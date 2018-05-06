المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات

المهدية -الشروق أون لاين- أنور الغريبي: أكد قيس القحاز رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية لـ"الشروق أون لاين" أن عدد المقترعين بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية المهدية بلغ 74994 ناخبا من جملة 180853 مسجلا (من بينهم 174968 مدنيين) مع إغلاق صناديق الاقتراع على الساعة السادسة مساء أي بنسبة 41,38 بالمائة.