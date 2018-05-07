ماذا حصـــــل فــــي المظيلــــة ؟

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مكتب قفصة ـ الشروق:
تعطلت العملية الانتخابية بدائرة المظيلة يوم امس في كافة مراكز الاقتراع (8 مراكز) التي تشتمل على 20 مكتب اقتراع وذلك منذ الفترة الصباحية وياتي هذا التعطل على خلفية بعض الاخلالات التقنية التي تمثلت خاصة في وجود بطاقات اقتراع محتوية على عدد من القائمات مخالف لعدد القائمات المترشحة بدائرة المظيلة وذلك في اكثر من مركز اقتراع وقد اثارت هذه الوضعية حالة احتقان في صفوف رؤساء القائمات وانصارهم انتهت الى تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وقد واكبت الشروق اجتماع رؤساء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في حدود منتصف نهار يوم امس بمدرسة حي النسيم بالمظيلة الذين سجلوا خروقات واخلالات تقنية في العملية الانتخابية منها تسليم بطاقات تصويت خاصة ببلدية اخرى غير بلدية المظيلة مع وجود اخطاء في ترقيم وترتيب القائمات وتكرار ذكر بعض القائمات اكثر من مرة في نفس بطاقة الاقتراع وادراج 12 قائمة في بطاقة الاقتراع عوضا عن 9 قائمات وقد دون رؤساء القائمات كل ذلك في محضر جلسة لهم عبروا من خلاله ايضا عن استنكارهم لما وصلت اليه الامور من تعطيل العملية الانتخابية التي طال انتظارها وهو ما تسبب في عزوف المواطنين عن الاقبال على مراكز الاقتراع بعد فقدانهم للثقة في شفافية العملية الانتخابية وطالبوا من ناحية اخرى بايقاف عملية الاقتراع وتاجيلها الى موعد لاحق يقع الاتفاق عليه مع رؤساء القائمات بعد مراجعة كامل الاجراءات اللوجستية والاعدادات التقنية ذات الصلة بعملية الاقتراع والحرص على تغيير تصميم بطاقات الاقتراع من لون وشكل وغيره لتفادي أي عملية تزوير او تسريب كما طالبوا بتغيير رؤساء مراكز الاقتراع بكامل المعتمدية والحرص على تعيين اعضاء مكاتب اقتراع من خارج الاحياء السكنية التي توجد بها المكاتب واكدوا على فتح تحقيق جدي واستعجالي في كل التجاوزات الحاصلة والمسجلة في كل مراكز الاقتراع بالمنطقة هذا مع المطالبة بعقد اجتماع عاجل بين رؤساء القائمات وممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتباحث في ملابسات الاحداث الاخيرة وايجاد حلول للاشكال القائم . وفي اتصال هاتفي بالسيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكد للشروق ان الهيئة قرّرت تأجيل الانتخابات على ضوء المستجدات الحاصلة بالدائرة البلدية بالمظيلة قبل غلق ابواب التصويت أي قبل الساعة السادسة حسب تاكيده وحسب بعض المؤشرات وافادات للشروق فانه من غير المستبعد اجراء الانتخابات البلدية بالمظيلة مجددا يوم الاحد القادم 13 ماي هذا وقد عقد رؤساء القائمات الانتخابية بالمظيلة ندوة صحفية في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء الامس لانارة الراي العام حول ما حصل بعد انطلاق العملية الانتخابية بالمظية .
مكتب قفصة ـ الشروق:
تعطلت العملية الانتخابية بدائرة المظيلة يوم امس في كافة مراكز الاقتراع (8 مراكز) التي تشتمل على 20 مكتب اقتراع وذلك منذ الفترة الصباحية وياتي هذا التعطل على خلفية بعض الاخلالات التقنية التي تمثلت خاصة في وجود بطاقات اقتراع محتوية على عدد من القائمات مخالف لعدد القائمات المترشحة بدائرة المظيلة وذلك في اكثر من مركز اقتراع وقد اثارت هذه الوضعية حالة احتقان في صفوف رؤساء القائمات وانصارهم انتهت الى تهشيم بعض صناديق الاقتراع منذ الساعة الاولى للانتخابات وقد واكبت الشروق اجتماع رؤساء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بدائرة المظيلة في حدود منتصف نهار يوم امس بمدرسة حي النسيم بالمظيلة الذين سجلوا خروقات واخلالات تقنية في العملية الانتخابية منها تسليم بطاقات تصويت خاصة ببلدية اخرى غير بلدية المظيلة مع وجود اخطاء في ترقيم وترتيب القائمات وتكرار ذكر بعض القائمات اكثر من مرة في نفس بطاقة الاقتراع وادراج 12 قائمة في بطاقة الاقتراع عوضا عن 9 قائمات وقد دون رؤساء القائمات كل ذلك في محضر جلسة لهم عبروا من خلاله ايضا عن استنكارهم لما وصلت اليه الامور من تعطيل العملية الانتخابية التي طال انتظارها وهو ما تسبب في عزوف المواطنين عن الاقبال على مراكز الاقتراع بعد فقدانهم للثقة في شفافية العملية الانتخابية وطالبوا من ناحية اخرى بايقاف عملية الاقتراع وتاجيلها الى موعد لاحق يقع الاتفاق عليه مع رؤساء القائمات بعد مراجعة كامل الاجراءات اللوجستية والاعدادات التقنية ذات الصلة بعملية الاقتراع والحرص على تغيير تصميم بطاقات الاقتراع من لون وشكل وغيره لتفادي أي عملية تزوير او تسريب كما طالبوا بتغيير رؤساء مراكز الاقتراع بكامل المعتمدية والحرص على تعيين اعضاء مكاتب اقتراع من خارج الاحياء السكنية التي توجد بها المكاتب واكدوا على فتح تحقيق جدي واستعجالي في كل التجاوزات الحاصلة والمسجلة في كل مراكز الاقتراع بالمنطقة هذا مع المطالبة بعقد اجتماع عاجل بين رؤساء القائمات وممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتباحث في ملابسات الاحداث الاخيرة وايجاد حلول للاشكال القائم . وفي اتصال هاتفي بالسيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكد للشروق ان الهيئة قرّرت تأجيل الانتخابات على ضوء المستجدات الحاصلة بالدائرة البلدية بالمظيلة قبل غلق ابواب التصويت أي قبل الساعة السادسة حسب تاكيده وحسب بعض المؤشرات وافادات للشروق فانه من غير المستبعد اجراء الانتخابات البلدية بالمظيلة مجددا يوم الاحد القادم 13 ماي هذا وقد عقد رؤساء القائمات الانتخابية بالمظيلة ندوة صحفية في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء الامس لانارة الراي العام حول ما حصل بعد انطلاق العملية الانتخابية بالمظية .
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018