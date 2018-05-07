«سيغما كونساي»:النهضة في المرتبة الأولى بـ 27.5 % والنداء ثانيا بـ22.5 %

قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن الزرقوني، خلال حضوره في برنامج خاص بالانتخابات البلدية على القناة الوطنية الأولى، إنّه حسب الأرقام الأولية للانتخابات البلدية التي جرت امس الأحد ، فإن حركة النهضة حلّت في المرتبة الأولى بنسبة 27.5 بالمائة، وجاءت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بنسبة 22.5 بالمائة، فيما تحصلت الائتلافات الحزبية على نسبة 8 بالمائة.