نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- خديجة +سهام: أكدت نجلاء براهم عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن 172مركز اقتراع (مراكز اقتراع في مناطق حدودية) أغلقت في ساعة استثنائية على الساعة الرابعة مساء وسيتم الاعلان عن نتائجها الرسمية في حدود الساعة السابعة مساء.

وفيما يخص المكاتب التي فتحت أبوابها متأخرة سيتم التمديد في ساعات الاقتراع فيها.