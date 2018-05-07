«خفايا» انفصال الترجي عن بن حتيرة ..

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التحق أنيس بن حتيرة بركب «المَطرودين» من الحديقة «ب» وانضمّ بصفة رسمية إلى قائمة المُنتدبين «الفاشلين» خلال الأعوام الأخيرة كما هو شأن زعبية والجلاصي و»كلوتي» و»بوقال» وقد تتعزّز اللائمة بالرجايبي... وغيره من «الكوارجية «.
بن حتيرة جاء من «البوندسليغا» عَبر تركيا وربّما لم تكن تساوره ذرّة شك في قدرته على فرض نفسه بقوّة في التشكيلة الترجية ولم لا العودة من بعيد إلى المنتخب الوطني وحجز مكان في القائمة المُونديالية بفضل لمسته الفنية التي كان قد ساهم بها في تحقيق أوّل انتصار لـ «النسور» في تصفيات كأس العالم على حساب غينيا (أكتوبر 2016 في ملعب المنستير). أحلام بن حتيرة ذهبت أدراج الرياح لأسباب كروية واتّصالية.
حصيلة هزيلة
من الناحية الفنية أخفق بن حتيرة في افتكاك مقعد دائم في تشكيلة الجمعية بل أن الأرقام التي تهمّ مسيرته مع شيخ الأندية متواضعة إن لم نقل إنّها «مخجلة» ولا تتوافق أبدا مع نجم لعب تحت الأضواء ومرّ في يوم ما من «هامبورغ» و»هرتا برلين».
أنيس لعب قُرابة 328 دقيقة وسجل هدفا «يتيما». ولم يمرّ ذلك الهدف بدوره مرور الكرام بل أنه تسبّب في جدل واسع وكاد أن «يورّط» صاحبه بما أن بن حتيرة هزّ آنذاك شباك الإفريقي رافضا الاحتفال ما أثار الكثير من التحفّظات قبل أن يُدلي المعني بالأمر بالتصريحات الصحفية ويُقدّم الايضاحات الضرورية.
وأكد اللاعب آنذاك أنه عاش فترة صعبة في الترجي وبقي مُلازما لبنك الاحتياط الشيء الذي أثّر في مَعنوياته. الأرقام المعروضة و»الحادثة» المذكورة أكدتا في الحقيقة أن اللاّعب يُعاني من مشاكل فنية وأخرى اتّصالية.
رواية أخرى
بعض الروايات تؤكد أيضا أنّ «أزمة» أنيس مردّها خلافه العلني تارة والخفي تارة أخرى مع المدرب السابق للفريق فوزي البنزرتي.
ومن المعلوم أنّ أنيس كان قد انتقد مدرّبه آنذاك في العلن وأدلى بتصريحات لم تخل من الاستفزاز. ومن الواضح أن ذلك التصرّف ساهم بدوره في «إفشال» مَسيرة اللاعب في «باب سويقة».
ويَكمن الخطأ الأكبر لبن حتيرة في ايهام نفسه بأنّه جدير بالتواجد في التشكيلة الأساسية قياسا بـ»نجوميته» ومسيرته في البطولة الألمانية.
مُحاولات يائسة
حاول بن يحيى إنقاذ بن حتيرة في إطار سياسة «اللّعب من حقّ الجميع» لكن أوجاع أنيس الذي يقف على عتبة الثلاثين لم تَنته حيث عبّر عن رغبته في الرحيل وهو نبأ لم يُفاجىء أهل الدار المُقتنعين منذ فترة ليست بالقصيرة بأن الصفقة مآلها الفشل.
بن حتيرة رحل من الحديقة وقد يكون غادر أيضا تونس ويشعر في قرارة نفسه أنّه «مظلوم» في حين أن الأرقام التي لا تكذب تثبت أنه لم يكن في مستوى التطلعات ومن الواضح أيضا أن اللّسان (وهو ميزان) قد «خان» صاحبه و»ورّطه» من حيث لا يعلم.
