وزارة النقل توضح

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20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
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20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
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20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
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20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
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19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
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19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
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19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
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18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
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18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
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18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
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18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
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17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
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17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
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17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
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16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
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16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
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16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
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جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
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وزارة النقل توضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
نفت وزارة النقل في بلاغ نشر امس ما تم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع. وأكد البلاغ أن الوزارة حريصة على مبدأ الحيادية والشفافية وتمسكها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال اي مس من مصداقيتها من اي كان.
الداخلية توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان...المزيد >>
بعثة تونسية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة...المزيد >>
القبض على 3 عناصر تكفيرية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن...المزيد >>
وزارة النقل توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفت وزارة النقل في بلاغ نشر امس ما تم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز...المزيد >>
وزارة النقل توضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
نفت وزارة النقل في بلاغ نشر امس ما تم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع. وأكد البلاغ أن الوزارة حريصة على مبدأ الحيادية والشفافية وتمسكها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال اي مس من مصداقيتها من اي كان.
الداخلية توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان...المزيد >>
بعثة تونسية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة...المزيد >>
القبض على 3 عناصر تكفيرية
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن...المزيد >>
وزارة النقل توضح
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفت وزارة النقل في بلاغ نشر امس ما تم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز...المزيد >>
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيعزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة