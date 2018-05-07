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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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ماذا حصـــــل فــــي المظيلــــة ؟
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السياسي
ماذا حصـــــل فــــي المظيلــــة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:
تعطلت العملية الانتخابية بدائرة المظيلة يوم امس في كافة مراكز الاقتراع (8 مراكز) التي تشتمل على 20 مكتب اقتراع وذلك منذ الفترة الصباحية وياتي هذا التعطل على خلفية بعض الاخلالات التقنية التي تمثلت خاصة في وجود بطاقات اقتراع محتوية على عدد من القائمات مخالف لعدد القائمات المترشحة بدائرة المظيلة وذلك في اكثر من مركز اقتراع وقد اثارت هذه الوضعية حالة احتقان في صفوف رؤساء القائمات وانصارهم انتهت الى تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وقد واكبت الشروق اجتماع رؤساء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في حدود منتصف نهار يوم امس بمدرسة حي النسيم بالمظيلة الذين سجلوا خروقات واخلالات تقنية في العملية الانتخابية منها تسليم بطاقات تصويت خاصة ببلدية اخرى غير بلدية المظيلة مع وجود اخطاء في ترقيم وترتيب القائمات وتكرار ذكر بعض القائمات اكثر من مرة في نفس بطاقة الاقتراع وادراج 12 قائمة في بطاقة الاقتراع عوضا عن 9 قائمات وقد دون رؤساء القائمات كل ذلك في محضر جلسة لهم عبروا من خلاله ايضا عن استنكارهم لما وصلت اليه الامور من تعطيل العملية الانتخابية التي طال انتظارها وهو ما تسبب في عزوف المواطنين عن الاقبال على مراكز الاقتراع بعد فقدانهم للثقة في شفافية العملية الانتخابية وطالبوا من ناحية اخرى بايقاف عملية الاقتراع وتاجيلها الى موعد لاحق يقع الاتفاق عليه مع رؤساء القائمات بعد مراجعة كامل الاجراءات اللوجستية والاعدادات التقنية ذات الصلة بعملية الاقتراع والحرص على تغيير تصميم بطاقات الاقتراع من لون وشكل وغيره لتفادي أي عملية تزوير او تسريب كما طالبوا بتغيير رؤساء مراكز الاقتراع بكامل المعتمدية والحرص على تعيين اعضاء مكاتب اقتراع من خارج الاحياء السكنية التي توجد بها المكاتب واكدوا على فتح تحقيق جدي واستعجالي في كل التجاوزات الحاصلة والمسجلة في كل مراكز الاقتراع بالمنطقة هذا مع المطالبة بعقد اجتماع عاجل بين رؤساء القائمات وممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتباحث في ملابسات الاحداث الاخيرة وايجاد حلول للاشكال القائم . وفي اتصال هاتفي بالسيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكد للشروق ان الهيئة قرّرت تأجيل الانتخابات على ضوء المستجدات الحاصلة بالدائرة البلدية بالمظيلة قبل غلق ابواب التصويت أي قبل الساعة السادسة حسب تاكيده وحسب بعض المؤشرات وافادات للشروق فانه من غير المستبعد اجراء الانتخابات البلدية بالمظيلة مجددا يوم الاحد القادم 13 ماي هذا وقد عقد رؤساء القائمات الانتخابية بالمظيلة ندوة صحفية في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء الامس لانارة الراي العام حول ما حصل بعد انطلاق العملية الانتخابية بالمظية .

عادل عكرمي وحسين الحيدوري
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السياسي
ماذا حصـــــل فــــي المظيلــــة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:
تعطلت العملية الانتخابية بدائرة المظيلة يوم امس في كافة مراكز الاقتراع (8 مراكز) التي تشتمل على 20 مكتب اقتراع وذلك منذ الفترة الصباحية وياتي هذا التعطل على خلفية بعض الاخلالات التقنية التي تمثلت خاصة في وجود بطاقات اقتراع محتوية على عدد من القائمات مخالف لعدد القائمات المترشحة بدائرة المظيلة وذلك في اكثر من مركز اقتراع وقد اثارت هذه الوضعية حالة احتقان في صفوف رؤساء القائمات وانصارهم انتهت الى تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وقد واكبت الشروق اجتماع رؤساء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في حدود منتصف نهار يوم امس بمدرسة حي النسيم بالمظيلة الذين سجلوا خروقات واخلالات تقنية في العملية الانتخابية منها تسليم بطاقات تصويت خاصة ببلدية اخرى غير بلدية المظيلة مع وجود اخطاء في ترقيم وترتيب القائمات وتكرار ذكر بعض القائمات اكثر من مرة في نفس بطاقة الاقتراع وادراج 12 قائمة في بطاقة الاقتراع عوضا عن 9 قائمات وقد دون رؤساء القائمات كل ذلك في محضر جلسة لهم عبروا من خلاله ايضا عن استنكارهم لما وصلت اليه الامور من تعطيل العملية الانتخابية التي طال انتظارها وهو ما تسبب في عزوف المواطنين عن الاقبال على مراكز الاقتراع بعد فقدانهم للثقة في شفافية العملية الانتخابية وطالبوا من ناحية اخرى بايقاف عملية الاقتراع وتاجيلها الى موعد لاحق يقع الاتفاق عليه مع رؤساء القائمات بعد مراجعة كامل الاجراءات اللوجستية والاعدادات التقنية ذات الصلة بعملية الاقتراع والحرص على تغيير تصميم بطاقات الاقتراع من لون وشكل وغيره لتفادي أي عملية تزوير او تسريب كما طالبوا بتغيير رؤساء مراكز الاقتراع بكامل المعتمدية والحرص على تعيين اعضاء مكاتب اقتراع من خارج الاحياء السكنية التي توجد بها المكاتب واكدوا على فتح تحقيق جدي واستعجالي في كل التجاوزات الحاصلة والمسجلة في كل مراكز الاقتراع بالمنطقة هذا مع المطالبة بعقد اجتماع عاجل بين رؤساء القائمات وممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتباحث في ملابسات الاحداث الاخيرة وايجاد حلول للاشكال القائم . وفي اتصال هاتفي بالسيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكد للشروق ان الهيئة قرّرت تأجيل الانتخابات على ضوء المستجدات الحاصلة بالدائرة البلدية بالمظيلة قبل غلق ابواب التصويت أي قبل الساعة السادسة حسب تاكيده وحسب بعض المؤشرات وافادات للشروق فانه من غير المستبعد اجراء الانتخابات البلدية بالمظيلة مجددا يوم الاحد القادم 13 ماي هذا وقد عقد رؤساء القائمات الانتخابية بالمظيلة ندوة صحفية في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء الامس لانارة الراي العام حول ما حصل بعد انطلاق العملية الانتخابية بالمظية .

عادل عكرمي وحسين الحيدوري
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