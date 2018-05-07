سليانة:اقبال ضعيـــف... معتمـدة تقــوم بحملة دعائية... وقضية ضد ناخب

مكتب سليانة (الشروق)

فتحت صباح امس 285 مكتب اقتراع ابوابها للناخبين الا ان الحضور لم يكن مكثفا عكس الانتخابات السابقة حيث كان العزوف شبه التام من قبل الفئة الشابة واقتصر على النسوة وبعض المتقدمين في السن. ولم تتجاوز نسبة الناخبين 23 بالمائة وعلل البعض ان الانتخابات هي مجرد تمثيلية سيئة الاخراج تحت غطاء الديمقراطية لذلك وجب العزوف عنها... ولم تخل الانتخابات من بعض الاحداث اللافتة حيث قام احد الناخبين بتكفير قائمة انتخابية مما جعل رئيس القائمة يتقدم بشكوى في الغرض... كما تم تسجيل بعض الخروقات حيث سجل احد الملاحظين تواجد معتمدة تقوم بحملة دعائية لصالح احد الاحزاب النافذة مستعملة السيارة الادارية... كما تم تسجيل تعمد بعض الاشخاص بحملات دعائية امام مراكز الاقتراع وفي بعض المقاهي... وقد حالت الامطار في جنوب سليانة ظهر امس امام توافد الناخبين بحكم فيضان عدد من الاودية.





عبد السلام السمراني