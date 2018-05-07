القيروان:الشبيكة في الصدارة والمرتبة الأضعف للقيروان المدينة:32.7 % نسبة الإقبال، عزوف الشباب... وخروقات بالجملة

مكتب الشروق (القيروان ) ــ

انطلقت اﻻنتخابات البلدية في وﻻية القيروان وسط حضور الوحدات اﻻمنية والعسكرية الذين قاموا بتأمين مراكز اﻻقتراع وبحضور مراقبين وملاحظين .

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدائرة اﻻنتخابية بالقيروان 247692 ناخبا وناخبة مقابل 390 عدد مقاعد المجالس البلدية و309 مراكز اقتراع و 562 مكتب اقتراع مقابل 39 مركز اقتراع و36 مقعدا و9 قائمات بالقيروان المدينة.

وكانت الانطلاقة ضعيفة تقريبا بكافة مكاتب الاقتراع على مستوى المدينة ومعتمدياتها حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال الـ5 % لتتطور إلى 15,24 % في حدود الساعة منتصف النهار اي 37433 ناخبا بلغة الأرقام فإلى أكثر من 21,60% بعد الساعة الثانية ظهرا ونسبة 32.7 ٪ عند اغلاق المكتب.

وقد سجل الإقبال حضورا للكهول والشيوخ في حين اتسم الإقبال بعزوف تام للشباب .

وقد تفاوتت نسب الإقبال على مراكز الاقتراع بكامل معتمديات الجهة وبحسب إفادة أحمد الدوزي العضو بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان، حيث سجلت الشبيكة أعلى نسبة إقبال ب47,27% تليها عبيدة بنسبة 47,9 % تليها منزل المهيري بنسبة 46,3% تليها حاجب العيون بنسبة 44,9 % تليها الڨصور بنسبة 43,5% ثم جهينة بنسبة 42,6 %و حفوز 41,35 %و العين البيضاء بنسبة 41,3% و الشواشي 38,8 % ورڨادة 36,14 % و العلا 36,8 % وعين جلولة 35,9 % وسيسب الذريعات 35,6 % والوسلاتية 32,6% و نصرالله 30,5 % والشراردة 29,5 % والسبيخة 29,2 % في حين سجلت القيروان المدينة 25,6% وبوحجلة 21،3 %.

تجاوزات واخلالات

وقد تم رصد بعض الاخلالات والتجاوزات أكدتها كل من جمعية «مراقبون» و"عتيد".حيث أكد المنسق الجهوي لـ"مراقبون "الحبيب الهمامي،للشروق ان هناك تجاوزات صاحبت يوم الانتخاب تمثلت في تبادل عنف بين عدد من القوائم المترشحة بمنطقة ذراع عفان التابعة لبلدية عبيدة.كما أكد أن رؤساء بعض القوائم عمدوا الى النقل الجماعي بسيارات خاصة لبعض الناخبين من مقرات سكناهم الى مقرات مراكز الاقتراع.كما سجلت "مراقبون " ايضا توجيها لبعض الناخبين خارج مراكز الاقتراع من قبل بعض القوائم بهنشير بيشي برڨادة.

ومن جهتها ، صرحت روضة الرحماني الممثلة الجهوية› لعتيد بالقيروان "أنه تم تسجيل حوالي 50 مخالفة موزعة بكامل مكاتب الاقتراع وأهمها رصد سيارات لمترشحي احدى القائمات بصدد توزيع المال لشراء ذمم الناخبين."

هذا وقد تمت بالوسلاتية محاولة غلق مركز الاقتراع بمدرسة " الامتياز " من قبل عدد من ممثلي القائمات الحزبية والمستقلة بسبب عملية توجيه الناخبين من قبل ممثل قائمة حزبية وعونة بهيئة الانتخابات بالاضافة الى تواجد ابنة رئيس مركز الاقتراع المذكور ضمن إحدى القائمات المترشحة وقد عاين أحد عدول التنفيذ التجاوزات ليقرر على اثرها مصطفى الصعنوني رئيس هيئة الانتخابات اعفاء رئيس مركز الاقتراع " الامتياز " وتعويضه باخر محايد .

كما أفادت روضة الرحماني أن هناك عدم انضباط من قبل تأخير فتح عدد من مراكز الاقتراع على غرار مدرسة طارق ابن زياد ومدرسة العويثة بسيسب الذريعات كما تم رصد توزيع بعض القائمات الى جانب منع أحد ملاحظي عتيد من مباشرة مهامه من قبل رئيس أحد المراكز .هذا وتم تسجيل اقتحام أحد رؤساء القوائم لاحد مكاتب الاقتراع واحداث بلبلة .

انتخابات شهدت عديد التجاوزات التي رصدت وسجلت ليتم رفعها للهيئة المعنية.

سعيدة الجلاصي