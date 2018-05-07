الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 07 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
صفاقس:غاب الناخب وحضر التشويق:إقبال ضعيف ..و«النتائج النهائية» في التحالفات !
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
السياسي
صفاقس:غاب الناخب وحضر التشويق:إقبال ضعيف ..و«النتائج النهائية» في التحالفات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

الشروق – مكتب صفاقس
بنسبة إقبال ضعيفة لم تتجاوز بصفاقس واحد 36,08 ٪ و بصفاقس2 32.21 ٪، أغلقت صناديق الاقتراع يوم أمس الأحد بصفاقس مخلفة أكثر من سؤال عن العزوف المسجل في أول انتخابات بلدية في الجمهورية الثانية.
ضعف الإقبال كان منتظرا وبرزت مؤشراته منذ الصباح ، إذ لم يتوجه إلى مراكز الاقتراع ومكاتبها في حدود الساعة الثامنة وما بعدها إلا العدد القليل من الناخبين دون حماسة تذكر ، بل ان بعضهم بدا وكأنه تقدم إلى الصندوق إرضاء لحزب ما أو لقائمة ائتلافية أو مستقلة ، مع التأكيد على ان هذه الملاحظات لا تهم بعض الأحزاب المهيكلة والمعروفة بانضباط منخرطيها .
الجولة الأولى بمراكز الحي التعويضي أو البستان و5 أوت أو طريق منزل شاكر وقابس ووسط المدينة وغيرها كشفت هذا الضعف في الإقبال الذي تحول بسرعة إلى حديث المراقبين والملاحظين والمتابعين للشأن البلدي من مواطنين عاديين أو سياسيين أو صحفيين أو غيرهم .
المراقبون والمتابعون والملاحظون وموظفو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات كانوا في بعض المراكز أكثر من الناخبين ، فلا صفوف ولا ازدحام ، حتى أن عملية التصويت لم تتجاوز الدقيقة الواحدة لكل ناخب رام الإدلاء بصوته .
بعد 3 ساعات من فتح أبواب الاقتراع كشفت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عن نسبة الإقبال التي لم تتجاوز 5.1 بالمائة بدائرة صفاقس واحد ، و4 بالمائة بدائرة صفاقس 2 ، وكان الأمل أن تتضاعف النسبة ظهرا .
وفعلا ارتفعت النسبة في حدود الساعة الثانية زوالا ، أي بعد 3 ساعات أخرى لتبلغ 16 بالمائة بصفاقس واحد و 17 بالمائة بصفاقس 2 وهو ما عمق الحديث عن العزوف المسجل وحرك عددا من الأحزاب لحث منخرطيها وذويهم للتوجه إلى الصناديق لتبلغ النسبة في حدود الساعة الثالثة زوالا 25 بالمائة بصفاقس 1 و 18 بالمائة بصفاقس 2.
ضعف الإقبال لم تسجله الدائرة الكبرى فقط – صفاقس المدينة – بل كل البلديات بالولاية بما فيها البلديات المستحدثة ، مع التأكيد على أن العزوف كان أكثر نسبة مع الشباب الذين لم يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع إلا بالنزر القليل .
بعض المخالفات تم تسجيلها ، وهي في أغلبها إخلالات بسيطة لا يمكنها ان تؤثر على نتائج الإنتخابات ، فمنها تلك التي تهم أحد الناخبين الذي ضبط وهو بصدد تصوير الورقة الانتخابية أو تسجيل حمل دراجة نارية لملصقة تتضمن دعاية انتخابية في أحد مراكز الاقتراع وكذلك الإخلالات المسجلة ليلة أول أمس – يوم الصمت الانتخابي- والتي تتمثل في تعليق إحدى القائمات معلقات انتخابية جديدة في دائرة ساقية الزيت ، وفي عدم إزالة لافتات متضمنة لدعاية انتخابية في أماكن عمومية مختلفة بجزيرة قرقنة من طرف ثلاث قائمات انتخابية .
وخلافا إلى هذه الإخلالات ، يمكن القول أن أول انتخابات بلدية بصفاقس بعد الثورة تمت في ظروف عادية للغاية ، ولئن غاب الإقبال فقد حضر التشويق خاصة بصفاقس الكبرى التي عرفت منافسة كبرى بين حركة النهضة وحركة النداء ، وهي المنافسة التي بدت جلية منذ التحضير للقائمات مرورا بالحملة الانتخابية وصولا إلى صناديق الاقتراع وما ستفرزه من نتائج وتفرضه من تحالفات بين كل القائمات المتنافسة .

