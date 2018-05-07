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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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السياسي
على هامش الانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

عدم توفر مصعد للمعاقين
لاحظت الشروق عدم توفر مصعد للناخبين من حاملي الإعاقة بما جعل الناخب يتخلص من كرسيه ليصل إلى صندوق الاقتراع وسط معاناة كبيرة.
ضعف عدد الملاحظين بالأرياف
وسط الحضور المكثف للملاحظين الممثلين للقائمات الانتخابية بالريف والمدينة فإن عدد الملاحظين للمنظمات والهيئات بدا ضئيلا في الأرياف .
أحزاب تنقل الناخبين لمراكز الاقتراع
لاحظنا أيضا توفر سيارات خفيفة يقودها أصحابها على وجه الكراء وهي بصدد نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بما يعني تواصل الحملة يوم الانتخابات .
حيرة ناخب
أبدى أب عن حيرته لمن سيصوت بعد أن انسلخت ابنته عن حزب حركة نداء تونس وترأست قائمة انتخابية لحركة النهضة بما جعل الأب في حيرة بين خياره الشخصي أو التصويت لابنته.

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السياسي
على هامش الانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

عدم توفر مصعد للمعاقين
لاحظت الشروق عدم توفر مصعد للناخبين من حاملي الإعاقة بما جعل الناخب يتخلص من كرسيه ليصل إلى صندوق الاقتراع وسط معاناة كبيرة.
ضعف عدد الملاحظين بالأرياف
وسط الحضور المكثف للملاحظين الممثلين للقائمات الانتخابية بالريف والمدينة فإن عدد الملاحظين للمنظمات والهيئات بدا ضئيلا في الأرياف .
أحزاب تنقل الناخبين لمراكز الاقتراع
لاحظنا أيضا توفر سيارات خفيفة يقودها أصحابها على وجه الكراء وهي بصدد نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بما يعني تواصل الحملة يوم الانتخابات .
حيرة ناخب
أبدى أب عن حيرته لمن سيصوت بعد أن انسلخت ابنته عن حزب حركة نداء تونس وترأست قائمة انتخابية لحركة النهضة بما جعل الأب في حيرة بين خياره الشخصي أو التصويت لابنته.

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الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات
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«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
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مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ،...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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