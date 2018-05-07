الشاهد يطالب

طالب رئس الحكومة يوسف الشاهد امس الأحد وإثر أدائه واجبه الانتخابي في مركز اقتراع عبد الرحمان مامي في المرسى رئيس بلدية المرسى القادم بإصلاح «كياس البحر الأزرق».

الداخلية توضح نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان... المزيد >>

بعثة تونسية قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة... المزيد >>

القبض على 3 عناصر تكفيرية إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن... المزيد >>