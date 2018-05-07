مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات

توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ، بأعداد قليلة، على مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية، «الشروق» تواكب هذا الاستحقاق الانتخابي لحظة بلحظة..

تونس ـ الشروق:

وانطلقت صباح أمس، الانتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

ووسط حماية أمنية مشددة، بمختلف مراكز الاقتراع بتونس الكبرى انطلقت أمس العملية الانتخابية. وكان توافد المواطنين في بداية اليوم على مراكز الاقتراع محتشما جدا.

وقد عبر عدد من المواطنين الذين التقتهم «الشروق» بمركز الاقتراع بنهج 29 مرسيليا بتونس 1 ان مشاركتهم في الانتخابات البلدية تعد واجب وطني يأملون ان تحقق من خلاله مطالبهم وتطلعاتهم والمتمثّلة أساسا في وفاء المترشّحين لوعودهم وبرامجهم الانتخابية.

بداية طبيعية

وفي اطار آخر ، أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم، ، امس الأحد 6 ماي، أن أكثر من 11 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها في حدود الساعة الثامنة صباحا وأن جميع مراكز الاقتراع استقبلت الناخبين بصورة طبيعية.

وتابعت قولها أن «نحو 65 ألف مشرف على الانتخابات وجدوا في مراكز الاقتراع امس قبل فتح أبواب اللجان للمواطنين، فيما تفتح بعض اللجان الحدودية أبوابها في التاسعة صباحا لتغلق في الرابعة عصرا»..

ويشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة (دائرة انتخابية)، بنسبة 95.12 % من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما: حركتي النهضة ونداء تونس، حيث تتنافس الأولى على كافة القوائم فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.

الاتحاد الأوروبي... يراقب

من جهة أخرى، اعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي في تونس فابيو ماسيمو كاستلدو في تصريح اعلامي بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بتونس 1 ان الانتخابات البلدية مرحلة تاريخية في بناء الديمقراطية في تونس وفي دول العالم ككل. واكد ان بعثة الاتحاد الاوروبي تضم 124 ملاحظا موزعين على اغلب مراكز الاقتراع في كامل تراب الجمهورية مشيرا الى انه تم القيام بزيارات ميدانية.

وأوضح ان العملية الانتخابية تمت في جو هادئ ملاحظا انه في اليوم الاول للاقتراع تم تسجيل صعوبات لوجيستية تم تجاوزها فيما بعد.

وأضاف ان جميع مكاتب الاقتراع تمت زياراتها من قبل ملاحظي الاتحاد الاوروبي مشيرا الى ان هناك مكاتب اقتراع افتتحت في الموعد وأخرى بعد 10 دقائق من التأخير.

إشكال تقني يمنع وزير الداخلية من التصويت

أكد رئيس مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية نهج مرسيليا تونس 1 رؤوف بن موسى لـ«الشروق» أن فريق الحراسة لوزير الداخلية لطفي براهم تقدم صباح أمس الى مركز الاقتراع المذكور لتأمين عملية التصويت للوزير ، فتبيّن ان اسمه غير موجود في السجل الانتخابي بالمركز المذكور.

وتابع بن موسى ان أحد عناصر الفريق قام بالتثبت من العملية عبر ارسال ارسالية على الرقم 195 فتبيّن ان الوزير مسجل ضمن قائمات الامنيين والعسكريين الذين صوتوا يوم الاحد الماضي مؤكدا ان هذا الاشكال تمت احالته على الهيئة العليا للانتخابات للنظر فيه.

الباجي يدعو التونسيين للتصويت

توجّه صباح أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رفقة زوجته للإدلاء بصوتهما الانتخابي بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية سيدي فرج - سكرة من ولاية أريانة.

وادلى رئيس الجمهورية عقب عملية التصويت بتصريح اكد من خلاله ان المشاركة في الانتخابات البلدية هي واجب دستوري ووطني داعيا التونسيين الى الالتحاق بمراكز الاقتراع لتوجيه رسالة واضحة لهم أولا وللعالم ثانيا مفادها ان تونس تسير نحو المنهج الانتخابي وان الديمقراطية لا تفرض بل تمارس عبر صناديق الاقتراع قائلا:« نحن اليوم في الاتجاه الصحيح ، وانا ادعو كل التوانسة ان يقوموا بهذا الواجب ويصوتوا لمن يريدون ... هناك الكثير من الاطياف السياسية رغم الاختلاف معها لكنها وطنية وتخدم تونس».

وقال الباجي في ختام كلمته ان هذه المرحلة هامة وهناك مراحل أخرى قادمة منها الانتخابات التشريعية والرئاسية التي من المتظر ان تننظم في ديسمبر 2019.

