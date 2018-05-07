باجة:نسبة إقبال في حدود 30 ٪ وأحداث عنف ترافق الانتخابات

مكتب باجة ـ الشروق

بلغت نسبة المشاركة النهائية في التّصويت في الانتخابات البلدية 2018 بكامل الولاية 30 ٪ .

الكهول في المقدمة

ولم تعرف مراكز الاقتراع منذ أن فتحت أبوابها على الساعة 8 صباح إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية وظل نسق توافد الناخبين محتشما جدا لتصل نسبة المشاركة عند حدود الساعة 10 صباحا 5 ٪ لترتفع قليلا عند منتصف النهار إلى 14 ٪ . وسجلت مراكز الاقتراع إقبالا محترما من قبل فئة الكهول والشيوخ من الذّكور في حين خلت بقية المكاتب من الناخبين من فئة الشّباب.

خروقات عديدة وتبادل للعنف بين أعضاء القائمات

سجل محيط عدد من المراكز الانتخابية عدة خروقات من قبل بعض القائمات الانتخابية المتنافسة وتشنجا بين أعضائها وصل إلى حد تبادل للعنف مما استوجب تدخل الوحدات الأمنية. كما عرف مركز الاقتراع شارع بورقيبة بباجة المدينة تواجد حارس المدرسة بصفة غير قانونية داخل المركز وقد تم التدخل لإخراجه بعد ساعة ونصف من انطلاق عملية الاقتراع ، وفي مركز الاقتراع بالمعقولة 1 قام ممثل أحد الأحزاب بحملة دعائية من أجل التّأثير على النّاخبين وتوجيههم إلى اختيار مرشّح بعينه مما استوجب إخراجه بعد الاستنجاد بالأمن كما عرف مركز الاقتراع بالمزارة بباجة المدينة أيضا تكرر نفس الحادثة.

رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات يهدد

أمام تواصل مظاهر التجاوزات والخروقات تدخل الأستاذ عادل عاشور رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة ووجه انذارا لرؤساء بعض القائمات مهددا إياها بإلغاء أو إسقاط بعضها إذا ما واصلت تجاوزاتها مؤكدا على أن الهيئة الفرعية لم تسجل خلال كامل الحملة الانتخابية البلدية سوى 11 مخالفة في حين تضاعف هذا الرقم خلال ساعتين فقط من انطلاق عملية الاقتراع إلى 4 مرات.

عيون الملاحظين لا تنام

سجلت الانتخابات البلدية تواجد عدد كبير من الملاحظين والمراقبين بمراكز الاقتراع البالغ عددها 152 مركزا على غرار «شبكة مراقبون» و «عتيد» و«جمعية صوت الشباب بباجة» حيث تابعوا سير أطوار العملية الانتخابية ودوّنوا عديد الملاحظات وقد التزموا بتوصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





جلال العرفاوي