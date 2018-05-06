أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة

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تونس- الشروق أون لاين- خديجة +سهام: أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي خلال ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول سير الانتخابات البلدية أنه من المنتظر اتخاذ إجراءات بخصوص مركز الاقتراع بالمظيلة تتمثل في تأجيل الانتخابات بصفة جزئية.

وأضاف أن نسبة الاقتراع بكامل تراب الجمهورية بلغت 20,4 % دون احتساب مكتب المظيلة.

يذكر أن خطأ جد في مكتب الاقتراع ببلدية المظيلة تسبب في حالة احتقان بلغت حد اقتحام احد مكاتب الاقتراع وتهشيم الصندوق.