الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات

دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس هيئة الانتخابات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التجاوزات الحاصلة خلال الاقتراع منوها الى انه مهما كانت النتائج لا محيد عن الخيار الديمقراطي.

واضاف الشاهد في كلمة توجه بها امس الى التونسيين اثر اغلاق مراكز الاقتراع ان العزوف المسجل في الانتخابات من المستوجب فيه استخلاص العبر السياسية وعمل السياسيين على تطوير خطبهم السياسية.

كما توجه الشاهد بالشكر الى كل الاطراف التي عملت على انجاح المسار الانتخابي على رأسهم رئيس الجمهورية و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمؤسستين الامنية والعسكرية