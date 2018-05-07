بنزرت:اقبال محتشم لكبار السن وإخلالات وتجاوزات متنوعة

مكتب الشروق ـ بنزرت:

انطلقت عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع التي ناهز مجموعها 208 مراكز موزعة على 540 مكتبا للاقتراع .

وقد تميز النسق بالضعف و البطء والتقطع مع اهمية حضور كبار السن واحتشام مشاركة العنصر الشاب منذ انطلاق عملية التصويت الى ساعات من فترة ما بعد الظهر وذلك مع تنوع الاخلالات و التجاوزات في ظل تواصل عملية تعليق قائمات الناخبين في عدد هام من محيط مراكز الاقتراع من المدارس الابتدائية .

الشروق تابعت عبر مكتبها الفرعي لدار الانوار بالجهة انطلاق عملية التصويت الى حدود زمن غلق باب الاقتراع بمختلف مراكز الاقتراع بكل من بنزرت و جرزونة و منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وباقي الدوائر الانتخابية بباقي المعتمديات حيث اوضحت «شيراز عياد» المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت ان نسبة الاقبال على التصويت ناهزت الى حدود ما بعد الظهراكثر من 21 بالمائة.

و عرف صباح يوم الانتخاب محيط مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية نهج اليونان وهو من اكبر المراكز الانتخابية بمعتمدية بنزرت الشمالية بمجموع ناخبين 4307 ناخبين مشاحنات وصلت حد استعمال العنف اللفظي والمادي بين عدد من مترشحين بقائمات حزبية حيث تراشقوا باتهام محاولات التأثير على الناخبين وتوجيههم .

كما تم ايقاف احدى الناخبات مع حجز احدى القائمات لديها يشتبه انها عملت على الترويج لها في مركز المدرسة الابتدائية حي الاندلس حيث يناهز مجموع الناخبين 4769 ناخبا وناخبة وايضا رفع مخالفة تعلقت بوجود شبهة توزيع اموال في ذات المنحى من قبل عدد من ممثلي احدى القائمات المترشحة باحدى المقاهي بمنطقة مغراوة من معتمدية منزل جميل فضلا عن محاولة التاثير على الناخبين بمركز البسباسية باوتيك وعوسجة وراس الجبل.

آراء ولحظة تاريخية

ومع زيارتنا لأكبر واضعف مراكز الاقتراع من حيث سجل الناخبين حيث كانت الانطلاقة بمركز المدرسة الابتدائية بحي الاندلس بالمدينة العتيقة لبنزرت بمجموع ناخبين 4320 ناخبا قال رضا الدرويش اول الناخبين : « اشعر اليوم انها لحظة تاريخية ومصيرية خاصة مع امال في عودة الحياة لاهم مرفق عمومي الا وهو البلدية ..ارى انه رغم حالة الاحباط التي تسبب فيها الجو السياسي العام فاني ارى ان صوت الناخب مهم في تعديل الكف وتوضيح المستقبل ولو بعد حين " .

فيما قال الحاج بشير العنابي : «ابلغ من العمر 81 عاما خيرت المشاركة حيث ارى انه واجب وطني وضروري لمستقبل الاجيال وايضا لبناء في اول انتخابات بلدية لهيكل حكم محلي « وهو ذات الموقف للسيد : حاج حمودة بالطاهر و مختار العربي اللذين اشارا الى ان : « الانتخابات البلدية تمثل حدثا تاريخيا يقطع مع مبدا الولاءات والتعيين الذي نخر المجلس البلدي لعقود ... ونرى انه من المهم اخضاع منصب الوالي ليس للتعيين بل للانتخاب من المواطنين نحو حكم محلي جهوي في الصالح العام»..

وكان قد عرفت بعض المراكز اقبالا محتشا للعنصر الشاب حيث اوضح كل من وليد اسكندر 30 عاما و محمد صالح التركي27 عاما ان : «مشاركتنا تنبع من اهمية الانتخابات البلدية مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لانها تمس الحياة اليومية للمواطن فنرجو ان تكرس هذه المحطة الانتخابية بطريقة ديمقراطية هيكلا بلديا لحكم محلي لاسيما مع ارساء مبدإ الشفافية والمحاسبة لمن انتخبه الشعب في نفسه في البلدية التي تعتبر ابرز مرفق يومي خدماتي و القطع مع الاعطاب والاخطاء واللخبطة التي تميز بها نسق عمل النيابات الخصوصية ما بعد الثورة " .

اما التلميذ حسام السعداوي( 18 عاما) تلميذ بكالوريا فقال"هي اول مشاركة لي في الانتخابات بعد بلوغي السن القانونية .شاركت لأني ارى ان صوتي يظل هاما رغم شعورنا كشباب باليأس من الطبقة السياسية ".

ايمان عبد الستار