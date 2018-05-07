الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 07 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الكاف:ناخبون لـ «الشروق»:وعود كبيرة ... وانتظارات قليلة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
السياسي
الكاف:ناخبون لـ «الشروق»:وعود كبيرة ... وانتظارات قليلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

الكاف (الشروق)
بين الإقبال والعزوف، بين اليأس والتفاؤل، توجه عدد متواضع لم يتجاوز 50 % من الناخبين المسجلين بولاية الكاف إلى مختلف مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم أملا في نقلة نوعية محلية بالوسطين الحضري والريفي.
«الشروق» تنقلت بين مختلف مراكز الاقتراع فكان النقل التالي:
محمد علي الرزقي مارس حقه الانتخابي وطالب القائمات التي ترشحت بعد أن ينصفها الصندوق بالاستجابة إلى الوعود التي قدمتها أثناء الحملة. وبعيدا عن منطق الوهم دعا رئيس البلدية المنتخب إلى أن يقدم الخدمات المنوطة بعهدته طبقا لحجم مسؤوليته والاستجابة إلى وعوده بتهيئة المسالك الفلاحية وتعبيدها وتوفير الماء الصالح للشراب وفك عزلة متساكني الأرياف بالسرس والساقية ونبر والدهماني والقصور وتوفير المناطق السقوية لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي. من جهته اعتبر وسام الوسلاتي أن هذه الانتخابات هي صورة إيجابية للممارسة الديمقراطية التي تسمح للمواطن بانتخاب من يمثله في المجلس البلدي وإيصال صوته وفق مبدإ الحوكمة المحلية مع الالتفات للشباب وتقديم خدمات إيجابية ترقى إلى مستوى البلديات المتطورة في العالم . محمد الأخضر الشابي وإن أبدى حيرته تجاه مسؤولية المجلس البلدي وما سيقدمه للمناطق الريفية فقد حمل المسؤولية إلى مختلف القائمات المترشحة التي اتجهت نحوإقناع الناخب بنيل صوته دون أن توضح له العلاقة المستقبلية بين المواطن أوالفلاح والبلدية مؤكدا على اختيار رئيس بلدية طبقا لمبدإ الكفاءة. من جهته طالب عبد الله الذهباوي المجلس البلدي بالحرص على تفعيل القوانين التي تجرم الاعتداءات على ممتلكات الفلاحين كما طالب بتوفير إدارات عمومية محلية تقرب الخدمات داخل المعتمديات .

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
تحاليل «الشروق»:درس انتخابي جديد:صدمة المقاطعة وضرورة المراجعة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
في انتظار أن تُعلن الهيئة المستقلّة للانتخابات عن النتائج النهائيّة والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت...
المزيد >>
الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس هيئة...
المزيد >>
«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن...
المزيد >>
مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
الكاف:ناخبون لـ «الشروق»:وعود كبيرة ... وانتظارات قليلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

الكاف (الشروق)
بين الإقبال والعزوف، بين اليأس والتفاؤل، توجه عدد متواضع لم يتجاوز 50 % من الناخبين المسجلين بولاية الكاف إلى مختلف مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم أملا في نقلة نوعية محلية بالوسطين الحضري والريفي.
«الشروق» تنقلت بين مختلف مراكز الاقتراع فكان النقل التالي:
محمد علي الرزقي مارس حقه الانتخابي وطالب القائمات التي ترشحت بعد أن ينصفها الصندوق بالاستجابة إلى الوعود التي قدمتها أثناء الحملة. وبعيدا عن منطق الوهم دعا رئيس البلدية المنتخب إلى أن يقدم الخدمات المنوطة بعهدته طبقا لحجم مسؤوليته والاستجابة إلى وعوده بتهيئة المسالك الفلاحية وتعبيدها وتوفير الماء الصالح للشراب وفك عزلة متساكني الأرياف بالسرس والساقية ونبر والدهماني والقصور وتوفير المناطق السقوية لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي. من جهته اعتبر وسام الوسلاتي أن هذه الانتخابات هي صورة إيجابية للممارسة الديمقراطية التي تسمح للمواطن بانتخاب من يمثله في المجلس البلدي وإيصال صوته وفق مبدإ الحوكمة المحلية مع الالتفات للشباب وتقديم خدمات إيجابية ترقى إلى مستوى البلديات المتطورة في العالم . محمد الأخضر الشابي وإن أبدى حيرته تجاه مسؤولية المجلس البلدي وما سيقدمه للمناطق الريفية فقد حمل المسؤولية إلى مختلف القائمات المترشحة التي اتجهت نحوإقناع الناخب بنيل صوته دون أن توضح له العلاقة المستقبلية بين المواطن أوالفلاح والبلدية مؤكدا على اختيار رئيس بلدية طبقا لمبدإ الكفاءة. من جهته طالب عبد الله الذهباوي المجلس البلدي بالحرص على تفعيل القوانين التي تجرم الاعتداءات على ممتلكات الفلاحين كما طالب بتوفير إدارات عمومية محلية تقرب الخدمات داخل المعتمديات .

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
تحاليل «الشروق»:درس انتخابي جديد:صدمة المقاطعة وضرورة المراجعة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
في انتظار أن تُعلن الهيئة المستقلّة للانتخابات عن النتائج النهائيّة والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت...
المزيد >>
الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس هيئة...
المزيد >>
«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن...
المزيد >>
مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
﻿