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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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قفصة:تجاوزات وتأثيرات كبيرة على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع
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السياسي
قفصة:تجاوزات وتأثيرات كبيرة على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

مكتب قفصة ـ الشروق :

شهدت الانتخابات البلدية بولاية قفصة نسقا تصاعديا خلال عملية الاقتراع يوم امس وتمّ تسجيل نسبة مشاركة جملية بلغت 36.8 ٪، وان كان اقبال الناخبين متفاوتا من مركز الى اخر ومن دائرة بلدية الى اخرى الا ان اللافت كان تعطل العملية الانتخابية بدائرة المظيلة التي تضم 8 مراكز اقتراع تشتمل على 20 مكتبا وذلك بسبب اخلالا تقنيا اثار حالة من الاحتقان لدى رؤساء القائمات وانصارهم مما تسبب في تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وحكم على عملية الاقتراع بالتوقف ومطالبة رؤساء القائمات بتحديد موعد جديد للانتخاب بعد ان سحبوا ملاحظيهم ودعوا انصارهم الى مقاطعة العملية الانتخابية وهو ما تم فعلا في انتظار موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المؤمل ان تكون اصدرته مساء الامس قبل انتهاء عمليات الاقتراع . ومن جهة اخرى تفاوتت نسب الاقبال على الاقتراع بعد ظهر الامس اذ تم تسجيل نسب مقبولة تراوحت بين 38% و50% بدائرة ام العرائس فيما قاربت 30% بقفصة التي شابت العملية الانتخابية بها عديد التجاوزات والاخلالات حسب رئيس احدى القائمات المستقلة الذي اكد للشروق تسجيل حضور شخص محسوب عن احد الاحزاب الحاكمة في مكتب الاقتراع بحي المنزه وقيامه بعملية توجيه الناخبين لفائدة قائمة حزبه كما اكد ذات المصدر على الحضور المكثف لعناصر حزبية بمحيط عديد مراكز الاقتراع وقيامهم بالتاثير على الناخبين كما تواجد عدد من الرموز الحزبية في محيط بعض هذه المراكز بصفة لافتة وقد رصدت الشروق التواجد المكثف لانصار بعض الاحزاب السياسية على مقربة من عدد من مراكز الاقتراع خاصة منها الموجودة بالاحياء الشعبية وهو ما نتج عنه بعض الملاسنات والمناوشات بينهم .

عادل عكرمي ورمزي افضال
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السياسي
قفصة:تجاوزات وتأثيرات كبيرة على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

مكتب قفصة ـ الشروق :

شهدت الانتخابات البلدية بولاية قفصة نسقا تصاعديا خلال عملية الاقتراع يوم امس وتمّ تسجيل نسبة مشاركة جملية بلغت 36.8 ٪، وان كان اقبال الناخبين متفاوتا من مركز الى اخر ومن دائرة بلدية الى اخرى الا ان اللافت كان تعطل العملية الانتخابية بدائرة المظيلة التي تضم 8 مراكز اقتراع تشتمل على 20 مكتبا وذلك بسبب اخلالا تقنيا اثار حالة من الاحتقان لدى رؤساء القائمات وانصارهم مما تسبب في تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وحكم على عملية الاقتراع بالتوقف ومطالبة رؤساء القائمات بتحديد موعد جديد للانتخاب بعد ان سحبوا ملاحظيهم ودعوا انصارهم الى مقاطعة العملية الانتخابية وهو ما تم فعلا في انتظار موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المؤمل ان تكون اصدرته مساء الامس قبل انتهاء عمليات الاقتراع . ومن جهة اخرى تفاوتت نسب الاقبال على الاقتراع بعد ظهر الامس اذ تم تسجيل نسب مقبولة تراوحت بين 38% و50% بدائرة ام العرائس فيما قاربت 30% بقفصة التي شابت العملية الانتخابية بها عديد التجاوزات والاخلالات حسب رئيس احدى القائمات المستقلة الذي اكد للشروق تسجيل حضور شخص محسوب عن احد الاحزاب الحاكمة في مكتب الاقتراع بحي المنزه وقيامه بعملية توجيه الناخبين لفائدة قائمة حزبه كما اكد ذات المصدر على الحضور المكثف لعناصر حزبية بمحيط عديد مراكز الاقتراع وقيامهم بالتاثير على الناخبين كما تواجد عدد من الرموز الحزبية في محيط بعض هذه المراكز بصفة لافتة وقد رصدت الشروق التواجد المكثف لانصار بعض الاحزاب السياسية على مقربة من عدد من مراكز الاقتراع خاصة منها الموجودة بالاحياء الشعبية وهو ما نتج عنه بعض الملاسنات والمناوشات بينهم .

عادل عكرمي ورمزي افضال
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