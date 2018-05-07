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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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جندوبة:نسبة مشاركة لـم تتجاوز 30 %
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السياسي
جندوبة:نسبة مشاركة لـم تتجاوز 30 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

جندوبة ـ الشروق:
كان 231 مركز اقتراع بكامل ولاية جندوبة يوم امس الاحد 06 ماي 2018 شاهدا على الانتخابات البلدية والتي تم فيها ترسيم 188369 ناخبا في 14 دائرة بلدية يتنافس عليها 65 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة.
عملية الاقتراع انطلقت وسط مؤشرات توحي بأن الاقبال سيكون محترما في الوقت الذي تم فيه الاستعداد الجيد من حيث توفير جميع المستلزمات اللوجستية والبشرية وسط حضور للمراقبين تابعين الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة و"مراقبون" و "عتيد" و"شاهد" و مراقبون عن الاتحاد الأوروبي وسط كذلك حضور أمني وعسكري لتأمين العملية الانتخابية.
توقيت استثنائي
وكان 42 مركز اقتراع بـ 9 دوائر بلدية قد شهدت اعتماد توقيت استثنائي تم تحديده من 9 صباحا إلى الساعة الرابعة مساء وهي مراكز ريفية بالأساس.
نسبة مشاركة دون 30 %
بالنسبة للمشاركة فقد كانت تحت المتوسط حيث بلغت نسبة 25.86 % وقد كانت النسبة الأرفع فالمراكز التابعة للدوائر البلدية المحدثة حيث فاقت ببلدية عين الصبح الناظور من معتمدية طبرقة 35 % و 33 % ببلدية المعدن القلعة فرقصان من معتمدية غار الدماء في حين كانت أدنى نسبة مشاركة ببلدية جندوبة حيث لم يتجاوز عدد الناخبين 9 آلاف من جملة 49 ألف مرسم.
مخالفات
حسب المنسقة الجهوية لمركز شاهد لمراقبة الانتخابات رجاء الوسلاتي فقد تم تسجيل عدد من المخالفات تم رفعها للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات حيث تم تسجيل 20 حالة تحبير للناخبين بالشباب واليمنى بمركز الاقتراع مدرسة النور جندوبة كما تم تسجيل بنفس المركز مشادة كلامية بين مترشح عن قائمة حزبية ومترشح عن قائمة مستقلة ومشادة ثانية بين مترشحين من قاىمتين حزبيتين أما بمركز الاقتراع مدرسة شارع بورقيبة عين دراهم فقد تم تسجيل خلاف بين مراقبين تابعين الهيئة الفرعية للانتخابات حول طي ورقة الاقتراع طيتين أو 4 طيات كما تم تسجيل فتح مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بلاريجيا بتأخير ربع ساعة.
ضو كشيد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة أكّد بدوره أن الهيئة تلقت 04 شكايات تقدمت بها قائمات تتعلق بالتأثير على الناخبين خارج مراكز الاقتراع بمدينتي جندوبة وبوسالم.
استحقاق وانتظارات
المواطن رفيق العيادي أكّد أن الانتخاب هو استحقاق ويوم تاريخي في الديمقراطية بتونس التي ستشهد انتقالا نوعيا من الحكم المركزي الى الحكم المحلي التشاركي.
أما المواطن الاسعد الحرزي فقد أوضح أن الانتخاب حق وواجب واليوم نمارس حقنا لأول مرة في تاريخ البلاد ونأمل أن تحقق البلديات انتظارات المواطنين.
فرز أولي
مراكز الاقتراع وعددها 231 مركزا شهدت مع عملية الغلق على الساعة السادسة مساءا عملية فرز أولية كللت بمحاضر فرز ثم تم توجيه الصناديق تحت حراسة أمنية وعسكرية نحو مركز الفرز والتجميع بالقاعة المغطاة بمدينة جندوبة اين ستتم عملية تجميع الصناديق والفرز النهائية والإعلان عن النتائج.

