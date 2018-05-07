سوسة:إقبال ضعيف... وخروقات بالجملــة

(الشروق) ـ مكتب الساحل

أقفلت مراكز الاقتراع بمختلف بلديات ولاية سوسة مساء أمس على نسب ضعيفة من الإقبال على التصويت لاختيار المجالس البلدية الجديدة، لم تتجاوز الثلاثين بالمائة فيما سجلت التجاوزات والخروقات حضورها في أكثر من موقع.

ضعف نسبة المشاركة وتعدد التجاوزات هما الصفتان اللتان ميزتا يوم الانتخابات البلدية في مدينة سوسة حيث أكد رؤساء مراكز الاقتراع التي قمنا بزيارتها بسوسة الشمالية وسوسة الجنوبية ووسط المدينة أن نسبة المشاركة ضعيفة مع ارتفاع نسبة مشاركة المسنين بالمقارنة بنسبة مشاركة الشباب والتي تعتبر ضعيفة جدا.

تجاوزات في كل مكان

كما أشار لنا بعض رؤساء المراكز والملاحظين من أحزاب بني وطني والجبهة الشعبية خاصة وجود تجاوزات مثل تواجد أشخاص في محيط مراكز الاقتراع وسيارات توزع الأموال مثل مراكز مدرسة ابن خلدون ومركز مدرسة التريكية ومركز حي العوينة وهي مراكز في سوسة الجنوبية إلى جانب تواجد مطويات بعض القائمات عند بعض الناخبين فيما أكد المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بسوسة الناصر بن رمضان عدم نزاهة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب قوله مضيفا «لقد تم ضبط سيارة من طرف حزب نداء تونس توزع الأموال أمام مركز الاقتراع التريكية وتم توثيقها وإحالتها للسلط المعنية وهناك تجاوزات في الخلوة وهناك أشخاص أمام المراكز يؤثرون على الناخبين»، وقد أكد ذلك لـ «لشروق « ملاحظون من حزب «بني وطني».

كما التقت «الشروق» ببعض الناخبين أجمعوا في تصاريحهم على أن مقاطعة العديد للانتخابات ناتجة عن فقدان المصداقية، وقالت السيدة سلوى السعداني «في العائلة خرجت صحبة ابنتي للانتخاب فيما قاطع بقية أفراد عائلتي والمقربين مني منهم من خاب ظنه في الانتخابات السابقة ومنهم من يرفض التوافق بين النهضة والنداء وهناك العديد هاتفونا وأرسلوا لي إرساليات لمقاطعة الانتخابات».

وقالت بيسم السعداني «انا أول مرة أنتخب وأردت أن أجرب رغم أني لم أتابع أي قائمة وقررت أن اختار من أعرفهم»، وقال المولد الحناشي وعمره 87 سنة «بحكم أني عشت فترة الاستعمار أدرك معنى الانتخابات وأنا وطني حد النخاع اخترت أن أختار قائمة رئيسها ابن سوسة أصيل يعرف مشاكل المدينة لأن بقية القائمات ليسوا من سوسة وحملتهم مصالحهم للانتخابات فهم استفادوا من سوسة ولم تستفد منهم سوسة بشيء» حسب قوله.

واحتج البعض على تجول النائب بمجلس نواب الشعب عن «نداء تونس» رضا شرف الدين بسيارته وسط حماية أمنية في شوارع سوسة وأمام مراكز الاقتراع كما احتج البعض على تجول حسين جنيح وجماعته في الأحياء مثل حي ابن خلدون، وأشار لنا رئيس أحد المراكز أن هناك من الناخبين من أخبره أن هناك من أنصار حزب حركة النهضة من سلم له أموالا مقابل التصويت حسب قوله فيما احتجت قائمة «أحرار سوسة «على عدم تمكينها من نسبة طلبتها للملاحظين إلى جانب عدم تمكينها من دفتر شيكات وعراقيل عديدة تستهدفها حسب ما أكده لنا رئيس القائمة مراد البحري.

وقد احتج البعض كذلك على تعيين رئيس مركز اقتراع معهد الكفيف عبد القادر ضو بحكم أنه من حزب حركة النهضة حسب رأيهم والذي رفض قبول الإعلاميين في المركز والتصريح لهم.

تشكيات

وفي القلعة الكبرى وأكودة وسيدي بوعلي وبوفيشة لم يختلف المشهد كثيرا حيث شهدت بعض المراكز حضورا للملاحظين بعدد فاق عدد الناخبين، ولوحظ الغياب شبه الكلي لفئة الشباب، كما كثرت التشكيات والاحتجاجات من ممثلي القائمات المترشحة مما اعتبروه تجاوزات من منافسيهم وخاصة حضور أعضاء من بعض القائمات داخل مراكز الاقتراع، وهو ما عاينته «الشروق» في المراكز التي زارتها.

كما اشتكت بعض القائمات من عدم حياد أحد رؤساء مراكز الاقتراع في بوفيشة حيث اتُهم بالعمل لفائدة قائمة حزب حركة «نداء تونس» كما تم توجيه اتهامات إلى بعض من منتسبي حركة «النهضة» بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم للتصويت لفائدتها.

وأكّد مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة أنّ التجاوزات تمثلت إجمالا في حضور ممثلي القائمات في غير مواضعهم سواء في ساحة مركز الاقتراع أو في محيطه، فيما لم يتم تسجيل مشاكل تقنية أو لوجستية تُذكر.





متابعة محمد علي خليفة ـ رضوان شبيل ـ محمد الظويهري صور منذر بن يزة