راشد شعور
تقرؤون أيضا
تحاليل «الشروق»:درس انتخابي جديد:صدمة المقاطعة وضرورة المراجعة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
في انتظار أن تُعلن الهيئة المستقلّة للانتخابات عن النتائج النهائيّة والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت...
المزيد >>
الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس هيئة...
المزيد >>
«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن...
المزيد >>
مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
صفاقس:غاب الناخب وحضر التشويق:إقبال ضعيف ..و«النتائج النهائية» في التحالفات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

الشروق – مكتب صفاقس
بنسبة إقبال ضعيفة لم تتجاوز بصفاقس واحد 36,08 ٪ و بصفاقس2 32.21 ٪، أغلقت صناديق الاقتراع يوم أمس الأحد بصفاقس مخلفة أكثر من سؤال عن العزوف المسجل في أول انتخابات بلدية في الجمهورية الثانية.
ضعف الإقبال كان منتظرا وبرزت مؤشراته منذ الصباح ، إذ لم يتوجه إلى مراكز الاقتراع ومكاتبها في حدود الساعة الثامنة وما بعدها إلا العدد القليل من الناخبين دون حماسة تذكر ، بل ان بعضهم بدا وكأنه تقدم إلى الصندوق إرضاء لحزب ما أو لقائمة ائتلافية أو مستقلة ، مع التأكيد على ان هذه الملاحظات لا تهم بعض الأحزاب المهيكلة والمعروفة بانضباط منخرطيها .
الجولة الأولى بمراكز الحي التعويضي أو البستان و5 أوت أو طريق منزل شاكر وقابس ووسط المدينة وغيرها كشفت هذا الضعف في الإقبال الذي تحول بسرعة إلى حديث المراقبين والملاحظين والمتابعين للشأن البلدي من مواطنين عاديين أو سياسيين أو صحفيين أو غيرهم .
المراقبون والمتابعون والملاحظون وموظفو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات كانوا في بعض المراكز أكثر من الناخبين ، فلا صفوف ولا ازدحام ، حتى أن عملية التصويت لم تتجاوز الدقيقة الواحدة لكل ناخب رام الإدلاء بصوته .
بعد 3 ساعات من فتح أبواب الاقتراع كشفت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عن نسبة الإقبال التي لم تتجاوز 5.1 بالمائة بدائرة صفاقس واحد ، و4 بالمائة بدائرة صفاقس 2 ، وكان الأمل أن تتضاعف النسبة ظهرا .
وفعلا ارتفعت النسبة في حدود الساعة الثانية زوالا ، أي بعد 3 ساعات أخرى لتبلغ 16 بالمائة بصفاقس واحد و 17 بالمائة بصفاقس 2 وهو ما عمق الحديث عن العزوف المسجل وحرك عددا من الأحزاب لحث منخرطيها وذويهم للتوجه إلى الصناديق لتبلغ النسبة في حدود الساعة الثالثة زوالا 25 بالمائة بصفاقس 1 و 18 بالمائة بصفاقس 2.
ضعف الإقبال لم تسجله الدائرة الكبرى فقط – صفاقس المدينة – بل كل البلديات بالولاية بما فيها البلديات المستحدثة ، مع التأكيد على أن العزوف كان أكثر نسبة مع الشباب الذين لم يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع إلا بالنزر القليل .
بعض المخالفات تم تسجيلها ، وهي في أغلبها إخلالات بسيطة لا يمكنها ان تؤثر على نتائج الإنتخابات ، فمنها تلك التي تهم أحد الناخبين الذي ضبط وهو بصدد تصوير الورقة الانتخابية أو تسجيل حمل دراجة نارية لملصقة تتضمن دعاية انتخابية في أحد مراكز الاقتراع وكذلك الإخلالات المسجلة ليلة أول أمس – يوم الصمت الانتخابي- والتي تتمثل في تعليق إحدى القائمات معلقات انتخابية جديدة في دائرة ساقية الزيت ، وفي عدم إزالة لافتات متضمنة لدعاية انتخابية في أماكن عمومية مختلفة بجزيرة قرقنة من طرف ثلاث قائمات انتخابية .
وخلافا إلى هذه الإخلالات ، يمكن القول أن أول انتخابات بلدية بصفاقس بعد الثورة تمت في ظروف عادية للغاية ، ولئن غاب الإقبال فقد حضر التشويق خاصة بصفاقس الكبرى التي عرفت منافسة كبرى بين حركة النهضة وحركة النداء ، وهي المنافسة التي بدت جلية منذ التحضير للقائمات مرورا بالحملة الانتخابية وصولا إلى صناديق الاقتراع وما ستفرزه من نتائج وتفرضه من تحالفات بين كل القائمات المتنافسة .

راشد شعور
تقرؤون أيضا
تحاليل «الشروق»:درس انتخابي جديد:صدمة المقاطعة وضرورة المراجعة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
في انتظار أن تُعلن الهيئة المستقلّة للانتخابات عن النتائج النهائيّة والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت...
المزيد >>
الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس هيئة...
المزيد >>
«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن...
المزيد >>
مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
﻿