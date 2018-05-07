القيروان:الشبيكة في الصدارة والمرتبة الأضعف للقيروان المدينة:32.7 % نسبة الإقبال، عزوف الشباب... وخروقات بالجملة

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مكتب الشروق (القيروان ) ــ
انطلقت اﻻنتخابات البلدية في وﻻية القيروان وسط حضور الوحدات اﻻمنية والعسكرية الذين قاموا بتأمين مراكز اﻻقتراع وبحضور مراقبين وملاحظين .
وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدائرة اﻻنتخابية بالقيروان 247692 ناخبا وناخبة مقابل 390 عدد مقاعد المجالس البلدية و309 مراكز اقتراع و 562 مكتب اقتراع مقابل 39 مركز اقتراع و36 مقعدا و9 قائمات بالقيروان المدينة.
وكانت الانطلاقة ضعيفة تقريبا بكافة مكاتب الاقتراع على مستوى المدينة ومعتمدياتها حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال الـ5 % لتتطور إلى 15,24 % في حدود الساعة منتصف النهار اي 37433 ناخبا بلغة الأرقام فإلى أكثر من 21,60% بعد الساعة الثانية ظهرا ونسبة 32.7 ٪ عند اغلاق المكتب.
وقد سجل الإقبال حضورا للكهول والشيوخ في حين اتسم الإقبال بعزوف تام للشباب .
وقد تفاوتت نسب الإقبال على مراكز الاقتراع بكامل معتمديات الجهة وبحسب إفادة أحمد الدوزي العضو بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان، حيث سجلت الشبيكة أعلى نسبة إقبال ب47,27% تليها عبيدة بنسبة 47,9 % تليها منزل المهيري بنسبة 46,3% تليها حاجب العيون بنسبة 44,9 % تليها الڨصور بنسبة 43,5% ثم جهينة بنسبة 42,6 %و حفوز 41,35 %و العين البيضاء بنسبة 41,3% و الشواشي 38,8 % ورڨادة 36,14 % و العلا 36,8 % وعين جلولة 35,9 % وسيسب الذريعات 35,6 % والوسلاتية 32,6% و نصرالله 30,5 % والشراردة 29,5 % والسبيخة 29,2 % في حين سجلت القيروان المدينة 25,6% وبوحجلة 21،3 %.
تجاوزات واخلالات
وقد تم رصد بعض الاخلالات والتجاوزات أكدتها كل من جمعية «مراقبون» و"عتيد".حيث أكد المنسق الجهوي لـ"مراقبون "الحبيب الهمامي،للشروق ان هناك تجاوزات صاحبت يوم الانتخاب تمثلت في تبادل عنف بين عدد من القوائم المترشحة بمنطقة ذراع عفان التابعة لبلدية عبيدة.كما أكد أن رؤساء بعض القوائم عمدوا الى النقل الجماعي بسيارات خاصة لبعض الناخبين من مقرات سكناهم الى مقرات مراكز الاقتراع.كما سجلت "مراقبون " ايضا توجيها لبعض الناخبين خارج مراكز الاقتراع من قبل بعض القوائم بهنشير بيشي برڨادة.
ومن جهتها ، صرحت روضة الرحماني الممثلة الجهوية› لعتيد بالقيروان "أنه تم تسجيل حوالي 50 مخالفة موزعة بكامل مكاتب الاقتراع وأهمها رصد سيارات لمترشحي احدى القائمات بصدد توزيع المال لشراء ذمم الناخبين."
هذا وقد تمت بالوسلاتية محاولة غلق مركز الاقتراع بمدرسة " الامتياز " من قبل عدد من ممثلي القائمات الحزبية والمستقلة بسبب عملية توجيه الناخبين من قبل ممثل قائمة حزبية وعونة بهيئة الانتخابات بالاضافة الى تواجد ابنة رئيس مركز الاقتراع المذكور ضمن إحدى القائمات المترشحة وقد عاين أحد عدول التنفيذ التجاوزات ليقرر على اثرها مصطفى الصعنوني رئيس هيئة الانتخابات اعفاء رئيس مركز الاقتراع " الامتياز " وتعويضه باخر محايد .
كما أفادت روضة الرحماني أن هناك عدم انضباط من قبل تأخير فتح عدد من مراكز الاقتراع على غرار مدرسة طارق ابن زياد ومدرسة العويثة بسيسب الذريعات كما تم رصد توزيع بعض القائمات الى جانب منع أحد ملاحظي عتيد من مباشرة مهامه من قبل رئيس أحد المراكز .هذا وتم تسجيل اقتحام أحد رؤساء القوائم لاحد مكاتب الاقتراع واحداث بلبلة .
