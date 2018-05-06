المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%

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المهدية -الشروق أون لاين- أنور الغريبي: أكد نعيم الحاج مسعود المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية لـ"الشروق أون لاين" أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية إلى حدود الساعة الثالثة مساء بمختلف الدوائر بلغت 26,9%.