أخبار النجم الساحلي .. النتيجـــة مطمئنـــة و«التعديلات» ضرورية

عاد النجم فجر أمس الى تونس بعدما تجاوز امتحان ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانغولية لواندا بسلام من خلال فرض التعادل الايجابي على فريق غرة أوت وتكون البداية في دوري مجموعات رابطة الأبطال الافريقية موفقة شرط تحقيق الفوز في الجولة الثانية ضد نادي زيسكو يونايتد الزمبي مساء 16 ماي الجاري بالملعب الاولمبي بسوسة... صحيح أن النتيجة الحاصلة تعد في حد ذاتها ايجابية لكنها لا يجب ان تحجب عديد النقائص التي لاحت على جميع المستويات خاصة على مستوى المساندة الدفاعية المعتادة للخط الأمامي وهو ما أثر بشكل واضح على البناء الهجومي للفريق.

نجاح واضح في الدفاع

رغم قبوله لهدف مباغت وما لاح على الخط الخلفي من تردد فإن الحارس أشرف كرير ورباعي الدفاع المتكون من عمار الجمل ورامي البدوي ووجدي كشريدة وبدرجة أقل غازي عبد الرزاق يستحقون الاشادة بعد أن نجحوا نسبيا في أداء واجبهم في المنطقة الخلفية. وتمكن عناصر الدفاع من احباط كل المحاولات الهجومية التي قام بها الانغوليون المدفوعون بأنصارهم والمتسلحون بملعبهم ونجاعتهم الهجومية في كل المواجهات المحلية والقارية التي خاضوها على ميدانهم.

أداء بطولي للطرابلسي

لعب خيرالدين مضوي ورقة أيمن الطرابلسي منذ البداية وذلك بهدف منح خط الوسط الصلابة المطلوبة في هذه المواجهة الصعبة التي خاضها ممثل كرة القدم التونسية خارج الوطن. وقد كان الطرابلسي في مستوى الانتظارات وقام بواجبه على أحسن وجه وذلك في انتظار التأكيد في المواعيد القادمة.

مردود محيّر لغازي

لئن كان الطرابلسي وكذلك وجدي كشريدة وأمين الشرميطي ورامي البدوي والخليل بانغورا وحمزة لحمر قد قدموا مردودا مقبولا في مجمله فإن الظهير الأيسر غازي عبد الرزاق لاح بعيدا عن مستواه المعهود ولم يقدم المطلوب بل شكل نقطة الضعف الأبرز في الخط الخلفي حيث جاء مردوده مذبذبا ومحيّرا ربما جراء الارهاق في ظل التتابع «المجنون» للمقابلات المحلية والقارية التي شارك فيها.

للمراجعة

ما هو مؤكد وتحسبا للمواعيد المتبقية في أعقاب هذا الموسم فإن المدرب خيرالدين مضوي والطاقم العامل الى جانبه مطالب باعادة النظر في كل شيء انطلاقا من تركيبة التشكيلة الأساسية والاختبارات التكتيكية كما أن هناك مسألة أخرى للمراجعة الفورية وتتمثل في الافراط في الثقة بالنفس خاصة عندما عاد الفريق وعدل النتيجة.

برنامج موجه

إزاء الضغط التي تشهده التزامات الفريق في هذه المرحلة بالذات فإن تحضيرات هذا الاسبوع ستكون وفق برنامج موجه تم اعداده مسبقا سيأخذ بعين الاعتبار حالة الارهاق البدني والذهني التي يشكو منها اللاعبون وتبعا لذلك علمنا وأنه تقرر التخفيض في نسق التمارين مع التركيز على الجوانب التكتيكية لكل مباراة على حدة ضمانا للانتعاشة البدنية للمجموعة وتفاديا للاصابات العضلية الطارئة.

البطولة للخبة والكأس للأواسط

في نهاية الأسبوع المنقضي تمكن فريق نخبة النجم الساحلي من تحقيق الفوز في الجولة الماضية وبهذه النتيجة تمكن أبناء المدرب اقبال الرواتبي من الفوز بلقب بطولة هذا الموسم... وفي سياق متصل نجح فريق الاواسط هو الآخر من الفوز بكأس الجمهورية.

مساندة ضرورية

مباراتا نهاية هذا الاسبوع واهمية الرهان ستكون بلا أدنى شك دافعا لتحفيز الجمهور لمواجهة النادي الافريقي في «الفينال»، وإذا كانت ردة فعل اللاعبين ستكون حتما ايجابية نظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل انقاذ موسم الفريق بلقب غاب عن خزينتهم في المواسم الثلاثة الاخيرة فإن جماهير فريق جوهرة الساحل انطلقت هي الاخرى في الاعداد لهذا الموعد لمساندة اللاعبين والمساهمة في اعتلائهم لمنصة التتويج.

15 ألف تذكرة

في ظل قرار الجامعة القاضي بحضور 30 ألف متفرج في مباراة نهائي كأس الجمهورية يوم الاحد القادم بملعب رادس، فإن نصيب جمهور النجم الساحلي سيكون في حدود 15 ألف تذكرة. وتجدر الاشارة الى أن الدور النهائي ليوم 13 ماي الجاري سيكون الرابع مع النادي الافريقي بعد نهائي (1962 ـ 1963) والذي لعب ذهابا وإيابا وتوج فريق جوهرة الساحل باللقب بعد الفوز في لقاء الإياب بهدفين لهدف بعد التعادل السلبي ذهابا في نهائي موسم (1966 ـ 1967) فاز الافريقي بهدف دون رد وفي موسم 1973 ـ 1974 انتصر النجم الساحلي بنتيجة (2 ـ 1)، أما بخصوص عملية ترويج التذاكر فقد أفادنا مصدر مسؤول في إدارة النجم أنها ستنطلق يوم الجمعة القادم.

أهلي جدّة متشبث ببن عمر

ذكرت صحيفة «الرياضية» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي نقلاعن مصادر من إدارة نادي أهلي جدّة أن هناك رغبة في الاحتفاظ بلاعب النجم الساحلي الدولي محمد أمين بن عمر الذي يمر بفترة تأهيل بدني مع فريقه الأم اثر الاصابة التي تعرض إليها في المباراة الدولية الودية ضد منتخب ايران. ونقلت الصحيفة السعودية أن المفاوضات مع اللاعب المذكور قد تتأجل الى ما بعد نهائيات كأس العالم في ظل الغموض حول امكانية مشاركته مع منتخب تونس من عدمها. يذكر أن بن عمر يواصل فترة التأهيل تحت اشراف الطاقم الطبي والفني للنجم الساحلي بعد أن رفض أهلي جدة التكفل بمصاريف علاجه.





محمد باللطيفة