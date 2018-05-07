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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

أول أيام شهر رمضان فلكيا
سيكون في السعودية و البحرين ومصر، يوم الخميس 17 ماي الجاري اليوم الاول من شهر رمضان فلكيا.كما أعلن معهد البحوث الفلكية في إمارة الشارقة أن الخميس 17 ماي هو غرة شهر رمضان فلكيا ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 جوان القادم.

القبض على ارهابيين في الجزائر
نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، امس، صورا لمسلحين اثنين وصفتهم بـ»الإرهابيين»، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض عليهما اول أمس بمنطقة بزيامة منصورية بجيجل شرقي الجزائر العاصمة.

تبادل للعنف
قال الكاتب العام المساعد بمنظمة «عتيد» معز رحموني إنه تم رصد حالات لتبادل عنف بين ممثلي قائمتين في مركز «القباعة» بواد الليل، حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة 15 دقيقة وتم فض النزاع بتدخل رئيس مركز الاقتراع.

احباط عملية هجرة سرية
تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، الليلة قبل الماضية، من ضبط زورق مطاطي بعرض سواحل مدينة الزهراء من ولاية بنعروس على متنه 17 تونسيا (من بينهم إمرأة وطفلاها عمرهما 3 و6 سنوات وشخص مفتش عنه من أجل «تكوين عصابة») كانوا بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.

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المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

أول أيام شهر رمضان فلكيا
سيكون في السعودية و البحرين ومصر، يوم الخميس 17 ماي الجاري اليوم الاول من شهر رمضان فلكيا.كما أعلن معهد البحوث الفلكية في إمارة الشارقة أن الخميس 17 ماي هو غرة شهر رمضان فلكيا ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 جوان القادم.

القبض على ارهابيين في الجزائر
نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، امس، صورا لمسلحين اثنين وصفتهم بـ»الإرهابيين»، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض عليهما اول أمس بمنطقة بزيامة منصورية بجيجل شرقي الجزائر العاصمة.

تبادل للعنف
قال الكاتب العام المساعد بمنظمة «عتيد» معز رحموني إنه تم رصد حالات لتبادل عنف بين ممثلي قائمتين في مركز «القباعة» بواد الليل، حيث تم تعليق العملية الانتخابية لمدة 15 دقيقة وتم فض النزاع بتدخل رئيس مركز الاقتراع.

احباط عملية هجرة سرية
تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، الليلة قبل الماضية، من ضبط زورق مطاطي بعرض سواحل مدينة الزهراء من ولاية بنعروس على متنه 17 تونسيا (من بينهم إمرأة وطفلاها عمرهما 3 و6 سنوات وشخص مفتش عنه من أجل «تكوين عصابة») كانوا بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.

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الداخلية توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان...
المزيد >>
بعثة تونسية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة...
المزيد >>
القبض على 3 عناصر تكفيرية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن...
المزيد >>
وزارة النقل توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفت وزارة النقل في بلاغ نشر امس ما تم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
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