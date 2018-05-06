الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان

قال مصدر مطلع من الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين، أنه سيقع تمديد فتح مركز الاقتراع بالمدرسة الإبتداية المثابرة بمنطقة الصياح بمعتمدية بن قردان إلى الساعة الثامنة ليلا .

وجاء قرار التمديد لتعويض المدة الزمنية التي أغلق فيها المركز صباح اليوم، بعد حالة الاحتقان التي عاشها بسبب تواجد أطفال بداخله وحاملين الحبر الأزرق بأصابعهم وهو ما رفضه ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات البلدية في هذه الدائرة.