سليانة:اقبال ضعيـــف... معتمـدة تقــوم بحملة دعائية... وقضية ضد ناخب

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مكتب سليانة (الشروق)
فتحت صباح امس 285 مكتب اقتراع ابوابها للناخبين الا ان الحضور لم يكن مكثفا عكس الانتخابات السابقة حيث كان العزوف شبه التام من قبل الفئة الشابة واقتصر على النسوة وبعض المتقدمين في السن. ولم تتجاوز نسبة الناخبين 23 بالمائة وعلل البعض ان الانتخابات هي مجرد تمثيلية سيئة الاخراج تحت غطاء الديمقراطية لذلك وجب العزوف عنها... ولم تخل الانتخابات من بعض الاحداث اللافتة حيث قام احد الناخبين بتكفير قائمة انتخابية مما جعل رئيس القائمة يتقدم بشكوى في الغرض... كما تم تسجيل بعض الخروقات حيث سجل احد الملاحظين تواجد معتمدة تقوم بحملة دعائية لصالح احد الاحزاب النافذة مستعملة السيارة الادارية... كما تم تسجيل تعمد بعض الاشخاص بحملات دعائية امام مراكز الاقتراع وفي بعض المقاهي... وقد حالت الامطار في جنوب سليانة ظهر امس امام توافد الناخبين بحكم فيضان عدد من الاودية.
مكتب سليانة (الشروق)
فتحت صباح امس 285 مكتب اقتراع ابوابها للناخبين الا ان الحضور لم يكن مكثفا عكس الانتخابات السابقة حيث كان العزوف شبه التام من قبل الفئة الشابة واقتصر على النسوة وبعض المتقدمين في السن. ولم تتجاوز نسبة الناخبين 23 بالمائة وعلل البعض ان الانتخابات هي مجرد تمثيلية سيئة الاخراج تحت غطاء الديمقراطية لذلك وجب العزوف عنها... ولم تخل الانتخابات من بعض الاحداث اللافتة حيث قام احد الناخبين بتكفير قائمة انتخابية مما جعل رئيس القائمة يتقدم بشكوى في الغرض... كما تم تسجيل بعض الخروقات حيث سجل احد الملاحظين تواجد معتمدة تقوم بحملة دعائية لصالح احد الاحزاب النافذة مستعملة السيارة الادارية... كما تم تسجيل تعمد بعض الاشخاص بحملات دعائية امام مراكز الاقتراع وفي بعض المقاهي... وقد حالت الامطار في جنوب سليانة ظهر امس امام توافد الناخبين بحكم فيضان عدد من الاودية.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018