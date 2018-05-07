على هامش الانتخابات البلدية

عدم توفر مصعد للمعاقين

لاحظت الشروق عدم توفر مصعد للناخبين من حاملي الإعاقة بما جعل الناخب يتخلص من كرسيه ليصل إلى صندوق الاقتراع وسط معاناة كبيرة.

ضعف عدد الملاحظين بالأرياف

وسط الحضور المكثف للملاحظين الممثلين للقائمات الانتخابية بالريف والمدينة فإن عدد الملاحظين للمنظمات والهيئات بدا ضئيلا في الأرياف .

أحزاب تنقل الناخبين لمراكز الاقتراع

لاحظنا أيضا توفر سيارات خفيفة يقودها أصحابها على وجه الكراء وهي بصدد نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بما يعني تواصل الحملة يوم الانتخابات .

حيرة ناخب

أبدى أب عن حيرته لمن سيصوت بعد أن انسلخت ابنته عن حزب حركة نداء تونس وترأست قائمة انتخابية لحركة النهضة بما جعل الأب في حيرة بين خياره الشخصي أو التصويت لابنته.