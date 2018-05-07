زيادة في عدد الزوار

قال رئيس هيئة معبد الغريبة بيريز الطرابلسي امس، إن عدد الزوّار الذين قدموا إلى المعبد شهد زيادة بنسبة 50 بالمائة تقريبا مقارنة بالسنة الماضية.وأضاف أن الوافدين قدموا من جنسيات عديدة منها الروسية والاسرائيلية والفرنسية والألمانية والإيطالية والألمانية والبريطانية.

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