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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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سيدي بوزيد:نسبة اقبال ضعيفة وعزوف فئة الشباب
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السياسي
سيدي بوزيد:نسبة اقبال ضعيفة وعزوف فئة الشباب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

سيدي بوزيد (الشروق)
بلغت نسبة الاقبال على الاقتراع بسيدي بوزيد والى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 25 بالمائة حسب ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي.
وقد فتحت كافة مكاتب الاقتراع ابوابها صباح امس امام الناخبين في مختلف الدوائر البلدية حيث تم تسجيل غياب شبه كلي لفئة الشباب مقابل اقبال الكهول بنسب محترمة.
هذا وتم تسجيل عدد من الاخلالات التي رافقت عمليات التصويت والمتمثلة في الاعتداء على رئيس مكتب الاقتراع بمنطقة الاعتزاز من معتمدية منزل بوزيان وتسجيل بعض المناوشات والتوترات من طرف القائمات وكانت أبرزها بمكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية الزهور بالدائرة البلدية بسيدي بوزيد حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة زمنية قبل ان يتدخل اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وأعوان الامن بعد التوتر الذي نتج عن ادخال حاوية كانت بها كميات من الطعام داخل مركز الاقتراع وهوما اعتبره البعض تجاوزا. كما شهد مركز الاقتراع بمنطقة الزفزاف من بلدية سوق الجديد مناوشات تدخل على اثرها اعوان الأمن.
واشار فتحي قمودي ان مركز الاقتراع شهد توافد عدد كبير من القائمات وقتها ما خلق حالة من الفوضى استوجبت تدخل السلط الامنية واعضاء هيئة الانتخابات.
بالاضافة الى احتجاج اهالي منطقة قرع بنور الذين حاولوا منع المواطنين من القيام بواجبهم احتجاجا على التقسيم البلدي.
ويذكر ان اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد قاموا بالتدخل اللازم في عديد المناسبات وعملوا على تجاوز الاشكالات الحاصلة.
وللإشارة فإن عدد المسجلين للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد يبلغ 238395 مسجلا موزعين على 17 دائرة بلدية في حين يبلغ العدد الجملي للمقاعد 334 مقعدا.

قيس عماري
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السياسي
سيدي بوزيد:نسبة اقبال ضعيفة وعزوف فئة الشباب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

سيدي بوزيد (الشروق)
بلغت نسبة الاقبال على الاقتراع بسيدي بوزيد والى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 25 بالمائة حسب ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي.
وقد فتحت كافة مكاتب الاقتراع ابوابها صباح امس امام الناخبين في مختلف الدوائر البلدية حيث تم تسجيل غياب شبه كلي لفئة الشباب مقابل اقبال الكهول بنسب محترمة.
هذا وتم تسجيل عدد من الاخلالات التي رافقت عمليات التصويت والمتمثلة في الاعتداء على رئيس مكتب الاقتراع بمنطقة الاعتزاز من معتمدية منزل بوزيان وتسجيل بعض المناوشات والتوترات من طرف القائمات وكانت أبرزها بمكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية الزهور بالدائرة البلدية بسيدي بوزيد حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة زمنية قبل ان يتدخل اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وأعوان الامن بعد التوتر الذي نتج عن ادخال حاوية كانت بها كميات من الطعام داخل مركز الاقتراع وهوما اعتبره البعض تجاوزا. كما شهد مركز الاقتراع بمنطقة الزفزاف من بلدية سوق الجديد مناوشات تدخل على اثرها اعوان الأمن.
واشار فتحي قمودي ان مركز الاقتراع شهد توافد عدد كبير من القائمات وقتها ما خلق حالة من الفوضى استوجبت تدخل السلط الامنية واعضاء هيئة الانتخابات.
بالاضافة الى احتجاج اهالي منطقة قرع بنور الذين حاولوا منع المواطنين من القيام بواجبهم احتجاجا على التقسيم البلدي.
ويذكر ان اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد قاموا بالتدخل اللازم في عديد المناسبات وعملوا على تجاوز الاشكالات الحاصلة.
وللإشارة فإن عدد المسجلين للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد يبلغ 238395 مسجلا موزعين على 17 دائرة بلدية في حين يبلغ العدد الجملي للمقاعد 334 مقعدا.

قيس عماري
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