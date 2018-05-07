الكشف عن نحو ألف خرطوشة

كشفت وحدات أمنية ببن قردان من ولاية مدنين، مساء اول امس، عن صندوق مطمور داخل منزل مهجور يحتوي بداخله نحو ألف خرطوشة (كلاشنيكوف)، وذلك بالثعلبية من منطقة الوراسنية ببن قردان، وفق مصدر أمني.

الداخلية توضح نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان... المزيد >>

بعثة تونسية قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة... المزيد >>

القبض على 3 عناصر تكفيرية إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن... المزيد >>