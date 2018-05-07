صفاقس:غاب الناخب وحضر التشويق:إقبال ضعيف ..و«النتائج النهائية» في التحالفات !

الشروق – مكتب صفاقس

بنسبة إقبال ضعيفة لم تتجاوز بصفاقس واحد 36,08 ٪ و بصفاقس2 32.21 ٪، أغلقت صناديق الاقتراع يوم أمس الأحد بصفاقس مخلفة أكثر من سؤال عن العزوف المسجل في أول انتخابات بلدية في الجمهورية الثانية.

ضعف الإقبال كان منتظرا وبرزت مؤشراته منذ الصباح ، إذ لم يتوجه إلى مراكز الاقتراع ومكاتبها في حدود الساعة الثامنة وما بعدها إلا العدد القليل من الناخبين دون حماسة تذكر ، بل ان بعضهم بدا وكأنه تقدم إلى الصندوق إرضاء لحزب ما أو لقائمة ائتلافية أو مستقلة ، مع التأكيد على ان هذه الملاحظات لا تهم بعض الأحزاب المهيكلة والمعروفة بانضباط منخرطيها .

الجولة الأولى بمراكز الحي التعويضي أو البستان و5 أوت أو طريق منزل شاكر وقابس ووسط المدينة وغيرها كشفت هذا الضعف في الإقبال الذي تحول بسرعة إلى حديث المراقبين والملاحظين والمتابعين للشأن البلدي من مواطنين عاديين أو سياسيين أو صحفيين أو غيرهم .

المراقبون والمتابعون والملاحظون وموظفو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات كانوا في بعض المراكز أكثر من الناخبين ، فلا صفوف ولا ازدحام ، حتى أن عملية التصويت لم تتجاوز الدقيقة الواحدة لكل ناخب رام الإدلاء بصوته .

بعد 3 ساعات من فتح أبواب الاقتراع كشفت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عن نسبة الإقبال التي لم تتجاوز 5.1 بالمائة بدائرة صفاقس واحد ، و4 بالمائة بدائرة صفاقس 2 ، وكان الأمل أن تتضاعف النسبة ظهرا .

وفعلا ارتفعت النسبة في حدود الساعة الثانية زوالا ، أي بعد 3 ساعات أخرى لتبلغ 16 بالمائة بصفاقس واحد و 17 بالمائة بصفاقس 2 وهو ما عمق الحديث عن العزوف المسجل وحرك عددا من الأحزاب لحث منخرطيها وذويهم للتوجه إلى الصناديق لتبلغ النسبة في حدود الساعة الثالثة زوالا 25 بالمائة بصفاقس 1 و 18 بالمائة بصفاقس 2.

ضعف الإقبال لم تسجله الدائرة الكبرى فقط – صفاقس المدينة – بل كل البلديات بالولاية بما فيها البلديات المستحدثة ، مع التأكيد على أن العزوف كان أكثر نسبة مع الشباب الذين لم يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع إلا بالنزر القليل .

بعض المخالفات تم تسجيلها ، وهي في أغلبها إخلالات بسيطة لا يمكنها ان تؤثر على نتائج الإنتخابات ، فمنها تلك التي تهم أحد الناخبين الذي ضبط وهو بصدد تصوير الورقة الانتخابية أو تسجيل حمل دراجة نارية لملصقة تتضمن دعاية انتخابية في أحد مراكز الاقتراع وكذلك الإخلالات المسجلة ليلة أول أمس – يوم الصمت الانتخابي- والتي تتمثل في تعليق إحدى القائمات معلقات انتخابية جديدة في دائرة ساقية الزيت ، وفي عدم إزالة لافتات متضمنة لدعاية انتخابية في أماكن عمومية مختلفة بجزيرة قرقنة من طرف ثلاث قائمات انتخابية .

وخلافا إلى هذه الإخلالات ، يمكن القول أن أول انتخابات بلدية بصفاقس بعد الثورة تمت في ظروف عادية للغاية ، ولئن غاب الإقبال فقد حضر التشويق خاصة بصفاقس الكبرى التي عرفت منافسة كبرى بين حركة النهضة وحركة النداء ، وهي المنافسة التي بدت جلية منذ التحضير للقائمات مرورا بالحملة الانتخابية وصولا إلى صناديق الاقتراع وما ستفرزه من نتائج وتفرضه من تحالفات بين كل القائمات المتنافسة .





راشد شعور