الكرة الطائرة .. هميسي النجم الساحلي في الترجي الرياضي

-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
علمت «الشروق» أن لاعب النجم الساحلي أمان اللّه الهميسي سينتقل الى الترجي الرياضي صاحب ثنائي البطولة والكأس في تونس والذي سيعزّز صفوفه بثلاثة لاعبين متميزين استعدادا لموسم المائوية الذي سينظم فيه البطولة العربية ويريد فيه البطولة الافريقية.
أمان اللّه الهميسي سيلتحق إذن في الترجي بشقيقه «الليبيرو» صدام الهميسي.
عودة الجويني وانتداب أجنبي إضافي
قرّر الترجي الرياضي استعادة اللاعب الدولي شكري الجويني الذي لعب الموسم الماضي في الأهلي المصري وفاز معه بثلاثة ألقاب هي بطولة وكأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية البطلة، كما سينتدب الترجي لاعبا دوليا إضافيا من طراز رفيع ليكون له لاعبان دوليان باحتساب اللاعب الكوبي «ريزو» الذي يشترط الترفيع في عائداته السنوية مقارنة بالموسم الأخير. للتذكير نشير الى أنه بالإمكان تواجد لاعبين أجنبيين اثنين على ورقة المقابلة لكن يتواجد على الميدان إلا أجنبي واحد يمكن أن يعوضه زميله الأجنبي الآخر أثناء المقابلات هذا على الصعيدالمحلي أما في اللقاءات العربية والافريقية بإمكن اللاعبين الأجنبيين التواجد معا على الميدان.
متى يأتي جاكوب ؟
غاب المدرب الايطالي للمنتخب الوطني جاكوب أنطونيو عن الأنظار منذ البطولة الافريقية وفضّل التواجد في بلده إيطاليا على مواكبة المرحلة الحاسمة من البطولة الوطنية ونهائي البطولة ونهائي الكأس وهذا أمر غير مقبول تماما وليس هناك أي تبرير منطقي لمثل هذا التصرّف فجاكوب لا يدرّب المنتخ بـ«القطعة» أي في كل مسابقة على حدة ثم يقيم بإيطاليا.
«غريبير نيكوف» يرحل
تأكد رسميا رحيل مدرب النجم الساحلي الفرنسي من أصل روسي بوريس غريبيرنيكوف الذي خسر معه النجم البطولة والكأس بعد أن فاز معه بالسوبركوب. السؤال المطروح: من يدرب النجم الموسم المقبل، علما وأن المدرب سيكون أجنبيا حيث لايوجد أي مدرب تونسي قادر علي قيادة فريق جوهرة الساحل خلالالموسم المقبل.
علمت «الشروق» أن لاعب النجم الساحلي أمان اللّه الهميسي سينتقل الى الترجي الرياضي صاحب ثنائي البطولة والكأس في تونس والذي سيعزّز صفوفه بثلاثة لاعبين متميزين استعدادا لموسم المائوية الذي سينظم فيه البطولة العربية ويريد فيه البطولة الافريقية.
أمان اللّه الهميسي سيلتحق إذن في الترجي بشقيقه «الليبيرو» صدام الهميسي.
عودة الجويني وانتداب أجنبي إضافي
قرّر الترجي الرياضي استعادة اللاعب الدولي شكري الجويني الذي لعب الموسم الماضي في الأهلي المصري وفاز معه بثلاثة ألقاب هي بطولة وكأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية البطلة، كما سينتدب الترجي لاعبا دوليا إضافيا من طراز رفيع ليكون له لاعبان دوليان باحتساب اللاعب الكوبي «ريزو» الذي يشترط الترفيع في عائداته السنوية مقارنة بالموسم الأخير. للتذكير نشير الى أنه بالإمكان تواجد لاعبين أجنبيين اثنين على ورقة المقابلة لكن يتواجد على الميدان إلا أجنبي واحد يمكن أن يعوضه زميله الأجنبي الآخر أثناء المقابلات هذا على الصعيدالمحلي أما في اللقاءات العربية والافريقية بإمكن اللاعبين الأجنبيين التواجد معا على الميدان.
متى يأتي جاكوب ؟
غاب المدرب الايطالي للمنتخب الوطني جاكوب أنطونيو عن الأنظار منذ البطولة الافريقية وفضّل التواجد في بلده إيطاليا على مواكبة المرحلة الحاسمة من البطولة الوطنية ونهائي البطولة ونهائي الكأس وهذا أمر غير مقبول تماما وليس هناك أي تبرير منطقي لمثل هذا التصرّف فجاكوب لا يدرّب المنتخ بـ«القطعة» أي في كل مسابقة على حدة ثم يقيم بإيطاليا.
«غريبير نيكوف» يرحل
تأكد رسميا رحيل مدرب النجم الساحلي الفرنسي من أصل روسي بوريس غريبيرنيكوف الذي خسر معه النجم البطولة والكأس بعد أن فاز معه بالسوبركوب. السؤال المطروح: من يدرب النجم الموسم المقبل، علما وأن المدرب سيكون أجنبيا حيث لايوجد أي مدرب تونسي قادر علي قيادة فريق جوهرة الساحل خلالالموسم المقبل.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018