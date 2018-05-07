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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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أخبار الترجي الرياضي .. انشغال بتعزيز الدّفاع و«طَابور» المرشحين في اتّساع
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أخبار الترجي الرياضي .. انشغال بتعزيز الدّفاع و«طَابور» المرشحين في اتّساع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

خرج الترجي من «بُرج العرب» بنقطة ثمينة ومعها الكثير من الاستنتاجات المُفيدة على رأسها ضرورة القيام بإصلاحات عَميقة ليرتقي أداء «الماكينة» الصّفراء والحمراء إلى المستوى المأمول.
أهل الدار على وعي تامّ بأن الجمعية في نسختها الحالية قادرة على مواصلة هيمنتها على المسابقة المحلية بالطّول والعرض لكن تعوزها في المقابل الإمكانات لبسط نفوذها على الكرة الإفريقية. وفي هذا السياق بدأ التفكير منذ فترة في الحلول المُمكنة لتحقيق القفزة النوعية المنشودة على الصّعيد القاري.
أولوية الأولويات
وصفة النّجاح تَكمن حسب شقّ كبير من أبناء «باب سويقة» في تطوير أداء المجموعة الحالية مع تعزيزها بعناصر قادرة على تقديم اضافات نوعية للتشكيلة الترجية.
ويُعتبر خطّ الدفاع في صدارة الاهتمامات بالنظر إلى الثغرات الكبيرة التي لاحت في المنطقة الخلفية للترجي الذي عانى الأمرين ضدّ الأهلي.
قائمة المرشحين لتعزيز المنظومة الدفاعية لنادي «باب سويقة» اتّسعت خلال الأيام الأخيرة بشكل لافت. وقد وقع تداول عدة أسماء يرى فيها البعض المَقدرة على المساهمة في تأمين الدفاع الأصفر والأحمر على غرار لاعبي المنتخب ياسين مرياح وصيام بن يوسف وقد انضاف إليهما مؤخرا المدافع الواعد لـ «الستيدة» أيمن بن محمود. وتمّ ترشيح اسم رابع وهو المدافع «المُخضرم» يُوهان بن علوان الذي نال مؤخرا «هدية» من المنتخب الذي التحق به يُوهان رغم «بِطابته» مع «ليستر سيتي» الإنقليزي.
رأي بن يحيى
موقف بن يحيى بخصوص ملف الإنتدابات كان واضحا حيث أعدّ تقريرا مفصّلا عن حاجات الجمعية للمرحلة المُقبلة وفسح المجال لأهل الحلّ والعقد لإتمام الصّفقات التي يُشترط في أصحابها القُدرة إلى إفادة الجمعية بصفة فورية مع تقديم أداء يفوق مردودية العناصر الموجودة.
في الانتظار
رفع المكتب الجامعي كما هو معروف «الحَظر» عن جمهور الترجي وهو ما سيجعل الجمعية تتسلّم اللّقب يوم الخميس القادم في رادس أمام الأنصار وذلك على هامش لقاء الشبيبة القيروانية في نطاق الجولة الأخيرة من البطولة.
مَبدئيا سيقع السّماح لحوالي 22 ألف «مكشّخ» بالحضور ومواكبة احتفال الفريق بزعامته المحلية. هذا ونشير إلى أن هيثم الجويني كان قد التحق بالعيادة الترجية بعد إصابته في لقاء الأهلي ومن المفروض أن يركن إلى الراحة لمدة أسبوعين أمّا بخصوص منصر والخنيسي فإنّ الكشوفات الأولية مُطمئنة في انتظار التأكيدات الرسمية.

سامي حمّاني
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أخبار الترجي الرياضي .. انشغال بتعزيز الدّفاع و«طَابور» المرشحين في اتّساع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

خرج الترجي من «بُرج العرب» بنقطة ثمينة ومعها الكثير من الاستنتاجات المُفيدة على رأسها ضرورة القيام بإصلاحات عَميقة ليرتقي أداء «الماكينة» الصّفراء والحمراء إلى المستوى المأمول.
أهل الدار على وعي تامّ بأن الجمعية في نسختها الحالية قادرة على مواصلة هيمنتها على المسابقة المحلية بالطّول والعرض لكن تعوزها في المقابل الإمكانات لبسط نفوذها على الكرة الإفريقية. وفي هذا السياق بدأ التفكير منذ فترة في الحلول المُمكنة لتحقيق القفزة النوعية المنشودة على الصّعيد القاري.
أولوية الأولويات
وصفة النّجاح تَكمن حسب شقّ كبير من أبناء «باب سويقة» في تطوير أداء المجموعة الحالية مع تعزيزها بعناصر قادرة على تقديم اضافات نوعية للتشكيلة الترجية.
ويُعتبر خطّ الدفاع في صدارة الاهتمامات بالنظر إلى الثغرات الكبيرة التي لاحت في المنطقة الخلفية للترجي الذي عانى الأمرين ضدّ الأهلي.
قائمة المرشحين لتعزيز المنظومة الدفاعية لنادي «باب سويقة» اتّسعت خلال الأيام الأخيرة بشكل لافت. وقد وقع تداول عدة أسماء يرى فيها البعض المَقدرة على المساهمة في تأمين الدفاع الأصفر والأحمر على غرار لاعبي المنتخب ياسين مرياح وصيام بن يوسف وقد انضاف إليهما مؤخرا المدافع الواعد لـ «الستيدة» أيمن بن محمود. وتمّ ترشيح اسم رابع وهو المدافع «المُخضرم» يُوهان بن علوان الذي نال مؤخرا «هدية» من المنتخب الذي التحق به يُوهان رغم «بِطابته» مع «ليستر سيتي» الإنقليزي.
رأي بن يحيى
موقف بن يحيى بخصوص ملف الإنتدابات كان واضحا حيث أعدّ تقريرا مفصّلا عن حاجات الجمعية للمرحلة المُقبلة وفسح المجال لأهل الحلّ والعقد لإتمام الصّفقات التي يُشترط في أصحابها القُدرة إلى إفادة الجمعية بصفة فورية مع تقديم أداء يفوق مردودية العناصر الموجودة.
في الانتظار
رفع المكتب الجامعي كما هو معروف «الحَظر» عن جمهور الترجي وهو ما سيجعل الجمعية تتسلّم اللّقب يوم الخميس القادم في رادس أمام الأنصار وذلك على هامش لقاء الشبيبة القيروانية في نطاق الجولة الأخيرة من البطولة.
مَبدئيا سيقع السّماح لحوالي 22 ألف «مكشّخ» بالحضور ومواكبة احتفال الفريق بزعامته المحلية. هذا ونشير إلى أن هيثم الجويني كان قد التحق بالعيادة الترجية بعد إصابته في لقاء الأهلي ومن المفروض أن يركن إلى الراحة لمدة أسبوعين أمّا بخصوص منصر والخنيسي فإنّ الكشوفات الأولية مُطمئنة في انتظار التأكيدات الرسمية.

سامي حمّاني
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