سيدي بوزيد:نسبة اقبال ضعيفة وعزوف فئة الشباب

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سيدي بوزيد (الشروق)
بلغت نسبة الاقبال على الاقتراع بسيدي بوزيد والى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 25 بالمائة حسب ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي.
وقد فتحت كافة مكاتب الاقتراع ابوابها صباح امس امام الناخبين في مختلف الدوائر البلدية حيث تم تسجيل غياب شبه كلي لفئة الشباب مقابل اقبال الكهول بنسب محترمة.
هذا وتم تسجيل عدد من الاخلالات التي رافقت عمليات التصويت والمتمثلة في الاعتداء على رئيس مكتب الاقتراع بمنطقة الاعتزاز من معتمدية منزل بوزيان وتسجيل بعض المناوشات والتوترات من طرف القائمات وكانت أبرزها بمكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية الزهور بالدائرة البلدية بسيدي بوزيد حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة زمنية قبل ان يتدخل اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وأعوان الامن بعد التوتر الذي نتج عن ادخال حاوية كانت بها كميات من الطعام داخل مركز الاقتراع وهوما اعتبره البعض تجاوزا. كما شهد مركز الاقتراع بمنطقة الزفزاف من بلدية سوق الجديد مناوشات تدخل على اثرها اعوان الأمن.
واشار فتحي قمودي ان مركز الاقتراع شهد توافد عدد كبير من القائمات وقتها ما خلق حالة من الفوضى استوجبت تدخل السلط الامنية واعضاء هيئة الانتخابات.
بالاضافة الى احتجاج اهالي منطقة قرع بنور الذين حاولوا منع المواطنين من القيام بواجبهم احتجاجا على التقسيم البلدي.
ويذكر ان اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد قاموا بالتدخل اللازم في عديد المناسبات وعملوا على تجاوز الاشكالات الحاصلة.
وللإشارة فإن عدد المسجلين للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد يبلغ 238395 مسجلا موزعين على 17 دائرة بلدية في حين يبلغ العدد الجملي للمقاعد 334 مقعدا.
سيدي بوزيد (الشروق)
بلغت نسبة الاقبال على الاقتراع بسيدي بوزيد والى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 25 بالمائة حسب ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي.
وقد فتحت كافة مكاتب الاقتراع ابوابها صباح امس امام الناخبين في مختلف الدوائر البلدية حيث تم تسجيل غياب شبه كلي لفئة الشباب مقابل اقبال الكهول بنسب محترمة.
هذا وتم تسجيل عدد من الاخلالات التي رافقت عمليات التصويت والمتمثلة في الاعتداء على رئيس مكتب الاقتراع بمنطقة الاعتزاز من معتمدية منزل بوزيان وتسجيل بعض المناوشات والتوترات من طرف القائمات وكانت أبرزها بمكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية الزهور بالدائرة البلدية بسيدي بوزيد حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة زمنية قبل ان يتدخل اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وأعوان الامن بعد التوتر الذي نتج عن ادخال حاوية كانت بها كميات من الطعام داخل مركز الاقتراع وهوما اعتبره البعض تجاوزا. كما شهد مركز الاقتراع بمنطقة الزفزاف من بلدية سوق الجديد مناوشات تدخل على اثرها اعوان الأمن.
واشار فتحي قمودي ان مركز الاقتراع شهد توافد عدد كبير من القائمات وقتها ما خلق حالة من الفوضى استوجبت تدخل السلط الامنية واعضاء هيئة الانتخابات.
بالاضافة الى احتجاج اهالي منطقة قرع بنور الذين حاولوا منع المواطنين من القيام بواجبهم احتجاجا على التقسيم البلدي.
ويذكر ان اعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد قاموا بالتدخل اللازم في عديد المناسبات وعملوا على تجاوز الاشكالات الحاصلة.
وللإشارة فإن عدد المسجلين للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد يبلغ 238395 مسجلا موزعين على 17 دائرة بلدية في حين يبلغ العدد الجملي للمقاعد 334 مقعدا.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018