التحق أنيس بن حتيرة بركب «المَطرودين» من الحديقة «ب» وانضمّ بصفة رسمية إلى قائمة المُنتدبين «الفاشلين» خلال الأعوام الأخيرة كما هو شأن زعبية والجلاصي و»كلوتي» و»بوقال» وقد تتعزّز اللائمة بالرجايبي... وغيره من «الكوارجية «.
بن حتيرة جاء من «البوندسليغا» عَبر تركيا وربّما لم تكن تساوره ذرّة شك في قدرته على فرض نفسه بقوّة في التشكيلة الترجية ولم لا العودة من بعيد إلى المنتخب الوطني وحجز مكان في القائمة المُونديالية بفضل لمسته الفنية التي كان قد ساهم بها في تحقيق أوّل انتصار لـ «النسور» في تصفيات كأس العالم على حساب غينيا (أكتوبر 2016 في ملعب المنستير). أحلام بن حتيرة ذهبت أدراج الرياح لأسباب كروية واتّصالية.
حصيلة هزيلة
من الناحية الفنية أخفق بن حتيرة في افتكاك مقعد دائم في تشكيلة الجمعية بل أن الأرقام التي تهمّ مسيرته مع شيخ الأندية متواضعة إن لم نقل إنّها «مخجلة» ولا تتوافق أبدا مع نجم لعب تحت الأضواء ومرّ في يوم ما من «هامبورغ» و»هرتا برلين».
أنيس لعب قُرابة 328 دقيقة وسجل هدفا «يتيما». ولم يمرّ ذلك الهدف بدوره مرور الكرام بل أنه تسبّب في جدل واسع وكاد أن «يورّط» صاحبه بما أن بن حتيرة هزّ آنذاك شباك الإفريقي رافضا الاحتفال ما أثار الكثير من التحفّظات قبل أن يُدلي المعني بالأمر بالتصريحات الصحفية ويُقدّم الايضاحات الضرورية.
وأكد اللاعب آنذاك أنه عاش فترة صعبة في الترجي وبقي مُلازما لبنك الاحتياط الشيء الذي أثّر في مَعنوياته. الأرقام المعروضة و»الحادثة» المذكورة أكدتا في الحقيقة أن اللاّعب يُعاني من مشاكل فنية وأخرى اتّصالية.
رواية أخرى
بعض الروايات تؤكد أيضا أنّ «أزمة» أنيس مردّها خلافه العلني تارة والخفي تارة أخرى مع المدرب السابق للفريق فوزي البنزرتي.
ومن المعلوم أنّ أنيس كان قد انتقد مدرّبه آنذاك في العلن وأدلى بتصريحات لم تخل من الاستفزاز. ومن الواضح أن ذلك التصرّف ساهم بدوره في «إفشال» مَسيرة اللاعب في «باب سويقة».
ويَكمن الخطأ الأكبر لبن حتيرة في ايهام نفسه بأنّه جدير بالتواجد في التشكيلة الأساسية قياسا بـ»نجوميته» ومسيرته في البطولة الألمانية.
مُحاولات يائسة
حاول بن يحيى إنقاذ بن حتيرة في إطار سياسة «اللّعب من حقّ الجميع» لكن أوجاع أنيس الذي يقف على عتبة الثلاثين لم تَنته حيث عبّر عن رغبته في الرحيل وهو نبأ لم يُفاجىء أهل الدار المُقتنعين منذ فترة ليست بالقصيرة بأن الصفقة مآلها الفشل.
بن حتيرة رحل من الحديقة وقد يكون غادر أيضا تونس ويشعر في قرارة نفسه أنّه «مظلوم» في حين أن الأرقام التي لا تكذب تثبت أنه لم يكن في مستوى التطلعات ومن الواضح أيضا أن اللّسان (وهو ميزان) قد «خان» صاحبه و»ورّطه» من حيث لا يعلم.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018