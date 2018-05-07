في60 ثانية

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أول أيام شهر رمضان فلكيا

سيكون في السعودية و البحرين ومصر، يوم الخميس 17 ماي الجاري اليوم الاول من شهر رمضان فلكيا.كما أعلن معهد البحوث الفلكية في إمارة الشارقة أن الخميس 17 ماي هو غرة شهر رمضان فلكيا ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 جوان القادم.

القبض على ارهابيين في الجزائر

نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، امس، صورا لمسلحين اثنين وصفتهم بـ»الإرهابيين»، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض عليهما اول أمس بمنطقة بزيامة منصورية بجيجل شرقي الجزائر العاصمة.

تبادل للعنف

قال الكاتب العام المساعد بمنظمة «عتيد» معز رحموني إنه تم رصد حالات لتبادل عنف بين ممثلي قائمتين في مركز «القباعة» بواد الليل، حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة 15 دقيقة وتم فض النزاع بتدخل رئيس مركز الاقتراع.

احباط عملية هجرة سرية

تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، الليلة قبل الماضية، من ضبط زورق مطاطي بعرض سواحل مدينة الزهراء من ولاية بنعروس على متنه 17 تونسيا (من بينهم إمرأة وطفلاها عمرهما 3 و6 سنوات وشخص مفتش عنه من أجل «تكوين عصابة») كانوا بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.