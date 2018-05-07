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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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القصرين:إقبال ضعيف وتوقيت استثنائي لـ77 مركز اقتراع
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السياسي
القصرين:إقبال ضعيف وتوقيت استثنائي لـ77 مركز اقتراع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

توجه سكان مدن وأرياف ولاية القصرين أمس 06 ماي 2018 إلى مكاتب الاقتراع بأعداد متفاوتة بين مركز وآخر لاختيار 378 عضوا في 19 بلدية، وقد بلغت نسبة الإقبال النهائية في كامل الولاية 33 ٪ ولكنها كانت متفاوتة من منطقة الى أخرى استأثرت فيها بلدية حيدرة بالمرتبة الأولى بنسبة اقبال بلغت 64 % تليها بوزقام بـ50 % ثم حاسي الفريد بـ45 % ، بينما سجلت خمودة أضعف نسبة بـ 15 %.. عمليات الاقتراع في القصرين لم تكن سهلة نظرا لخطورة بعض مراكز الاقتراع التي تقع بالقرب من مناطق ساخنة جدا على غرار عين زيان والمغيلة وسمامة والشعانبي والسلوم وهو ما جعل القوات العسكرية والأمنية تشدد المراقبة على هذه المناطق ودفع بالهيأة الفرعية المستقلة للانتخابات لاتخاذ إجراءات احتياطية جدا على غرار فتح 77 مركز اقتراع – من جملة 302 مركز - قريب من المناطق العسكرية المغلقة في أجزاء مختلفة من الولاية بصفة استثنائية من الساعة 9.00 صباحا إلى الساعة 16.00 بعد الزوال، وإلغاء مركز اقتراع البعازة التابع لمعتمدية سبيبة وتعويضه بخيمة للناخبين في الطريق الرئيسية بمدخل دوّار البعازة. وأشار رئيس الهيأة الأستاذ زهير الغرسلي في تصريحه لجريدة الشروق أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع القوات العسكرية نظرا لوجود المراكز التي ستفتح بصفة استثنائية في أماكن حساسة. علما وأن منطقة البعازة تكررت فيها في الفترة الأخيرة العمليات الإرهابية.
الشيوخ الأكثر إقبالا ومكتب جدليان يغلق لمدة ساعة
ما لاحظناه خلال جولتنا بين مراكز الاقتراع هو الإقبال الكبير للشيوخ مقابل عزوف فئة الشباب الذي اعتكف في المقاهي رافضا الإدلاء بصوته، كما لاحظنا تجاوزات من قبل بعض أعضاء قائمات حاولوا التأثير على الناخبين أمام بعض المراكز مما أثار حفيظة أعضاء القائمات الأخرى وكادت الأمور تتطور في بعض الأحيان الى خلافات لولا تدخل رؤساء المراكز، كما تم غلق مكتب عدد 3 بمدرسة 2 مارس بجدليان لمدة تقارب الساعة على خلفية ملاسنة بين ملاحظ تابع لقائمة مستقلة مع أعضاء مكتب الاقتراع. كما لاحظنا لامبالاة بالاستحقاق الانتخابي في العديد من المناطق على غرار حي الزهور حيث تشهد المراكز عزوفا على غرار الزهور 1 و2 وسعد الدين بينما كانت السوق القريبة تعج بالناس بل هناك من خير لعب «الخربقة» تحت جدار المعلقات، في المقابل شهدت مراكز الاقتراع ببلدية بوزقام المحدثة إقبالا منقط النظير وهذا أمر طبيعي فللعروشية دور كبير في مساندة أعضاء القائمات، يذكر أن عدد المسجلين في الانتخابات البلدية بولاية القصرين بلغ 226327 ألفا من بين 439243 ألف ساكن وبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات 122 قائمة من بينهم 65 قائمة حزبية و48 قائمة مستقلة و9 قائمات ائتلافية، علما وأن عدد البلديات بالقصرين يعد 19 بلدية من بينها 9 بلديات محدثة.

