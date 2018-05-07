«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
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«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن الزرقوني، خلال حضوره في برنامج خاص بالانتخابات البلدية على القناة الوطنية الأولى، إنّه حسب الأرقام الأولية للانتخابات البلدية التي جرت امس الأحد ، فإن حركة النهضة حلّت في المرتبة الأولى بنسبة 27.5 بالمائة، وجاءت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بنسبة 22.5 بالمائة، فيما تحصلت الائتلافات الحزبية على نسبة 8 بالمائة.
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«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
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«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن الزرقوني، خلال حضوره في برنامج خاص بالانتخابات البلدية على القناة الوطنية الأولى، إنّه حسب الأرقام الأولية للانتخابات البلدية التي جرت امس الأحد ، فإن حركة النهضة حلّت في المرتبة الأولى بنسبة 27.5 بالمائة، وجاءت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بنسبة 22.5 بالمائة، فيما تحصلت الائتلافات الحزبية على نسبة 8 بالمائة.
تحاليل «الشروق»:درس انتخابي جديد:صدمة المقاطعة وضرورة المراجعة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
في انتظار أن تُعلن الهيئة المستقلّة للانتخابات عن النتائج النهائيّة والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت...المزيد >>
الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس هيئة...المزيد >>
«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن...المزيد >>
مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ،...المزيد >>
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيعزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
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