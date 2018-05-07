وزارة النقل توضح

نفت وزارة النقل في بلاغ نشر امس ما تم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع. وأكد البلاغ أن الوزارة حريصة على مبدأ الحيادية والشفافية وتمسكها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال اي مس من مصداقيتها من اي كان.

الداخلية توضح نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان... المزيد >>

بعثة تونسية قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان هناك بعثة تونسية في ليبيا تتواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة... المزيد >>

القبض على 3 عناصر تكفيرية إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن... المزيد >>