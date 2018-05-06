الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وأضاف أنيس الجربوعي أن عدد الناخبين بلغ مليون ونصف.

تونس- الشروق أون لاين- خديجة + سهام: أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ30% في كامل تراب الجمهورية.