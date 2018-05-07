المهدية:لـم تسجّل مخالفات جسيمة:41,38 بالمائة نسبـــة المشاركــــة في عمليّـــة التصويت



الشروق ـ مكتب المهدية:

بلغت نسبة المشاركة النهائية الأولية في عملية التّصويت بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية المهدية مع إغلاق صناديق الاقتراع على الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد 41.38 بالمائة أي 74994 ناخبا وفق ما أفادنا به نعيم الحاج مسعود المنسق الجهوي للهيئة الفرعية الانتخابية بالمهدية.

وقد انطلقت عملية التّصويت بمكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا في ظروف طبيعية، ووسط إجراءات أمنية مشدّدة بمختلف الدوائر البلدية بولاية المهدية بنسق بطيء بحضور أعضاء المكاتب، وملاحظي القائمات المترشحة، ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة غلُبت عليها فئة الكهول، والشيوخ في مقابل عزوف واضح للشباب خاصة وفق ما عاينته «الشروق» في عدد من مراكز الاقتراع على غرار المدرسة الابتدائية «ابن رشد»، و»البشير صفر»، وإعدادية «شارع الحبيب بورقيبة»، و»علي البلهوان» بالمهدية المدينة قبل أن تشهد نسبة المشاركة تقدّما نسبيا مع منتصف النهار، حيث بلغ عدد المقترعين 25009 ناخبين من جملة 180853 (من بينهم 174968 من المدنيين) ناخبا مسجلا أي بنسبة 14,9 بالمائة، لترتفع مع الساعة الثالثة مساء إلى نسبة 26,9 بالمائة.

ومن جهة أخرى قال عز الدين بن نصر المنسق الجهوي لشبكة «مراقبون» بالمهدية إن الفرق المتنقلة التابعة للشبكة لاحظت وجود أفراد يوجّهون الناخبين في 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في دوائر انتخابية مختلفة بولاية المهدية خاصة في الفترة الصباحية تم على إثرها إعلام الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمهدية التي كلّفت بدورها فرقها المتنقلة لمعاينة هذه المخالفات، ومنعها وهو ما ساهم في التقليص منها في الفترة المسائية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إخلالات جسيمة أثّرت على عملية التصويت باستثناء رصد مواطن حمل شارة «ملاحظ» لأحد الأحزاب يعود تاريخها إلى انتخابات 2014 بمركز اقتراع «ملولش»، وقد وقع التفطن إليه في الإبّان، وإخراجه من المركز.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية بولاية المهدية شهدت ترشح 98 قائمة (52 حزبية، و4 ائتلافية، و42 مستقلة) موزعين على 18 دائرة بلدية للتنافس على 372 مقعدا، فيما بلغ عدد المسجلين 180853 ناخبا خصصت لهم الهيئة الفرعية للانتخابات 395 مكتب اقتراع للإدلاء بأصواتهم.





أنور الغريبي والهادي الهلالي