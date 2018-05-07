الكاف:ناخبون لـ «الشروق»:وعود كبيرة ... وانتظارات قليلة

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الكاف (الشروق)
بين الإقبال والعزوف، بين اليأس والتفاؤل، توجه عدد متواضع لم يتجاوز 50 % من الناخبين المسجلين بولاية الكاف إلى مختلف مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم أملا في نقلة نوعية محلية بالوسطين الحضري والريفي.
«الشروق» تنقلت بين مختلف مراكز الاقتراع فكان النقل التالي:
محمد علي الرزقي مارس حقه الانتخابي وطالب القائمات التي ترشحت بعد أن ينصفها الصندوق بالاستجابة إلى الوعود التي قدمتها أثناء الحملة. وبعيدا عن منطق الوهم دعا رئيس البلدية المنتخب إلى أن يقدم الخدمات المنوطة بعهدته طبقا لحجم مسؤوليته والاستجابة إلى وعوده بتهيئة المسالك الفلاحية وتعبيدها وتوفير الماء الصالح للشراب وفك عزلة متساكني الأرياف بالسرس والساقية ونبر والدهماني والقصور وتوفير المناطق السقوية لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي. من جهته اعتبر وسام الوسلاتي أن هذه الانتخابات هي صورة إيجابية للممارسة الديمقراطية التي تسمح للمواطن بانتخاب من يمثله في المجلس البلدي وإيصال صوته وفق مبدإ الحوكمة المحلية مع الالتفات للشباب وتقديم خدمات إيجابية ترقى إلى مستوى البلديات المتطورة في العالم . محمد الأخضر الشابي وإن أبدى حيرته تجاه مسؤولية المجلس البلدي وما سيقدمه للمناطق الريفية فقد حمل المسؤولية إلى مختلف القائمات المترشحة التي اتجهت نحوإقناع الناخب بنيل صوته دون أن توضح له العلاقة المستقبلية بين المواطن أوالفلاح والبلدية مؤكدا على اختيار رئيس بلدية طبقا لمبدإ الكفاءة. من جهته طالب عبد الله الذهباوي المجلس البلدي بالحرص على تفعيل القوانين التي تجرم الاعتداءات على ممتلكات الفلاحين كما طالب بتوفير إدارات عمومية محلية تقرب الخدمات داخل المعتمديات .
الكاف (الشروق)
بين الإقبال والعزوف، بين اليأس والتفاؤل، توجه عدد متواضع لم يتجاوز 50 % من الناخبين المسجلين بولاية الكاف إلى مختلف مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم أملا في نقلة نوعية محلية بالوسطين الحضري والريفي.
«الشروق» تنقلت بين مختلف مراكز الاقتراع فكان النقل التالي:
محمد علي الرزقي مارس حقه الانتخابي وطالب القائمات التي ترشحت بعد أن ينصفها الصندوق بالاستجابة إلى الوعود التي قدمتها أثناء الحملة. وبعيدا عن منطق الوهم دعا رئيس البلدية المنتخب إلى أن يقدم الخدمات المنوطة بعهدته طبقا لحجم مسؤوليته والاستجابة إلى وعوده بتهيئة المسالك الفلاحية وتعبيدها وتوفير الماء الصالح للشراب وفك عزلة متساكني الأرياف بالسرس والساقية ونبر والدهماني والقصور وتوفير المناطق السقوية لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي. من جهته اعتبر وسام الوسلاتي أن هذه الانتخابات هي صورة إيجابية للممارسة الديمقراطية التي تسمح للمواطن بانتخاب من يمثله في المجلس البلدي وإيصال صوته وفق مبدإ الحوكمة المحلية مع الالتفات للشباب وتقديم خدمات إيجابية ترقى إلى مستوى البلديات المتطورة في العالم . محمد الأخضر الشابي وإن أبدى حيرته تجاه مسؤولية المجلس البلدي وما سيقدمه للمناطق الريفية فقد حمل المسؤولية إلى مختلف القائمات المترشحة التي اتجهت نحوإقناع الناخب بنيل صوته دون أن توضح له العلاقة المستقبلية بين المواطن أوالفلاح والبلدية مؤكدا على اختيار رئيس بلدية طبقا لمبدإ الكفاءة. من جهته طالب عبد الله الذهباوي المجلس البلدي بالحرص على تفعيل القوانين التي تجرم الاعتداءات على ممتلكات الفلاحين كما طالب بتوفير إدارات عمومية محلية تقرب الخدمات داخل المعتمديات .
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018