"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت إحصائيات ''سيغما كونسي'' لسبر الآراء منذ قليل عن التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات البلدية حيث رجحت تصدر حركة النهضة للنتائج التقديرية بـ 27.5% تليها حركة نداء تونس بـ22.5 % فبقية الأحزاب بنسبة 14% وتحالفات حزبية بـ8%.