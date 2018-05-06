في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ردٌا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قادها عدد من الناشطين الحقوقيين ستحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس يوم 10 ماي الجاري ندوة علمية تنظٌمها أقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعد العالي للعلوم الأنسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

هذه الندوة بعنوان مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار 1954-1964 وتهدف هذه الندوة الى " تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض اهم الاستنتاجات التي خلصت إليها أحدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار أي الأرث الاستعماري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية "

وتهدف هذه الندوة أيضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة.

ويشارك في هذه الندوة التي ستمتد على يوم كامل الأساتذة الباحثين محمد الهادي التيمومي نورالدين الدقي محي الدين الحضري محمد الأزهر الغربي بشير اليزيدي فتحي ليسير خالد عبيد فيصل الشريف وجميعهم من المختصين في تاريخ تونس المعاصر مع شهادات للذين عايشوا هذه المرحلة كفاعلين سياسيين وهم مصطفى الفيلالي فؤاد المبزع منصور معلى الطاهر بلخوجة شريفة السعداوي علي بن سالم الصادق العبيدي.