من جانبه، توجه صباح أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفقة زوجته للمشاركة في العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر ، أكد انيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح اعلامي بقصر المؤتمرات انه تم إيقاف عملية التصويت بمركز الاقتراع بالمظيلة وليس غلقه لإيجاد صيغة توافقية بين التسعة رؤساء قائمات المترشحة في البلدية المذكورة.

وتابع الجربوعي انه الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال اذا لم تتوصل الهيئة الى حل الاشكال في مجلسها المنعقد بصفة مسترسلة ودائمة طيلة اليوم لاتخاذ القرار المناسب وفق الطرق القانونية المعمول بها.

وأوضح الجربوعي ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محصّنة قانونا ومجلسها هو أعلى سلطة في الهيئة لذلك نطمئن الشعب التونسي ان الاشكال عادي وحصل في بلدية وحيدة من جملة 350 بلدية مشيرا الى ان رؤساء القائمات المترشحين عن بلدية المظيلة طالبوا بتخصيص يوم آخر للتصويت وهذا يعد قانونا جائزا.. وفي الحالات الاستثنائية والطارئة يمكن تأجيل عملية الاقتراع.

13.6 ٪ الى حدود منتصف النهار

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية على الساعة الثانية بعد الزوال من يوم امس أعلنت خلالها عن نسبة الاقبال الى حدود الساعة منتصف النهار حيث ان العدد الجملي للمقترعين بلغ 724.355 أي بنسبة 13.6 بالمائة.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان نسبة التصويت في البلديات المحدثة والتي عددها 86 بلغت 16 بالمائة مضيفا انه تم تسجيل اقل نسبة تصويت في تطاوين حيث بلغت 8 بالمائة اما أعلى نسبة سجلت بزغوان 22 بالمائة تليها المنستير 19 بالمائة ثم سليانة 17 بالمائة وباجة 16 بالمائة وجندوبة 15 بالمائة وفي بقية الولايات تراوحت النسب بين 13 و17 بالمائة.

إخلالات

وحول أحداث العنف التي شهدتها بعض مراكز الاقتراع بباجة ، افاد رئيس الهيئة ان مراقبي ورؤساء مكاتب اقتراع سيقومون بتحرير محاضر في المخالفات التي ستتم احالتها على انظار النيابة العمومية باعتبارها جرائم انتخابية ويمكن تتبع المخالفين جزائيا وتصل العقوبة الى السجن.

وبخصوص الاشكال الذي تم تسجيله ببنقردان اكد احد أعضاء الهيئة ان احد المواطنين اصطحب معه أبناءه الى مركز الاقتراع اين وضعوا اصابعهم في الحبر الانتخابي وقد تم اتخاذ الإجراءات في هذا الشأن منها تغيير رئيس المكتب.

وحول البيان الصادر عن حركة نداء تونس الذي أكد فيه حافظ قائد السبسي انه تم رصد العديد من التجاوزات، قال البرينصي ان العملية الانتخابية تسير بصفة عادية وان أي تجاوز يتم رصده وبه وثائق وادلة سيتم احالته على انظار القضاء باعتباره يندرج ضمن الجرائم الانتخابية التي يمكن ان تسفر عن اسقاط القائمات بصفة جزئية بعد الإعلان عن النتائج يوم 9 ماي.

ودعا البرينصي الى الابتعاد عن التشكيك معتبرا انه لا يخدم مسار الانتقال الديمقراطي.

اما فيما يتعلق بحادثة جربة والتي تتمثل في دعوة احد الائمة بمسجد بالجهة المصلين الى الانتخاب حسب ما أكدته منظمة عتيد، أفادت نجلاء براهم انه اذا اقتصرت الدعوة الى التصويت عموما فان هذا واجب وطني ولا يندرج في اطار استغلال المساجد لكن اذا ما تمت دعوة المصلين الى التصويت لفائدة حزب معين فهذا مخالف للقانون.

أكثر من مليون ناخب

وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نقطة إعلامية أعلنت فيها عن نسب الاقبال، حيث انها وصلت الى 21 بالمائة مضيفا ان العدد الجملي للمقترعين الى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال وصل الى مليون و 89 ألف و359.

وأكّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن نسبة الاقبال بالبلديات المحدثة بلغت 22 بالمائة.

وتابع البرينصي ان ولاية المنستير سجّلت أعلى نسبة اقبال الى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال حيث بلغت 30 بالمائة.



بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات على المستوى الوطني 33٫7 ٪ وقد شارك في العملية الانتخابية 1٫796٫154 مقترعا وسجلت أعلى نسبة تصويت في ولاية المنستير بنسبة 46 ٪ وأقل نسبة في تونس 1 (26 ٪)

تغطية خديجة يحياوي وسهام السعيدي