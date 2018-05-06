مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

إنهزم لاعب التنس مالك الجزيري (78 عالميا) اليوم في الدور النهائي من دورة اسطنبول المفتوحة للتنس أمام اللاعب الياباني دانيال تارو (114 عالميا) بنتيجة شوطين دون رد تفاصيلهما (6-7) و (4-6).