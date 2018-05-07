المنتخب الوطني.. المساكني يخضع للجراحة وجدل متواصل حول معلول

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من المُرجّح أن يخضع يوسف المساكني في غضون السّاعات القادمة إلى عملية جراحية على مستوى الرباط الصّليبي وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى يد أحد الأطباء الكبار.
وكان يوسف قد سافر مؤخرا إلى أمريكا تمهيدا لإجراء هذا التدخل الجراحي الذي من المفروض أن يركن على إثره نجم «الدحيل» القطري والمنتخب الوطني إلى راحة تتراوح بين ستّة وسبعة أشهر.
مساندة كبيرة
حَظي يوسف المساكني بدعم كبير من قبل الجماهير التونسية وكلّ زملائه في المنتخب الوطني حتّى أن أنهم أطلقوا «حملة» مساندة عابرة للقارات من أجل رفع معنويات رفيقهم الذي قد يخضع اليوم إلى التدخل الجراحي.
يوسف سيحتجب عن المونديال لكن لن يغيب على الأذهان بالنظر إلى موهبته الكبيرة وأهميته في التشكيلة التونسية.
ملف معلول
لم يتوقّف الجدل حول الملف الصحي لمُحترفنا في الأهلي المصري علي معلول. وكان طبيب المنتخب سهيل الشملي قد زار مؤخرا مقرّ «الأهلاوية» واجتمع بطبيب الأشقاء للإطّلاع على صحّة معلول. ولئن تُوحي هذه الزيارة بأن الأمور عال العال بين الجامعة والنادي الأهلي فإن الكواليس تؤكد العَكس تماما.
وتشير مصادرنا أن الأشقاء «يتّهمون» (ولو ضمنيا) منتخبنا الوطني بالتسبّب في المتاعب لعلي معلول الذي كان قد أصيب في المباراة الودية أمام كُوستاريكا.
والمهمّ من وجهة نظرنا أن يتعافى علي وأن يكون في أوج الجاهزية ليشارك في الكأس العالمية ومن الضروري أيضا أن يكون التنسيق جيّدا بين الإطارات الطبية في الأهلي والمنتخب حتى لا تتكرّر الصراعات المُعتادة بين الدكاترة كما حصل بالأمس في ملفي بن عمر والمساكني. هذا ويشير البعض إلى أن الجامعة قد تُبارد بمطالبة معلول بالتحوّل إلى تونس لمواصلة العلاج.
من المُرجّح أن يخضع يوسف المساكني في غضون السّاعات القادمة إلى عملية جراحية على مستوى الرباط الصّليبي وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى يد أحد الأطباء الكبار.
وكان يوسف قد سافر مؤخرا إلى أمريكا تمهيدا لإجراء هذا التدخل الجراحي الذي من المفروض أن يركن على إثره نجم «الدحيل» القطري والمنتخب الوطني إلى راحة تتراوح بين ستّة وسبعة أشهر.
مساندة كبيرة
حَظي يوسف المساكني بدعم كبير من قبل الجماهير التونسية وكلّ زملائه في المنتخب الوطني حتّى أن أنهم أطلقوا «حملة» مساندة عابرة للقارات من أجل رفع معنويات رفيقهم الذي قد يخضع اليوم إلى التدخل الجراحي.
يوسف سيحتجب عن المونديال لكن لن يغيب على الأذهان بالنظر إلى موهبته الكبيرة وأهميته في التشكيلة التونسية.
ملف معلول
لم يتوقّف الجدل حول الملف الصحي لمُحترفنا في الأهلي المصري علي معلول. وكان طبيب المنتخب سهيل الشملي قد زار مؤخرا مقرّ «الأهلاوية» واجتمع بطبيب الأشقاء للإطّلاع على صحّة معلول. ولئن تُوحي هذه الزيارة بأن الأمور عال العال بين الجامعة والنادي الأهلي فإن الكواليس تؤكد العَكس تماما.
وتشير مصادرنا أن الأشقاء «يتّهمون» (ولو ضمنيا) منتخبنا الوطني بالتسبّب في المتاعب لعلي معلول الذي كان قد أصيب في المباراة الودية أمام كُوستاريكا.
والمهمّ من وجهة نظرنا أن يتعافى علي وأن يكون في أوج الجاهزية ليشارك في الكأس العالمية ومن الضروري أيضا أن يكون التنسيق جيّدا بين الإطارات الطبية في الأهلي والمنتخب حتى لا تتكرّر الصراعات المُعتادة بين الدكاترة كما حصل بالأمس في ملفي بن عمر والمساكني. هذا ويشير البعض إلى أن الجامعة قد تُبارد بمطالبة معلول بالتحوّل إلى تونس لمواصلة العلاج.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018