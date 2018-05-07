الداخلية توضح

نشرت وزارة الداخلية، امس بلاغا، على إثر تداول عدد من المواقع الإجتماعية اول امس مقطع فيديو يُظهر بعض أعوان الأمن وهم بصدد مطاردة ومحاصرة عدد من الجماهير، واصفة التعاليق التي تتحدث عن تواصل اعتداء الأمن على المواطنين بـ»المزاعم».