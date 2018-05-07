الكاف:ناخبون لـ «الشروق»:وعود كبيرة ... وانتظارات قليلة

الكاف (الشروق)

بين الإقبال والعزوف، بين اليأس والتفاؤل، توجه عدد متواضع لم يتجاوز 50 % من الناخبين المسجلين بولاية الكاف إلى مختلف مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم أملا في نقلة نوعية محلية بالوسطين الحضري والريفي.

«الشروق» تنقلت بين مختلف مراكز الاقتراع فكان النقل التالي:

محمد علي الرزقي مارس حقه الانتخابي وطالب القائمات التي ترشحت بعد أن ينصفها الصندوق بالاستجابة إلى الوعود التي قدمتها أثناء الحملة. وبعيدا عن منطق الوهم دعا رئيس البلدية المنتخب إلى أن يقدم الخدمات المنوطة بعهدته طبقا لحجم مسؤوليته والاستجابة إلى وعوده بتهيئة المسالك الفلاحية وتعبيدها وتوفير الماء الصالح للشراب وفك عزلة متساكني الأرياف بالسرس والساقية ونبر والدهماني والقصور وتوفير المناطق السقوية لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي. من جهته اعتبر وسام الوسلاتي أن هذه الانتخابات هي صورة إيجابية للممارسة الديمقراطية التي تسمح للمواطن بانتخاب من يمثله في المجلس البلدي وإيصال صوته وفق مبدإ الحوكمة المحلية مع الالتفات للشباب وتقديم خدمات إيجابية ترقى إلى مستوى البلديات المتطورة في العالم . محمد الأخضر الشابي وإن أبدى حيرته تجاه مسؤولية المجلس البلدي وما سيقدمه للمناطق الريفية فقد حمل المسؤولية إلى مختلف القائمات المترشحة التي اتجهت نحوإقناع الناخب بنيل صوته دون أن توضح له العلاقة المستقبلية بين المواطن أوالفلاح والبلدية مؤكدا على اختيار رئيس بلدية طبقا لمبدإ الكفاءة. من جهته طالب عبد الله الذهباوي المجلس البلدي بالحرص على تفعيل القوانين التي تجرم الاعتداءات على ممتلكات الفلاحين كما طالب بتوفير إدارات عمومية محلية تقرب الخدمات داخل المعتمديات .





المولدي العباسي