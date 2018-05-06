تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية‎

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكد مرصد شاهد بولاية تطاوين لـ"الشروق اون لاين" انه تم رصد عديد التجاوزات تتمثل في وجود محاولات للتأثير على الناخبين داخل مراكز الاقتراع وخارجها من طرف قائمة حزبية.

كما تم رصد تلاسن بمركز اقتراع بمدرسة فرحات حشاد بين ناخب وممثل عن قائمة حزبية، الى جانب عدم تعليق قائمات الناخبين في عديد مراكز الاقتراع بأغلب البلديات.