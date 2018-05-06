المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- خديجة+سهام: بلغ عدد المقترعين حسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري مليون و796.154 مقترعا بنسبة اقبال 33.07% فيما بلغت نسبة الاقبال في البلديات المحدثة (86 بلدية) 37% .

وسجلت أقل نسبة اقبال بدائرة تونس1 حيث بلغت 26% فيما سجلت أعلى نسبة اقبال ببلدية المنستير بـ46%.