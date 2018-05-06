في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال

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تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ردٌا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قادها عدد من الناشطين الحقوقيين ستحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس يوم 10 ماي الجاري ندوة علمية تنظٌمها أقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعد العالي للعلوم الأنسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس
هذه الندوة بعنوان مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار 1954-1964 وتهدف هذه الندوة الى " تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض اهم الاستنتاجات التي خلصت إليها أحدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار أي الأرث الاستعماري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية "
وتهدف هذه الندوة أيضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة.
ويشارك في هذه الندوة التي ستمتد على يوم كامل الأساتذة الباحثين محمد الهادي التيمومي نورالدين الدقي محي الدين الحضري محمد الأزهر الغربي بشير اليزيدي فتحي ليسير خالد عبيد فيصل الشريف وجميعهم من المختصين في تاريخ تونس المعاصر مع شهادات للذين عايشوا هذه المرحلة كفاعلين سياسيين وهم مصطفى الفيلالي فؤاد المبزع منصور معلى الطاهر بلخوجة شريفة السعداوي علي بن سالم الصادق العبيدي.
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ردٌا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قادها عدد من الناشطين الحقوقيين ستحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس يوم 10 ماي الجاري ندوة علمية تنظٌمها أقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعد العالي للعلوم الأنسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس
هذه الندوة بعنوان مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار 1954-1964 وتهدف هذه الندوة الى " تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض اهم الاستنتاجات التي خلصت إليها أحدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار أي الأرث الاستعماري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية "
وتهدف هذه الندوة أيضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة.
ويشارك في هذه الندوة التي ستمتد على يوم كامل الأساتذة الباحثين محمد الهادي التيمومي نورالدين الدقي محي الدين الحضري محمد الأزهر الغربي بشير اليزيدي فتحي ليسير خالد عبيد فيصل الشريف وجميعهم من المختصين في تاريخ تونس المعاصر مع شهادات للذين عايشوا هذه المرحلة كفاعلين سياسيين وهم مصطفى الفيلالي فؤاد المبزع منصور معلى الطاهر بلخوجة شريفة السعداوي علي بن سالم الصادق العبيدي.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018