مشاركة تونسية

تشارك تونس عبر 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال «ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الإيطالية من 9 إلى 11 ماي الجاري على مساحة 55 ألف متر مربع، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على موقعها الالكتروني.

الداخلية توضح نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان... المزيد >>

بعثة تونسية قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة... المزيد >>

القبض على 3 عناصر تكفيرية إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن... المزيد >>