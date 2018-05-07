عبد المجيد الشتالي لـ «الشروق» .. انتصار تونس في الأرجنتين كان تمرّدا على «النجومية» وفضلنا كبير على القارة الإفريقية

عبد المجيد الشتالي اسم على مُسمّى بما أن هذا «الهرم» الكبير في كرة القدم التونسية اقترن بصِناعة المجد والتاريخ الذي يتحدّث عن «عبقريته» الاستثنائية و»مَلحمته» التاريخية لأربعين سنة تغيّرت أثناءها أحوال الجمعيات والمنتخبات وتعاقبت فيها الانتفاضات والثّورات لكن دون أن تَهتزّ صورة مُلهم الأجيال الذي بَقي من «القامات» الرياضية الشّامخة ومن «المَرجعيات» الصّامدة في وجه الزّمن.

الزّمن الذي يَشهد بأن عبد المجيد كان فعلا علامة فارقة في الساحة التونسية والافريقية بعد أن لامس سماء الإبداع كقائد وكمدرّب في بوجعفر وأيضا مع «النّسور» الذين نجحوا في التحليق نحو مونديال الأرجنتين عام 1978 وأذهلوا آنذاك العالم بأدائهم الراقي و»تَكتيكهم» العَالي الذي كان من تَصميم «الكوارجي» الأنيق والفني «العبقري» عبد المجيد الشتالي الذي يستحق تحية إكبار ولمسة وفاء ونحن نعرض حِكايتنا مع المونديال ويأخذنا الحنين إلى ملاعب الأرجنتين وفي الأذهان تلك الدُروس والعِبر التي قدّمها فريق الشتالي والتي بدّلت خَريطة الكرة الإفريقية.

درس كبير في التواضع

في الوقت التي تَحتلّ فيه الكثير من «السّنابل الفارغة» البلاتوهات التلفزية والإذاعية اختار عبد المجيد الشتالي الابتعاد عن الأضواء. ومن النادر أن يظهر في وسائل الإعلام رغم أن الجميع يَعلمون عين اليقين بأنّه يبقى الشخصية الرياضية الأكثر شعبية وجَاذبية والشخصية التي بوسعها أن تُحطّم كلّ الأرقام القياسية لنسب المُشاهدة التي «تَتقاتل» من أجلها قنواتنا صباحاً مساءً ويوم الأحد.

الشتالي اختار هذا النّهج لإيمانه الرّاسخ بأنّ «النجومية» الحقيقية تكمن في ما تُحقّقه الأقدام في الميدان لا بما تَنطق به الألسن في البرامج الرياضية.

حذار من تسليط الضغط على المنتخب

عَلاوة على عدم اللّهث وراء الأضواء وعدم «تضخّم الأنا» في شخصية الشتالي يُؤكد ضيفنا العزيز ومُدرّبنا الوطني القدير أنّه فَضّل مؤخرا «الصّيام» عن الكلام في وسائل الإعلام حِماية لعناصرنا الوطنية. لكن كيف ذلك؟

يَشرح الشتالي مَوقفه على النّحو التالي:» أنا سعيد بحرص الصّحافة التونسية على تقديم لمسة وفاء لكافّة الأبطال الذين دافعوا عن الراية الوطنية في الكؤوس العالمية خاصّة ونحن نستعدّ للمشاركة في مونديال روسيا للمرّة الخامسة في تاريخ البلاد.

ومن الجميل استحضار التاريخ والتّنقيب في الأرشيف مع فسح المجال للرّموز السّابقين للكرة التونسية لتقديم شهاداتهم وعرض ذِكرياتهم لكن أخشى أن «نَتورّط» من حيث لا نعلم في تسليط الضّغط على الجيل الحالي خاصّة عند الإلحاح على ضرورة العُبور إلى الدور الثاني في مونديال روسيا.

وهو مَطلب مَشروع ويُراود كلّ التونسيين خاصّة أنّنا سنذهب إلى هذه التظاهرة العالمية للمرّة الخامسة. لكن ذلك لا يَعني أبدا أن نُحوّل هذا الحُلم إلى هَاجس من شأنه أن يُسيطر على عناصرنا الدولية ويجعلهم يعيشون تحت الضّغط بتأثير من خِطابات كبار «الكوارجية» والمُحلّلين.

وقد اخترت شخصيا تفادي الظّهور قدر المستطاع لإقتناعي بأنه قد يكون من الأفضل عدم الخوض في شؤون المنتخب والإدلاء بدلوي في رحلة قطر وإصابة يوسف المساكني ... وغيرهما من المواضيع التي شغلت الناس في هذه المرحلة المِفصلية من التحضيرات للمونديال. وهذا الظرف الدقيق يَحتاج إلى شحذ الهِمم لا تسليط الضّغط على «النسور».

