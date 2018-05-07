المهدية:لـم تسجّل مخالفات جسيمة:41,38 بالمائة نسبـــة المشاركــــة في عمليّـــة التصويت

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الشروق ـ مكتب المهدية:
بلغت نسبة المشاركة النهائية الأولية في عملية التّصويت بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية المهدية مع إغلاق صناديق الاقتراع على الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد 41.38 بالمائة أي 74994 ناخبا وفق ما أفادنا به نعيم الحاج مسعود المنسق الجهوي للهيئة الفرعية الانتخابية بالمهدية.
وقد انطلقت عملية التّصويت بمكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا في ظروف طبيعية، ووسط إجراءات أمنية مشدّدة بمختلف الدوائر البلدية بولاية المهدية بنسق بطيء بحضور أعضاء المكاتب، وملاحظي القائمات المترشحة، ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة غلُبت عليها فئة الكهول، والشيوخ في مقابل عزوف واضح للشباب خاصة وفق ما عاينته «الشروق» في عدد من مراكز الاقتراع على غرار المدرسة الابتدائية «ابن رشد»، و»البشير صفر»، وإعدادية «شارع الحبيب بورقيبة»، و»علي البلهوان» بالمهدية المدينة قبل أن تشهد نسبة المشاركة تقدّما نسبيا مع منتصف النهار، حيث بلغ عدد المقترعين 25009 ناخبين من جملة 180853 (من بينهم 174968 من المدنيين) ناخبا مسجلا أي بنسبة 14,9 بالمائة، لترتفع مع الساعة الثالثة مساء إلى نسبة 26,9 بالمائة.
ومن جهة أخرى قال عز الدين بن نصر المنسق الجهوي لشبكة «مراقبون» بالمهدية إن الفرق المتنقلة التابعة للشبكة لاحظت وجود أفراد يوجّهون الناخبين في 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في دوائر انتخابية مختلفة بولاية المهدية خاصة في الفترة الصباحية تم على إثرها إعلام الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمهدية التي كلّفت بدورها فرقها المتنقلة لمعاينة هذه المخالفات، ومنعها وهو ما ساهم في التقليص منها في الفترة المسائية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إخلالات جسيمة أثّرت على عملية التصويت باستثناء رصد مواطن حمل شارة «ملاحظ» لأحد الأحزاب يعود تاريخها إلى انتخابات 2014 بمركز اقتراع «ملولش»، وقد وقع التفطن إليه في الإبّان، وإخراجه من المركز.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية بولاية المهدية شهدت ترشح 98 قائمة (52 حزبية، و4 ائتلافية، و42 مستقلة) موزعين على 18 دائرة بلدية للتنافس على 372 مقعدا، فيما بلغ عدد المسجلين 180853 ناخبا خصصت لهم الهيئة الفرعية للانتخابات 395 مكتب اقتراع للإدلاء بأصواتهم.
الشروق ـ مكتب المهدية:
بلغت نسبة المشاركة النهائية الأولية في عملية التّصويت بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية المهدية مع إغلاق صناديق الاقتراع على الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد 41.38 بالمائة أي 74994 ناخبا وفق ما أفادنا به نعيم الحاج مسعود المنسق الجهوي للهيئة الفرعية الانتخابية بالمهدية.
وقد انطلقت عملية التّصويت بمكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا في ظروف طبيعية، ووسط إجراءات أمنية مشدّدة بمختلف الدوائر البلدية بولاية المهدية بنسق بطيء بحضور أعضاء المكاتب، وملاحظي القائمات المترشحة، ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة غلُبت عليها فئة الكهول، والشيوخ في مقابل عزوف واضح للشباب خاصة وفق ما عاينته «الشروق» في عدد من مراكز الاقتراع على غرار المدرسة الابتدائية «ابن رشد»، و»البشير صفر»، وإعدادية «شارع الحبيب بورقيبة»، و»علي البلهوان» بالمهدية المدينة قبل أن تشهد نسبة المشاركة تقدّما نسبيا مع منتصف النهار، حيث بلغ عدد المقترعين 25009 ناخبين من جملة 180853 (من بينهم 174968 من المدنيين) ناخبا مسجلا أي بنسبة 14,9 بالمائة، لترتفع مع الساعة الثالثة مساء إلى نسبة 26,9 بالمائة.
ومن جهة أخرى قال عز الدين بن نصر المنسق الجهوي لشبكة «مراقبون» بالمهدية إن الفرق المتنقلة التابعة للشبكة لاحظت وجود أفراد يوجّهون الناخبين في 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في دوائر انتخابية مختلفة بولاية المهدية خاصة في الفترة الصباحية تم على إثرها إعلام الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمهدية التي كلّفت بدورها فرقها المتنقلة لمعاينة هذه المخالفات، ومنعها وهو ما ساهم في التقليص منها في الفترة المسائية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إخلالات جسيمة أثّرت على عملية التصويت باستثناء رصد مواطن حمل شارة «ملاحظ» لأحد الأحزاب يعود تاريخها إلى انتخابات 2014 بمركز اقتراع «ملولش»، وقد وقع التفطن إليه في الإبّان، وإخراجه من المركز.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية بولاية المهدية شهدت ترشح 98 قائمة (52 حزبية، و4 ائتلافية، و42 مستقلة) موزعين على 18 دائرة بلدية للتنافس على 372 مقعدا، فيما بلغ عدد المسجلين 180853 ناخبا خصصت لهم الهيئة الفرعية للانتخابات 395 مكتب اقتراع للإدلاء بأصواتهم.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018