عبد الكريم السلطاني
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السياسي
جندوبة:نسبة مشاركة لـم تتجاوز 30 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

جندوبة ـ الشروق:
كان 231 مركز اقتراع بكامل ولاية جندوبة يوم امس الاحد 06 ماي 2018 شاهدا على الانتخابات البلدية والتي تم فيها ترسيم 188369 ناخبا في 14 دائرة بلدية يتنافس عليها 65 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة.
عملية الاقتراع انطلقت وسط مؤشرات توحي بأن الاقبال سيكون محترما في الوقت الذي تم فيه الاستعداد الجيد من حيث توفير جميع المستلزمات اللوجستية والبشرية وسط حضور للمراقبين تابعين الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة و"مراقبون" و "عتيد" و"شاهد" و مراقبون عن الاتحاد الأوروبي وسط كذلك حضور أمني وعسكري لتأمين العملية الانتخابية.
توقيت استثنائي
وكان 42 مركز اقتراع بـ 9 دوائر بلدية قد شهدت اعتماد توقيت استثنائي تم تحديده من 9 صباحا إلى الساعة الرابعة مساء وهي مراكز ريفية بالأساس.
نسبة مشاركة دون 30 %
بالنسبة للمشاركة فقد كانت تحت المتوسط حيث بلغت نسبة 25.86 % وقد كانت النسبة الأرفع فالمراكز التابعة للدوائر البلدية المحدثة حيث فاقت ببلدية عين الصبح الناظور من معتمدية طبرقة 35 % و 33 % ببلدية المعدن القلعة فرقصان من معتمدية غار الدماء في حين كانت أدنى نسبة مشاركة ببلدية جندوبة حيث لم يتجاوز عدد الناخبين 9 آلاف من جملة 49 ألف مرسم.
مخالفات
حسب المنسقة الجهوية لمركز شاهد لمراقبة الانتخابات رجاء الوسلاتي فقد تم تسجيل عدد من المخالفات تم رفعها للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات حيث تم تسجيل 20 حالة تحبير للناخبين بالشباب واليمنى بمركز الاقتراع مدرسة النور جندوبة كما تم تسجيل بنفس المركز مشادة كلامية بين مترشح عن قائمة حزبية ومترشح عن قائمة مستقلة ومشادة ثانية بين مترشحين من قاىمتين حزبيتين أما بمركز الاقتراع مدرسة شارع بورقيبة عين دراهم فقد تم تسجيل خلاف بين مراقبين تابعين الهيئة الفرعية للانتخابات حول طي ورقة الاقتراع طيتين أو 4 طيات كما تم تسجيل فتح مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بلاريجيا بتأخير ربع ساعة.
ضو كشيد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة أكّد بدوره أن الهيئة تلقت 04 شكايات تقدمت بها قائمات تتعلق بالتأثير على الناخبين خارج مراكز الاقتراع بمدينتي جندوبة وبوسالم.
استحقاق وانتظارات
المواطن رفيق العيادي أكّد أن الانتخاب هو استحقاق ويوم تاريخي في الديمقراطية بتونس التي ستشهد انتقالا نوعيا من الحكم المركزي الى الحكم المحلي التشاركي.
أما المواطن الاسعد الحرزي فقد أوضح أن الانتخاب حق وواجب واليوم نمارس حقنا لأول مرة في تاريخ البلاد ونأمل أن تحقق البلديات انتظارات المواطنين.
فرز أولي
مراكز الاقتراع وعددها 231 مركزا شهدت مع عملية الغلق على الساعة السادسة مساءا عملية فرز أولية كللت بمحاضر فرز ثم تم توجيه الصناديق تحت حراسة أمنية وعسكرية نحو مركز الفرز والتجميع بالقاعة المغطاة بمدينة جندوبة اين ستتم عملية تجميع الصناديق والفرز النهائية والإعلان عن النتائج.

عبد الكريم السلطاني
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