محمد صلاح حقي
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السياسي
القصرين:إقبال ضعيف وتوقيت استثنائي لـ77 مركز اقتراع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

توجه سكان مدن وأرياف ولاية القصرين أمس 06 ماي 2018 إلى مكاتب الاقتراع بأعداد متفاوتة بين مركز وآخر لاختيار 378 عضوا في 19 بلدية، وقد بلغت نسبة الإقبال النهائية في كامل الولاية 33 ٪ ولكنها كانت متفاوتة من منطقة الى أخرى استأثرت فيها بلدية حيدرة بالمرتبة الأولى بنسبة اقبال بلغت 64 % تليها بوزقام بـ50 % ثم حاسي الفريد بـ45 % ، بينما سجلت خمودة أضعف نسبة بـ 15 %.. عمليات الاقتراع في القصرين لم تكن سهلة نظرا لخطورة بعض مراكز الاقتراع التي تقع بالقرب من مناطق ساخنة جدا على غرار عين زيان والمغيلة وسمامة والشعانبي والسلوم وهو ما جعل القوات العسكرية والأمنية تشدد المراقبة على هذه المناطق ودفع بالهيأة الفرعية المستقلة للانتخابات لاتخاذ إجراءات احتياطية جدا على غرار فتح 77 مركز اقتراع – من جملة 302 مركز - قريب من المناطق العسكرية المغلقة في أجزاء مختلفة من الولاية بصفة استثنائية من الساعة 9.00 صباحا إلى الساعة 16.00 بعد الزوال، وإلغاء مركز اقتراع البعازة التابع لمعتمدية سبيبة وتعويضه بخيمة للناخبين في الطريق الرئيسية بمدخل دوّار البعازة. وأشار رئيس الهيأة الأستاذ زهير الغرسلي في تصريحه لجريدة الشروق أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع القوات العسكرية نظرا لوجود المراكز التي ستفتح بصفة استثنائية في أماكن حساسة. علما وأن منطقة البعازة تكررت فيها في الفترة الأخيرة العمليات الإرهابية.
الشيوخ الأكثر إقبالا ومكتب جدليان يغلق لمدة ساعة
ما لاحظناه خلال جولتنا بين مراكز الاقتراع هو الإقبال الكبير للشيوخ مقابل عزوف فئة الشباب الذي اعتكف في المقاهي رافضا الإدلاء بصوته، كما لاحظنا تجاوزات من قبل بعض أعضاء قائمات حاولوا التأثير على الناخبين أمام بعض المراكز مما أثار حفيظة أعضاء القائمات الأخرى وكادت الأمور تتطور في بعض الأحيان الى خلافات لولا تدخل رؤساء المراكز، كما تم غلق مكتب عدد 3 بمدرسة 2 مارس بجدليان لمدة تقارب الساعة على خلفية ملاسنة بين ملاحظ تابع لقائمة مستقلة مع أعضاء مكتب الاقتراع. كما لاحظنا لامبالاة بالاستحقاق الانتخابي في العديد من المناطق على غرار حي الزهور حيث تشهد المراكز عزوفا على غرار الزهور 1 و2 وسعد الدين بينما كانت السوق القريبة تعج بالناس بل هناك من خير لعب «الخربقة» تحت جدار المعلقات، في المقابل شهدت مراكز الاقتراع ببلدية بوزقام المحدثة إقبالا منقط النظير وهذا أمر طبيعي فللعروشية دور كبير في مساندة أعضاء القائمات، يذكر أن عدد المسجلين في الانتخابات البلدية بولاية القصرين بلغ 226327 ألفا من بين 439243 ألف ساكن وبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات 122 قائمة من بينهم 65 قائمة حزبية و48 قائمة مستقلة و9 قائمات ائتلافية، علما وأن عدد البلديات بالقصرين يعد 19 بلدية من بينها 9 بلديات محدثة.

محمد صلاح حقي
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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