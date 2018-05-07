القبض على 3 عناصر تكفيرية

إثر رصد سيارة بمدينة ماطر على متنها 3 أشخاص، من بينهم عنصر تكفيري، قاطن بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت(سبق أن تورط في قضية ذات صبغة إٍرهابية)، داهمت الليلة قبل الماضية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بماطر منزل العنصر التكفيري المذكور، وبالتحري معه اعترف بأنه كان متواجدا بمدينة ماطر لحضور ما يسمّى بـ «وليمة « أقامها أحد العناصر التكفيرية.وبالتحول إلى منزل هذا الأخير( قاطن بمعتمدية ماطر) تحصن بالفرار على متن دراجة نارية، وقد تم بعد تمشيط المنطقة إلقاء القبض عليه رفقة عنصر تكفيري آخر قاطن بالمكان.