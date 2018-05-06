رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة

تونس- الشروق أون لاين- خديجة +سهام: أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قبل قليل أن الهيئة قررت تأجيل الاقتراع بـ 8 مراكز ببلدية المظيلة وأضاف أنه سيتم الاعلان عن موعد جديد للانتخاب عن طريق وسائل الاتصال السمعية والبصرية والمكتوبة في ظرف 30 يوما من تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخابات الأولية.