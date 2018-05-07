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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
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السياسي
«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن الزرقوني، خلال حضوره في برنامج خاص بالانتخابات البلدية على القناة الوطنية الأولى، إنّه حسب الأرقام الأولية للانتخابات البلدية التي جرت امس الأحد ، فإن حركة النهضة حلّت في المرتبة الأولى بنسبة 27.5 بالمائة، وجاءت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بنسبة 22.5 بالمائة، فيما تحصلت الائتلافات الحزبية على نسبة 8 بالمائة.

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السياسي
«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن الزرقوني، خلال حضوره في برنامج خاص بالانتخابات البلدية على القناة الوطنية الأولى، إنّه حسب الأرقام الأولية للانتخابات البلدية التي جرت امس الأحد ، فإن حركة النهضة حلّت في المرتبة الأولى بنسبة 27.5 بالمائة، وجاءت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بنسبة 22.5 بالمائة، فيما تحصلت الائتلافات الحزبية على نسبة 8 بالمائة.

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قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن...
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07 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
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جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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