سيناريو إنقلترا في البال

في سياق حديثه عن التأثيرات السلبية للضّغط الذي يُمكن تسليطه على عناصرنا الوطنية عشية السفر إلى روسيا يستشهد الشتالي وهو العَارف بأحوال الكرة في العالم بالسيناريو الذي عاشه الإنقليز وهم خَصمنا الأوّل في النهائيات المُونديالية (بالإضافة إلى بلجيكا وبَنما).

ويؤكد عبد المجيد أن انقلترا (وهي مَهد الكرة في شكلها المُعاصر) لم تَقدر على تحقيق الزّعامة العالمية منذ أكثر من خمسة عقود بما أن كأسها «اليَتيمة» والمُثيرة للجدل تعود إلى سنة 1966.

ويعتقد الشتالي أنّ «الإخفاق» الذي لازم الإنقليز في الكؤوس العالمية تَحوّل إلى «عُقدة» حقيقية لكن دون أن يُحبط العزائم بدليل أن الفريق الإنقليزي جرّب خلال الأعوام الماضية الإطارات المحلية واستنجد بالكفاءات الأجنبية (من السويد وإيطاليا...) وكان الحرص كبيرا على تغيير الاستراتيجيات التكتيكية وقلب المفاهيم الكُروية في الجمعيات والمنتخبات.

وقد نجح الإنقليز فِعلا في تحقيق تطوّر مُذهل على مستوى «البروميارليغ» وأصبح الدوري الإنقليزي المُمتاز أحد أفضل البطولات في العالم إن لم نَقل إنّه الأحسن.

العِبرة من التّعريج على الكرة الإنقليزية تكمن في أهميّة عدم الانهزام وعدم التأثر بالضغوطات التي تُولّد أحيانا نتائج سلبية.

مسابقة صعبة

يُشير مُهندس «ملحمة» الأرجنتين إلى أنّ العبور إلى الدّور الثاني حُلم جميل ومطلب معقول. لكن ذلك لن يجعلنا نَغفل عن حقيقة مُهمّة وهي صعوبة المنافسات في الكأس العالمية التي «تَستقطب» أقوى وأعتى المنتخبات.

ويؤكد الشتالي أن المونديال مُختلف تماما عن بقية التظاهرات الرياضية كالألعاب المتوسطية والمنافسات الأولمبية والكؤوس الإفريقية قياسا بالمؤهلات الفنية العالية للمشاركين.

خِطاب الشتالي يتضمّن إشارات «خَفيّة» مفادها أن عناصرنا الوطنية « لن تَلعب بمفردها» وإنّما ستصطدم بمنتخبات لها باع وذراع في الكرة مثل إنقلترا وبلجيكا و»بنما» التي يُلحّ بعضنا على «تَقزيمها».

قارعنا «العمالقة»

يُراوح الشتالي في خِطابه بين الماضي السعيد والحاضر الواعد (رغم الهنّات).

ويعود «سي» عبد المجيد إلى رحلة الإبداع في 1978 ليؤكد أنّ منتخبه نجح في التخلّص من «فزّاعة» النجومية» ولعب بندية عالية أمام «كبار» العالم كما هو شأن ألمانيا التي فَرضت عليها تونس التعادل رغم القيمة الفنية للاعبيها ورغم أنّها جاءت إلى الملاعب الأرجنتينية وبيدها لقب 1974.

وقد حصل الأمر نفسه مع بولونيا التي انهزمت أمامها تونس بهدف «يتيم» ومن المعلوم أن الفريق البولوني هو صَاحب البرونزية في مونديال 1974.

فضل تونس على إفريقيا

قبل الانهزام أمام بولونيا المُعزّزة بهدّافها «العملاق» «لاتو» والتعادل أمام «المَانشافت» كان المنتخب الوطني قد فاز في الجولة الافتتاحية من النهائيات المونديالية على المكسيك بثلاثية كاملة (أهداف الكعبي وغميض وذويب). وهو مكسب تاريخي وكانت له العديد من الفوائد على تونس وإفريقيا قَاطبة.

وفي هذا السياق يؤكد صَانع تلك «الملحمة» الكروية الخالدة أنّ ذلك الإنتصار الباهر كان الأوّل لتونس وللعرب والأفارقة.

ويضيف الشتالي بفخر كبير إن تألّق تونس في مونديال 78 في الأرجنتين فتح الباب لإفريقيا لتشارك في النّسخة الموالية في إسبانيا سنة 82 بفريقين بدل منتخب «يتيم» كما كان الحال في السابق.

