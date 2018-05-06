برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية ونداء تونس في المرتبة الثانية

رجح القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس، أنّ "حركة النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية وحركة نداء تونس في المرتبة الثانية بفارق من 3 إلى 5 نقاط''.

وكتب تدوينة على صفحته الشخصية "الآن وقد أغلقت صناديق الاقتراع ،وانتهت عملية الانتخاب بكل ما شابها من عزوف وخروقات ، أختصر عليكم النتائج والدلالات ، النهضة الإولى والنداء الثاني ( بفارق من 3 إلى 5 نقاط) وبقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية.

جبهة واسعة ، يمينا ووسطا ويسارا ، تحالف مقدس بين الأضداد ، نيران كثيفة متهاطلة ، صديقة ، معادية ، ملائكة ، شياطين وأجناس بين جنسين، 3 سنوات من تهرئة الحكم ، ورغم ذلك بقي النداء صامدا ، ويتأكد اليوم باعتباره قوة التوازن الحزبي الرئيسي والوحيدة في مواجهة حزب النهضة .....

ليس نداء تونس من فقد أصواته بل مجمل المشهد الانتخابي حيث لا مجال للمقارنة بين من صوت في انتخابات 2014 ومن صوت في انتخابات 2018 .

فصل أول من الانتخابات البلدية انتهى نمر بكل تفاؤل وثقة في النفس إلى الفصل الثاني حين ستنتخب المجالس البلدية رؤساءها وسيكون لنا فيها الحظ الأوفر ان شاء الله....

تونس انتصرت .....والنداء شامخ لا ينكسر ."