نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2

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وقد كشفت نتائج الفرز الأولية حصول عديد القائمات المستقلة بقرقنة وسيدي حسن بالحاج بالحنشة وعقارب الشرقية عن نسب فاقت الأحزاب .

صفاقس- الشروق أون لاين - راشد شعور: أغلقت مكاتب الإقتراع بصفاقس بنسبة إقبال لم تتجاوز 36.08 بالمائة بصفاقس واحد و 32.21 بالمائة بصفاقس 2.