جيل من ذهب

في حديثه عن «صُنّاع» «ملحمة» الأرجنتين في 1978 بالكاد يُشير الشتالي إلى الإطار الفني ويتكّلم بتواضع شديد عن اسهاماته في تلك «المُعجزة» الكروية التي لم تَغرب شَمسها منذ أربعين عاما.

و»يتعمّد» الشتالي في المقابل التنويه بمهارات لاعبيه حيث يؤكد أن الساحة التونسية كانت تَعجّ آنذاك بـ»الكوارجية» الموهوبين والذين يملكون كلّ المؤهلات الضرورية لتقمّص الأزياء الوطنية.

ويقول الشتالي في هذا الصّدد: «لن أبالغ في شيء إذا قلت إنه كان بوسعنا في تلك الفترة تكوين ثلاثة منتخبات بالتّمام والكمال قياسيا بالتّخمة التي كنّا نُواجهها على مستوى الكمّ والكيف».

لا للمجاملات

بالتأمل في القائمة المونديالية للشتالي عام 78 وبالنظر إلى التشكيلة التونسية التي واجهت المكسيك وبولونيا وألمانيا نُلاحظ للوهلة الأولى وجود «كوارجية» من شتّى الجمعيات (الإفريقي وصفاقس والترجي والنّجم والمرسى و»البقلاوة» والملاسين وبنزرت و»الرالوي»...).

الأمر لا يندرج طبعا في نطاق مُمارسة «الشعبوية» أوتحقيق التوازنات والترضيات وإنّما خضعت عملية انتقاء اللاعبين إلى شرط الكفاءات.

ويؤكد الشتالي في تَعليقه على هذه الظاهرة «الفريدة» إن الأسماء المدعوة طرقت باب المنتخب بفضل جدارتها ويُضيف بأن الإطار الفني للمنتخب لم يُجامل أحدا ويقول عبد المجيد إنه دافع عن «النسور» كلاعب ونال شارة القيادة ويدرك جيّدا أنّه لا مكان في المنتخب إلاّ لمن كانت تتوفّر فيه الشّروط المطلوبة.

الإيمان بالقدرات

عَلاوة على العمل الكبير للإطار الفني والعطاء «البطولي» للاعبين وفيهم النايلي والجبالي والجندوبي وذويب والكعبي وغميض والعقربي وتميم وعقيد وطارق وبن عزيزة يظنّ

الشتالي أن تونس صنعت الحدث في مونديال 78 لأنّها آمنت أيضا بقدراتها ويستحضر هُنا تفصيلاً صغيراً لكنّ مَعانيه كبيرة ويتمثّل في الوعد الذي قطعه طبيب المنتخب على نفسه حيث تعهّد بتجهيز تميم الحزامي (وهو القائد) في ظرف عشرة أيّام بعد أن كان قد أصيب في تربّص البرازيل وهو المحطّة التحضيرية الأخيرة قبل التوجّه نحو الأرجنتين.

وقال الشتالي إنّ طبيب «النسور» أوفى فعلا بوعده وجعلنا نشعر بأن تونس لا تعترف بالمستحيل.

ملف الرزنامة

أشار الشتالي إلى عنصر آخر مُهمّ في مسيرة المنتخب في 78 وهو وضع مصلحة الفريق فوق كلّ الإعتبارات وجعله أولوية الأولويات.

هذا الأمر تجسّد من خلال تنازل الزّعيم الراحل الحبيب بورقيبة عن «كأسه» وتعويضها آنذاك بدورة العواني خدمة للفريق الوطني الذي كان يستعدّ لخوض المونديال.

ولم يكن من الهيّن إقناع بورقيبة بالإستغناء عن «كأسه» وعن تلك الدورة الشرفية - «الدعائية» التي كان يقوم بها في «الفينال» بسيّارته البيضاء.

ويؤكد الشتالي أن الجميع تجنّد لخدمة الفريق الوطني ويضيف أنّه كان يودّ أن يقع «الاستئناس» بتلك التجربة في الموسم الحالي ولم يُخف مهندس «ملحمة» الأرجنتين «قَلقه» من الضغط الرهيب للرزنامة في شكلها الرّاهن (مقابلات البطولة والكأس علاوة على المنافسات الإفريقية والاقليمية).



مؤشرات ايجابية

اختار الشتالي أن يختم كلامه بالإشارة إلى وُجود العديد من المؤشرات الإيجابية في المنتخب الحالي مُعتبرا أن الحظوظ قائمة للتألق في الملاعب الروسية.

ولم يستطع الشتالي «إخفاء» إعجابه بأداء القائد الجديد للفريق الوطني والنّجم المُتوهّج في «ران» الفرنسي وهبي الخزري الذي برهن أن تونس «ديوة» والشايبي والشتالي «ولاّدة» وستظلّ كذلك إلى أبد الدّهر.





حاوره سامي حمّاني