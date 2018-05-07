أخبار شبيبة القيروان.. وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الهيئة والقلعي في طريقه الى «البقلاوة»

«إدارة أدمنت الفشل واستمرارها انهيار للشبيبة». شعار من جملة الشعارات الاخرى التي رفعها الأحباء خلال وقفتهم الاحتجاجية أول أمس أمام مقر الجمعية للمطالبة برحيل الهيئة المديرة لفشلها الذريع في مهامها واخفاقها في إدارة شؤون الجمعية . الوقفة الاحتجاجية تواصلت أكثر من ساعتين مما ساهم في تعطل وشل حركة المرور وقد تدخل الأمن لإعادة الامور الى نصابها خاصة من النواحي التنظيمية ومحاولة تهدئة الأجواء وامتصاص غضب الأحباء الذين عيل صبرهم جراء المهازل التسييرية والقرارات الانفرادية الكارثية التي كانت سببا مباشرا في معاناة الفروع الثلاثة بما في ذلك حالة الفوضى في أصناف الشبان.

الأنصار طالبوا أيضا بكشف المستور بخصوص الوضع المادي خاصة بعد تسرب خبر وجود اكثر من 600 الف دينار ديون مع وضع اشتراط رئيس الجمعية حافظ العلاني توفير السيولة لصرف الديون قبل الحديث عن استقالة الهيئة المديرة علما وان ردود الفعل والمعركة أصبحت اكثر حدة بين بعض أعضاء الهيئة وبعض المسيرين السابقين واصبحت الإنتقادات والاتهامات علنيا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بما يترجم مدى خطورة الوضع الذي وصلته الشبيبة هذا الموسم. ومن مطالب الأحباء أيضا تنقيح القانون الأساسي مراجعة فصوله حتى يستجيب لطموحات جماهير الأخضر والأبيض والقطع مع المسيرين المفلسين والفاشلين الذين طالما استغلوا الثغرات الموجودة في القانون الأساسي للجمعية لتحقيق أهدافهم بعيدا عن مصلحة الشبيبة وقد كانت الجمعية خلال العشرية الأخيرة ضحية مسرحيات سيئة الإخراج اوصلت بعض المسؤولين الانتهازيين الى دفة التسيير وحققوا مآربهم الشخصية بعد ان تلاعبوا باسم الجمعية وتجاهلوا استغاثة جماهيرها العريضة والتاريخ كفيل بكشفهم على حقيقتهم .

القلعي قريب من الملعب التونسي

علمت « الشروق « من مصادر جديرة بالثقة ان الهيئة المديرة للملعب التونسي دخلت في مفاوضات متقدمة مع حارس الشبيبة الذي قد يمضي للبقلاوة اذا تم الإتفاق النهائي حول بعض الجزئيات المادية ومدة التعاقد علما وأن بعض اللاعبين الآخرين في الشبيبة قد يعرفون نفس المصير ويغادرون الفريق خاصة وان الغموض يسود « الجي اس كا « على جميع المستويات





رضا العلويني