اتفاق مبدئي

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اول امس، إنه لم يتم الاتفاق كليا مع وزارة التربية حول مطالب الأساتذة، وإنما هناك اتفاقا مبدئيا، ومازالت بعض النقاط الخلافيةالأخرى محل نقاش وتفاوض أبرزها التقاعد.

الداخلية توضح نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان... المزيد >>

بعثة تونسية قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة... المزيد >>

القبض على 3 عناصر تكفيرية إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن... المزيد >>