انتخابات شهدت عديد التجاوزات التي رصدت وسجلت ليتم رفعها للهيئة المعنية.
مكتب الشروق (القيروان ) ــ
انطلقت اﻻنتخابات البلدية في وﻻية القيروان وسط حضور الوحدات اﻻمنية والعسكرية الذين قاموا بتأمين مراكز اﻻقتراع وبحضور مراقبين وملاحظين .
وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدائرة اﻻنتخابية بالقيروان 247692 ناخبا وناخبة مقابل 390 عدد مقاعد المجالس البلدية و309 مراكز اقتراع و 562 مكتب اقتراع مقابل 39 مركز اقتراع و36 مقعدا و9 قائمات بالقيروان المدينة.
وكانت الانطلاقة ضعيفة تقريبا بكافة مكاتب الاقتراع على مستوى المدينة ومعتمدياتها حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال الـ5 % لتتطور إلى 15,24 % في حدود الساعة منتصف النهار اي 37433 ناخبا بلغة الأرقام فإلى أكثر من 21,60% بعد الساعة الثانية ظهرا ونسبة 32.7 ٪ عند اغلاق المكتب.
وقد سجل الإقبال حضورا للكهول والشيوخ في حين اتسم الإقبال بعزوف تام للشباب .
وقد تفاوتت نسب الإقبال على مراكز الاقتراع بكامل معتمديات الجهة وبحسب إفادة أحمد الدوزي العضو بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان، حيث سجلت الشبيكة أعلى نسبة إقبال ب47,27% تليها عبيدة بنسبة 47,9 % تليها منزل المهيري بنسبة 46,3% تليها حاجب العيون بنسبة 44,9 % تليها الڨصور بنسبة 43,5% ثم جهينة بنسبة 42,6 %و حفوز 41,35 %و العين البيضاء بنسبة 41,3% و الشواشي 38,8 % ورڨادة 36,14 % و العلا 36,8 % وعين جلولة 35,9 % وسيسب الذريعات 35,6 % والوسلاتية 32,6% و نصرالله 30,5 % والشراردة 29,5 % والسبيخة 29,2 % في حين سجلت القيروان المدينة 25,6% وبوحجلة 21،3 %.
تجاوزات واخلالات
وقد تم رصد بعض الاخلالات والتجاوزات أكدتها كل من جمعية «مراقبون» و"عتيد".حيث أكد المنسق الجهوي لـ"مراقبون "الحبيب الهمامي،للشروق ان هناك تجاوزات صاحبت يوم الانتخاب تمثلت في تبادل عنف بين عدد من القوائم المترشحة بمنطقة ذراع عفان التابعة لبلدية عبيدة.كما أكد أن رؤساء بعض القوائم عمدوا الى النقل الجماعي بسيارات خاصة لبعض الناخبين من مقرات سكناهم الى مقرات مراكز الاقتراع.كما سجلت "مراقبون " ايضا توجيها لبعض الناخبين خارج مراكز الاقتراع من قبل بعض القوائم بهنشير بيشي برڨادة.
ومن جهتها ، صرحت روضة الرحماني الممثلة الجهوية› لعتيد بالقيروان "أنه تم تسجيل حوالي 50 مخالفة موزعة بكامل مكاتب الاقتراع وأهمها رصد سيارات لمترشحي احدى القائمات بصدد توزيع المال لشراء ذمم الناخبين."
هذا وقد تمت بالوسلاتية محاولة غلق مركز الاقتراع بمدرسة " الامتياز " من قبل عدد من ممثلي القائمات الحزبية والمستقلة بسبب عملية توجيه الناخبين من قبل ممثل قائمة حزبية وعونة بهيئة الانتخابات بالاضافة الى تواجد ابنة رئيس مركز الاقتراع المذكور ضمن إحدى القائمات المترشحة وقد عاين أحد عدول التنفيذ التجاوزات ليقرر على اثرها مصطفى الصعنوني رئيس هيئة الانتخابات اعفاء رئيس مركز الاقتراع " الامتياز " وتعويضه باخر محايد .
كما أفادت روضة الرحماني أن هناك عدم انضباط من قبل تأخير فتح عدد من مراكز الاقتراع على غرار مدرسة طارق ابن زياد ومدرسة العويثة بسيسب الذريعات كما تم رصد توزيع بعض القائمات الى جانب منع أحد ملاحظي عتيد من مباشرة مهامه من قبل رئيس أحد المراكز .هذا وتم تسجيل اقتحام أحد رؤساء القوائم لاحد مكاتب الاقتراع واحداث بلبلة .
انتخابات شهدت عديد التجاوزات التي رصدت وسجلت ليتم رفعها للهيئة المعنية.
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21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
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20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
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20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
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20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
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19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018