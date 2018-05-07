قفصة:تجاوزات وتأثيرات كبيرة على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع

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مكتب قفصة ـ الشروق :
شهدت الانتخابات البلدية بولاية قفصة نسقا تصاعديا خلال عملية الاقتراع يوم امس وتمّ تسجيل نسبة مشاركة جملية بلغت 36.8 ٪، وان كان اقبال الناخبين متفاوتا من مركز الى اخر ومن دائرة بلدية الى اخرى الا ان اللافت كان تعطل العملية الانتخابية بدائرة المظيلة التي تضم 8 مراكز اقتراع تشتمل على 20 مكتبا وذلك بسبب اخلالا تقنيا اثار حالة من الاحتقان لدى رؤساء القائمات وانصارهم مما تسبب في تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وحكم على عملية الاقتراع بالتوقف ومطالبة رؤساء القائمات بتحديد موعد جديد للانتخاب بعد ان سحبوا ملاحظيهم ودعوا انصارهم الى مقاطعة العملية الانتخابية وهو ما تم فعلا في انتظار موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المؤمل ان تكون اصدرته مساء الامس قبل انتهاء عمليات الاقتراع . ومن جهة اخرى تفاوتت نسب الاقبال على الاقتراع بعد ظهر الامس اذ تم تسجيل نسب مقبولة تراوحت بين 38% و50% بدائرة ام العرائس فيما قاربت 30% بقفصة التي شابت العملية الانتخابية بها عديد التجاوزات والاخلالات حسب رئيس احدى القائمات المستقلة الذي اكد للشروق تسجيل حضور شخص محسوب عن احد الاحزاب الحاكمة في مكتب الاقتراع بحي المنزه وقيامه بعملية توجيه الناخبين لفائدة قائمة حزبه كما اكد ذات المصدر على الحضور المكثف لعناصر حزبية بمحيط عديد مراكز الاقتراع وقيامهم بالتاثير على الناخبين كما تواجد عدد من الرموز الحزبية في محيط بعض هذه المراكز بصفة لافتة وقد رصدت الشروق التواجد المكثف لانصار بعض الاحزاب السياسية على مقربة من عدد من مراكز الاقتراع خاصة منها الموجودة بالاحياء الشعبية وهو ما نتج عنه بعض الملاسنات والمناوشات بينهم .
مكتب قفصة ـ الشروق :
شهدت الانتخابات البلدية بولاية قفصة نسقا تصاعديا خلال عملية الاقتراع يوم امس وتمّ تسجيل نسبة مشاركة جملية بلغت 36.8 ٪، وان كان اقبال الناخبين متفاوتا من مركز الى اخر ومن دائرة بلدية الى اخرى الا ان اللافت كان تعطل العملية الانتخابية بدائرة المظيلة التي تضم 8 مراكز اقتراع تشتمل على 20 مكتبا وذلك بسبب اخلالا تقنيا اثار حالة من الاحتقان لدى رؤساء القائمات وانصارهم مما تسبب في تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وحكم على عملية الاقتراع بالتوقف ومطالبة رؤساء القائمات بتحديد موعد جديد للانتخاب بعد ان سحبوا ملاحظيهم ودعوا انصارهم الى مقاطعة العملية الانتخابية وهو ما تم فعلا في انتظار موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المؤمل ان تكون اصدرته مساء الامس قبل انتهاء عمليات الاقتراع . ومن جهة اخرى تفاوتت نسب الاقبال على الاقتراع بعد ظهر الامس اذ تم تسجيل نسب مقبولة تراوحت بين 38% و50% بدائرة ام العرائس فيما قاربت 30% بقفصة التي شابت العملية الانتخابية بها عديد التجاوزات والاخلالات حسب رئيس احدى القائمات المستقلة الذي اكد للشروق تسجيل حضور شخص محسوب عن احد الاحزاب الحاكمة في مكتب الاقتراع بحي المنزه وقيامه بعملية توجيه الناخبين لفائدة قائمة حزبه كما اكد ذات المصدر على الحضور المكثف لعناصر حزبية بمحيط عديد مراكز الاقتراع وقيامهم بالتاثير على الناخبين كما تواجد عدد من الرموز الحزبية في محيط بعض هذه المراكز بصفة لافتة وقد رصدت الشروق التواجد المكثف لانصار بعض الاحزاب السياسية على مقربة من عدد من مراكز الاقتراع خاصة منها الموجودة بالاحياء الشعبية وهو ما نتج عنه بعض الملاسنات والمناوشات بينهم .
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018