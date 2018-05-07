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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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الكرة الطائرة .. هميسي النجم الساحلي في الترجي الرياضي
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الكرة الطائرة .. هميسي النجم الساحلي في الترجي الرياضي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

علمت «الشروق» أن لاعب النجم الساحلي أمان اللّه الهميسي سينتقل الى الترجي الرياضي صاحب ثنائي البطولة والكأس في تونس والذي سيعزّز صفوفه بثلاثة لاعبين متميزين استعدادا لموسم المائوية الذي سينظم فيه البطولة العربية ويريد فيه البطولة الافريقية.
أمان اللّه الهميسي سيلتحق إذن في الترجي بشقيقه «الليبيرو» صدام الهميسي.


عودة الجويني وانتداب أجنبي إضافي

قرّر الترجي الرياضي استعادة اللاعب الدولي شكري الجويني الذي لعب الموسم الماضي في الأهلي المصري وفاز معه بثلاثة ألقاب هي بطولة وكأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية البطلة، كما سينتدب الترجي لاعبا دوليا إضافيا من طراز رفيع ليكون له لاعبان دوليان باحتساب اللاعب الكوبي «ريزو» الذي يشترط الترفيع في عائداته السنوية مقارنة بالموسم الأخير. للتذكير نشير الى أنه بالإمكان تواجد لاعبين أجنبيين اثنين على ورقة المقابلة لكن يتواجد على الميدان إلا أجنبي واحد يمكن أن يعوضه زميله الأجنبي الآخر أثناء المقابلات هذا على الصعيدالمحلي أما في اللقاءات العربية والافريقية بإمكن اللاعبين الأجنبيين التواجد معا على الميدان.


متى يأتي جاكوب ؟

غاب المدرب الايطالي للمنتخب الوطني جاكوب أنطونيو عن الأنظار منذ البطولة الافريقية وفضّل التواجد في بلده إيطاليا على مواكبة المرحلة الحاسمة من البطولة الوطنية ونهائي البطولة ونهائي الكأس وهذا أمر غير مقبول تماما وليس هناك أي تبرير منطقي لمثل هذا التصرّف فجاكوب لا يدرّب المنتخ بـ«القطعة» أي في كل مسابقة على حدة ثم يقيم بإيطاليا.


«غريبير نيكوف» يرحل
تأكد رسميا رحيل مدرب النجم الساحلي الفرنسي من أصل روسي بوريس غريبيرنيكوف الذي خسر معه النجم البطولة والكأس بعد أن فاز معه بالسوبركوب. السؤال المطروح: من يدرب النجم الموسم المقبل، علما وأن المدرب سيكون أجنبيا حيث لايوجد أي مدرب تونسي قادر علي قيادة فريق جوهرة الساحل خلالالموسم المقبل.

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رياضات أخرى
الكرة الطائرة .. هميسي النجم الساحلي في الترجي الرياضي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

علمت «الشروق» أن لاعب النجم الساحلي أمان اللّه الهميسي سينتقل الى الترجي الرياضي صاحب ثنائي البطولة والكأس في تونس والذي سيعزّز صفوفه بثلاثة لاعبين متميزين استعدادا لموسم المائوية الذي سينظم فيه البطولة العربية ويريد فيه البطولة الافريقية.
أمان اللّه الهميسي سيلتحق إذن في الترجي بشقيقه «الليبيرو» صدام الهميسي.


عودة الجويني وانتداب أجنبي إضافي

قرّر الترجي الرياضي استعادة اللاعب الدولي شكري الجويني الذي لعب الموسم الماضي في الأهلي المصري وفاز معه بثلاثة ألقاب هي بطولة وكأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية البطلة، كما سينتدب الترجي لاعبا دوليا إضافيا من طراز رفيع ليكون له لاعبان دوليان باحتساب اللاعب الكوبي «ريزو» الذي يشترط الترفيع في عائداته السنوية مقارنة بالموسم الأخير. للتذكير نشير الى أنه بالإمكان تواجد لاعبين أجنبيين اثنين على ورقة المقابلة لكن يتواجد على الميدان إلا أجنبي واحد يمكن أن يعوضه زميله الأجنبي الآخر أثناء المقابلات هذا على الصعيدالمحلي أما في اللقاءات العربية والافريقية بإمكن اللاعبين الأجنبيين التواجد معا على الميدان.


متى يأتي جاكوب ؟

غاب المدرب الايطالي للمنتخب الوطني جاكوب أنطونيو عن الأنظار منذ البطولة الافريقية وفضّل التواجد في بلده إيطاليا على مواكبة المرحلة الحاسمة من البطولة الوطنية ونهائي البطولة ونهائي الكأس وهذا أمر غير مقبول تماما وليس هناك أي تبرير منطقي لمثل هذا التصرّف فجاكوب لا يدرّب المنتخ بـ«القطعة» أي في كل مسابقة على حدة ثم يقيم بإيطاليا.


«غريبير نيكوف» يرحل
تأكد رسميا رحيل مدرب النجم الساحلي الفرنسي من أصل روسي بوريس غريبيرنيكوف الذي خسر معه النجم البطولة والكأس بعد أن فاز معه بالسوبركوب. السؤال المطروح: من يدرب النجم الموسم المقبل، علما وأن المدرب سيكون أجنبيا حيث لايوجد أي مدرب تونسي قادر علي قيادة فريق جوهرة الساحل خلالالموسم المقبل.

عبد المجيد مصلح
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