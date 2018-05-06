برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية ونداء تونس في المرتبة الثانية

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
رجح القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس، أنّ "حركة النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية وحركة نداء تونس في المرتبة الثانية بفارق من 3 إلى 5 نقاط''.
وكتب تدوينة على صفحته الشخصية "الآن وقد أغلقت صناديق الاقتراع ،وانتهت عملية الانتخاب بكل ما شابها من عزوف وخروقات ، أختصر عليكم النتائج والدلالات ، النهضة الإولى والنداء الثاني ( بفارق من 3 إلى 5 نقاط) وبقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية.
جبهة واسعة ، يمينا ووسطا ويسارا ، تحالف مقدس بين الأضداد ، نيران كثيفة متهاطلة ، صديقة ، معادية ، ملائكة ، شياطين وأجناس بين جنسين، 3 سنوات من تهرئة الحكم ، ورغم ذلك بقي النداء صامدا ، ويتأكد اليوم باعتباره قوة التوازن الحزبي الرئيسي والوحيدة في مواجهة حزب النهضة .....
ليس نداء تونس من فقد أصواته بل مجمل المشهد الانتخابي حيث لا مجال للمقارنة بين من صوت في انتخابات 2014 ومن صوت في انتخابات 2018 .
فصل أول من الانتخابات البلدية انتهى نمر بكل تفاؤل وثقة في النفس إلى الفصل الثاني حين ستنتخب المجالس البلدية رؤساءها وسيكون لنا فيها الحظ الأوفر ان شاء الله....
تونس انتصرت .....والنداء شامخ لا ينكسر ."
رجح القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس، أنّ "حركة النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية وحركة نداء تونس في المرتبة الثانية بفارق من 3 إلى 5 نقاط''.
وكتب تدوينة على صفحته الشخصية "الآن وقد أغلقت صناديق الاقتراع ،وانتهت عملية الانتخاب بكل ما شابها من عزوف وخروقات ، أختصر عليكم النتائج والدلالات ، النهضة الإولى والنداء الثاني ( بفارق من 3 إلى 5 نقاط) وبقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية.
جبهة واسعة ، يمينا ووسطا ويسارا ، تحالف مقدس بين الأضداد ، نيران كثيفة متهاطلة ، صديقة ، معادية ، ملائكة ، شياطين وأجناس بين جنسين، 3 سنوات من تهرئة الحكم ، ورغم ذلك بقي النداء صامدا ، ويتأكد اليوم باعتباره قوة التوازن الحزبي الرئيسي والوحيدة في مواجهة حزب النهضة .....
ليس نداء تونس من فقد أصواته بل مجمل المشهد الانتخابي حيث لا مجال للمقارنة بين من صوت في انتخابات 2014 ومن صوت في انتخابات 2018 .
فصل أول من الانتخابات البلدية انتهى نمر بكل تفاؤل وثقة في النفس إلى الفصل الثاني حين ستنتخب المجالس البلدية رؤساءها وسيكون لنا فيها الحظ الأوفر ان شاء الله....
تونس انتصرت .....والنداء شامخ لا ينكسر ."
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018