في60 ثانية

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أول أيام شهر رمضان فلكيا
سيكون في السعودية و البحرين ومصر، يوم الخميس 17 ماي الجاري اليوم الاول من شهر رمضان فلكيا.كما أعلن معهد البحوث الفلكية في إمارة الشارقة أن الخميس 17 ماي هو غرة شهر رمضان فلكيا ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 جوان القادم.
القبض على ارهابيين في الجزائر
نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، امس، صورا لمسلحين اثنين وصفتهم بـ»الإرهابيين»، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض عليهما اول أمس بمنطقة بزيامة منصورية بجيجل شرقي الجزائر العاصمة.
تبادل للعنف
قال الكاتب العام المساعد بمنظمة «عتيد» معز رحموني إنه تم رصد حالات لتبادل عنف بين ممثلي قائمتين في مركز «القباعة» بواد الليل، حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة 15 دقيقة وتم فض النزاع بتدخل رئيس مركز الاقتراع.
احباط عملية هجرة سرية
تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، الليلة قبل الماضية، من ضبط زورق مطاطي بعرض سواحل مدينة الزهراء من ولاية بنعروس على متنه 17 تونسيا (من بينهم إمرأة وطفلاها عمرهما 3 و6 سنوات وشخص مفتش عنه من أجل «تكوين عصابة») كانوا بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.
أول أيام شهر رمضان فلكيا
سيكون في السعودية و البحرين ومصر، يوم الخميس 17 ماي الجاري اليوم الاول من شهر رمضان فلكيا.كما أعلن معهد البحوث الفلكية في إمارة الشارقة أن الخميس 17 ماي هو غرة شهر رمضان فلكيا ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 جوان القادم.
القبض على ارهابيين في الجزائر
نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، امس، صورا لمسلحين اثنين وصفتهم بـ»الإرهابيين»، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض عليهما اول أمس بمنطقة بزيامة منصورية بجيجل شرقي الجزائر العاصمة.
تبادل للعنف
قال الكاتب العام المساعد بمنظمة «عتيد» معز رحموني إنه تم رصد حالات لتبادل عنف بين ممثلي قائمتين في مركز «القباعة» بواد الليل، حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة 15 دقيقة وتم فض النزاع بتدخل رئيس مركز الاقتراع.
احباط عملية هجرة سرية
تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، الليلة قبل الماضية، من ضبط زورق مطاطي بعرض سواحل مدينة الزهراء من ولاية بنعروس على متنه 17 تونسيا (من بينهم إمرأة وطفلاها عمرهما 3 و6 سنوات وشخص مفتش عنه من أجل «تكوين عصابة») كانوا بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018