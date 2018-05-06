الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- خديجة +سهام: كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي خلال ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول سير الانتخابات البلدية عن نسب الاقبال حسب الولايات الى حدود الساعة الثالثة مساء وقد توزعت كالتالي: