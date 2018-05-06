كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- مراد الخترشي: افتتح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المصغرة مشواره في البطولة الافريقية المقامة في ليبيا بتعادل ثمين مع المنتخب السنيغالي صاحب المركز الثالث عالميا. وعدل النتيجة عدي بالحاج بعد ان تقدمت السينيغال لينتهي اللقاء على نتيجة التعادل هدف لهدف.