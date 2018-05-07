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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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المنتخب الوطني.. المساكني يخضع للجراحة وجدل متواصل حول معلول
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كرة القدم
المنتخب الوطني.. المساكني يخضع للجراحة وجدل متواصل حول معلول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

من المُرجّح أن يخضع يوسف المساكني في غضون السّاعات القادمة إلى عملية جراحية على مستوى الرباط الصّليبي وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى يد أحد الأطباء الكبار. 

وكان يوسف قد سافر مؤخرا إلى أمريكا تمهيدا لإجراء هذا التدخل الجراحي الذي من المفروض أن يركن على إثره نجم «الدحيل» القطري والمنتخب الوطني إلى راحة تتراوح بين ستّة وسبعة أشهر.
مساندة كبيرة
حَظي يوسف المساكني بدعم كبير من قبل الجماهير التونسية وكلّ زملائه في المنتخب الوطني حتّى أن أنهم أطلقوا «حملة» مساندة عابرة للقارات من أجل رفع معنويات رفيقهم الذي قد يخضع اليوم إلى التدخل الجراحي.
يوسف سيحتجب عن المونديال لكن لن يغيب على الأذهان بالنظر إلى موهبته الكبيرة وأهميته في التشكيلة التونسية.
ملف معلول
لم يتوقّف الجدل حول الملف الصحي لمُحترفنا في الأهلي المصري علي معلول. وكان طبيب المنتخب سهيل الشملي قد زار مؤخرا مقرّ «الأهلاوية» واجتمع بطبيب الأشقاء للإطّلاع على صحّة معلول. ولئن تُوحي هذه الزيارة بأن الأمور عال العال بين الجامعة والنادي الأهلي فإن الكواليس تؤكد العَكس تماما.
وتشير مصادرنا أن الأشقاء «يتّهمون» (ولو ضمنيا) منتخبنا الوطني بالتسبّب في المتاعب لعلي معلول الذي كان قد أصيب في المباراة الودية أمام كُوستاريكا.
والمهمّ من وجهة نظرنا أن يتعافى علي وأن يكون في أوج الجاهزية ليشارك في الكأس العالمية ومن الضروري أيضا أن يكون التنسيق جيّدا بين الإطارات الطبية في الأهلي والمنتخب حتى لا تتكرّر الصراعات المُعتادة بين الدكاترة كما حصل بالأمس في ملفي بن عمر والمساكني. هذا ويشير البعض إلى أن الجامعة قد تُبارد بمطالبة معلول بالتحوّل إلى تونس لمواصلة العلاج.

سامي حماني
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كرة القدم
المنتخب الوطني.. المساكني يخضع للجراحة وجدل متواصل حول معلول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

من المُرجّح أن يخضع يوسف المساكني في غضون السّاعات القادمة إلى عملية جراحية على مستوى الرباط الصّليبي وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى يد أحد الأطباء الكبار. 

وكان يوسف قد سافر مؤخرا إلى أمريكا تمهيدا لإجراء هذا التدخل الجراحي الذي من المفروض أن يركن على إثره نجم «الدحيل» القطري والمنتخب الوطني إلى راحة تتراوح بين ستّة وسبعة أشهر.
مساندة كبيرة
حَظي يوسف المساكني بدعم كبير من قبل الجماهير التونسية وكلّ زملائه في المنتخب الوطني حتّى أن أنهم أطلقوا «حملة» مساندة عابرة للقارات من أجل رفع معنويات رفيقهم الذي قد يخضع اليوم إلى التدخل الجراحي.
يوسف سيحتجب عن المونديال لكن لن يغيب على الأذهان بالنظر إلى موهبته الكبيرة وأهميته في التشكيلة التونسية.
ملف معلول
لم يتوقّف الجدل حول الملف الصحي لمُحترفنا في الأهلي المصري علي معلول. وكان طبيب المنتخب سهيل الشملي قد زار مؤخرا مقرّ «الأهلاوية» واجتمع بطبيب الأشقاء للإطّلاع على صحّة معلول. ولئن تُوحي هذه الزيارة بأن الأمور عال العال بين الجامعة والنادي الأهلي فإن الكواليس تؤكد العَكس تماما.
وتشير مصادرنا أن الأشقاء «يتّهمون» (ولو ضمنيا) منتخبنا الوطني بالتسبّب في المتاعب لعلي معلول الذي كان قد أصيب في المباراة الودية أمام كُوستاريكا.
والمهمّ من وجهة نظرنا أن يتعافى علي وأن يكون في أوج الجاهزية ليشارك في الكأس العالمية ومن الضروري أيضا أن يكون التنسيق جيّدا بين الإطارات الطبية في الأهلي والمنتخب حتى لا تتكرّر الصراعات المُعتادة بين الدكاترة كما حصل بالأمس في ملفي بن عمر والمساكني. هذا ويشير البعض إلى أن الجامعة قد تُبارد بمطالبة معلول بالتحوّل إلى تونس لمواصلة العلاج.

سامي حماني
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