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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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الأخبار السياسية
اتفاق مبدئي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اول امس، إنه لم يتم الاتفاق كليا مع وزارة التربية حول مطالب الأساتذة، وإنما هناك اتفاقا مبدئيا، ومازالت بعض النقاط الخلافيةالأخرى محل نقاش وتفاوض أبرزها التقاعد.

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الأخبار السياسية
اتفاق مبدئي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اول امس، إنه لم يتم الاتفاق كليا مع وزارة التربية حول مطالب الأساتذة، وإنما هناك اتفاقا مبدئيا، ومازالت بعض النقاط الخلافيةالأخرى محل نقاش وتفاوض أبرزها التقاعد.

تقرؤون أيضا
الداخلية توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان...
المزيد >>
بعثة تونسية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة...
المزيد >>
القبض على 3 عناصر تكفيرية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن...
المزيد >>
وزارة النقل توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفت وزارة النقل في بلاغ نشر امس ما تم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
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