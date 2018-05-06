هيئة الانتخابات: التجاوزات المسجلة في مكاتب الاقتراع لا يمكن ان تؤثر على نتائج الانتخابات

أكدا عضوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم وعادل البرينصي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت عشية اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن التجاوزات المسجلة في مكاتب الاقتراع ليست كبيرة بدرجة تؤثر في نتائج الانتخابات أو في عملية سيرها العادي.

وعن الدعوات التي أطلقت في بعض المساجد بخصوص حث المواطنين على الانتخاب ، بينت براهم أنه إذا كانت الدعوة موجهة للمشاركة في الانتخابات بشكل عام فإن ذلك لا يعتبر تجاوزا أما إذا كان يدعو إلى حزب بعينه فذلك يعد من التجاوزات وقد أجمع أعضاء هيئة الانتخابات على أنه تتم متابعة كل التجاوزات وسيتم رفع تقارير بشأنها وسيكون الفيصل فيها القضاء.